Chỉ ít giờ tới, gió mùa Đông Bắc chuẩn bị tràn về mạnh mẽ: Có nơi xuống dưới 10 độ C

24-12-2025 - 16:23 PM | Sống

Ảnh minh họa: Internet

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, khối không khí lạnh đang tiếp tục di chuyển xuống, khiến nhiều độ ở nhiều khu vực bắt đầu giảm mạnh.

Tại khu vực Bắc Bộ, thời tiết đã xuất hiện mưa rải rác, nhiệt độ phổ biến dao động trong khoảng 18–21 độ C, một số nơi thấp hơn 15 độ C.

Trong 24–48 giờ tới, trên đất liền, từ đêm 24/12, không khí lạnh sẽ bắt đầu tác động đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó lan dần sang Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió chuyển sang hướng Đông Bắc, mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4–5, có nơi xuất hiện gió giật cấp 6–7.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, trong đêm 24/12 và ngày 25/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào, cục bộ xuất hiện dông. Trong các cơn dông tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm 24/12, thời tiết chuyển rét, riêng vùng núi Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt này phổ biến 12–15 độ C; khu vực vùng núi từ 10–13 độ C, vùng núi cao có nơi xuống dưới 8 độ C.

Tại Hà Nội, từ đêm 24/12 và trong ngày 25/12 có mưa và mưa rào. Trời bắt đầu chuyển rét từ đêm 24/12, nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng 13–15 độ C.

Trên biển, từ đêm 24/12, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6–7, giật cấp 8–9, biển động mạnh với sóng cao 2–3 m. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển Hoàng Sa, ghi nhận gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9; sóng biển cao 3–5 m. Từ chiều tối và đêm 25/12, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau cùng khu vực Giữa Biển Đông tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6–7, giật cấp 8–9, sóng cao 2–4 m.

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo, trong khoảng thời gian từ ngày 25/12 đến hết ngày 26/12, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có khả năng xảy ra mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to kèm dông.

Không khí lạnh và rét đậm được dự báo có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe người dân, hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm cũng như quá trình sinh trưởng của cây trồng. Bên cạnh đó, mưa lớn cục bộ có nguy cơ gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp; đồng thời làm gia tăng khả năng xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất ở khu vực sườn dốc. Người dân được khuyến cáo theo dõi sát diễn biến thời tiết và chủ động các biện pháp phòng tránh nhằm hạn chế thiệt hại.

(Tổng hợp/Ảnh minh họa: Internet)

