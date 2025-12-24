Sang 2026, người đi máy bay nhất định phải biết điều này nếu không muốn mất quyền lợi cực lớn

Sang năm 2026, việc đi máy bay của hành khách sẽ có thêm những thay đổi về quyền lợi, khi một loạt quy định mới được bổ sung, liên quan tới trách nhiệm của các hãng hàng không khi xảy ra chậm, huỷ chuyến hay từ chối vận chuyển. Đây là những điều người thường xuyên di chuyển bằng đường hàng không nhất định phải nắm rõ để tránh bị thiệt thòi.

Cụ thể, theo Luật Hàng không dân dụng (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua chiều 10/12/2025, với đa số đại biểu tán thành, luật sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Một trong những điểm đáng chú ý nhất là việc làm rõ và mở rộng nghĩa vụ của hãng hàng không đối với hành khách.

(Ảnh minh hoạ, nguồn: Châu Anh)

Trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình trước khi Quốc hội bấm nút thông qua, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết: Luật đã bổ sung quy định người vận chuyển phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của lý do chậm, huỷ chuyến do mình công bố, đồng thời giao trách nhiệm cho nhà chức trách hàng không giám sát việc thực hiện các nghĩa vụ này. Điều này đồng nghĩa với việc các hãng bay sẽ phải xử lý .

Đáng chú ý, luật mới quy định rất rõ nghĩa vụ của hãng hàng không khi chuyến bay bị chậm, huỷ hoặc hành khách bị từ chối vận chuyển:

- Người vận chuyển phải thông báo kịp thời cho hành khách thông tin về chuyến bay.

- Nếu hành khách đã được xác nhận chỗ nhưng chuyến bay bị chậm, huỷ hoặc bị từ chối vận chuyển không do lỗi của hành khách, hãng bay phải thông báo kịp thời, xin lỗi hành khách, đồng thời đảm bảo việc ăn uống, nghỉ ngơi, đi lại và chi trả các chi phí liên quan trực tiếp, phù hợp với thời gian hành khách phải chờ đợi tại sân bay.

- Trong trường hợp sự cố xảy ra do lỗi của hãng hàng không, hãng buộc phải thu xếp hành trình phù hợp khác cho hành khách hoặc hoàn trả lại tiền phần vé chưa sử dụng theo yêu cầu, và đặc biệt không được thu thêm bất kỳ khoản phí nào.

- Luật cũng quy định rõ: nếu chuyến bay bị huỷ, chậm kéo dài hoặc hành khách bị từ chối vận chuyển do lỗi của người vận chuyển, hãng hàng không phải trả một khoản bồi thường ứng trước, không hoàn lại, bằng tiền hoặc chứng từ có giá trị tương đương cho hành khách.

- Trường hợp phát sinh bồi thường thiệt hại theo trách nhiệm dân sự, khoản bồi thường ứng trước này sẽ được trừ vào nghĩa vụ bồi thường chung.

(Ảnh minh hoạ, nguồn: Châu Anh)

Song song với nghĩa vụ của hãng bay, quyền của hành khách cũng được quy định cụ thể và rõ ràng hơn:

- Nếu không được vận chuyển do lỗi của hãng, hành khách có quyền yêu cầu sắp xếp hành trình khác hoặc hoàn lại tiền phần vé, phần dịch vụ chưa sử dụng.

- Hành khách được người vận chuyển thông báo về mức giới hạn trách nhiệm bồi thường trong các trường hợp tai nạn, thương tích, hư hỏng - thất lạc hành lý hay vận chuyển chậm.

- Đặc biệt, luật mới cho phép hành khách được quyền từ chối chuyến bay. Nếu đang trong hành trình, hành khách có thể từ chối bay tiếp tại bất kỳ sân bay hoặc điểm hạ cánh bắt buộc nào và được nhận lại tiền vé hoặc số tiền tương ứng với phần vé, dịch vụ chưa sử dụng, sau khi trừ các chi phí và tiền phạt theo điều kiện vé hoặc hợp đồng vận chuyển.

(Ảnh minh hoạ, nguồn: Châu Anh)

Với những thay đổi này, từ năm 2026, hành khách đi máy bay không chỉ là "người chờ đợi", mà đã được bảo vệ quyền lợi rõ ràng hơn trong từng tình huống cụ thể. Việc nắm rõ các quyền lợi mới không chỉ giúp người đi máy bay tránh bị thiệt thòi, mà còn là cơ sở để tự bảo vệ mình khi chuyến bay gặp sự cố ngoài ý muốn.