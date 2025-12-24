Từ 1/1/2026, người dân Hải Phòng đón tin vui: Được hỗ trợ 100% khoản phí này

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Người dân Hải Phòng sẽ được miễn phí khi thực hiện thủ tục này tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của UBND các xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố.

Giữa tháng 12 vừa qua, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng Lê Văn Hiệu đã ký ban hành Nghị quyết Quy định việc hỗ trợ phí chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên địa bàn thành phố.

Theo đó, ngân sách hỗ trợ 100% phí chứng thực bản sao từ bản chính (áp dụng theo Thông tư số 226/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính) khi tổ chức, cá nhân có yêu cầu chứng thực bản sao điện tử từ bản chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của UBND các xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 đến hết ngày 31/12/2026.

Người dân trên địa bàn thành phố sẽ được miễn phí khi chứng thực bản sao điện tử từ bản chính từ năm 2026. Ảnh: Báo điện tử Thành phố Hải Phòng

Việc hỗ trợ nhằm đẩy mạnh việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; khuyến khích, động viên, thu hút tổ chức, cá nhân tiếp cận và sử dụng dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính và tăng tỷ lệ chứng thực bản sao điện tử tử bản chính so với chứng thực bản sao từ bản chính theo cách thông thường; giảm áp lực cho công chức trong việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính chứng thực bản sao điện tử từ bản chính...

Theo tờ trình đề nghị ban hành nghị quyết của UBND thành phố Hải Phòng, dự kiến nguồn lực để thi hành nghị quyết trong dự toán chi thường xuyên phục vụ chuyên môn nghiệp vụ của UBND các xã, phường, đặc khu theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước khoảng 6 tỷ đồng/năm.

Hiện nay, việc thu phí chứng thực bản sao từ bản chính được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 226/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực.

Việc chứng thực bản sao điện tử từ bản chính được thực hiện theo quy định tại điều 10 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, việc thu phí chứng thực bản sao điện tử từ bản chính cũng thực hiện theo quy định tại Thông tư số 226/2016/TT-BTC như việc chứng thực bản sao từ bản chính thông thường.

