Phát hiện loài chim mới trên đảo quốc Thái Bình Dương

24-12-2025 - 15:50 PM | Sống

Loài chim mới đã lộ diện trong vùng rừng núi đá vôi thuộc Papua New Guinea, một đảo quốc ở Tây Nam Thái Bình Dương.

Viết trên tạp chí khoa học Ibis, nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi nhà điểu học Iain Woxvold từ Viện Nghiên cứu Bảo tàng Úc cho biết đã phát hiện ra một loài chim mới, ẩn mình trong vùng rừng núi đá vôi Karst thuộc dãy Iagifu, một phần của hệ thống núi Southern Fold ở Papua New Guinea.

Phát hiện loài chim mới trên đảo quốc Thái Bình Dương - Ảnh 1.

Các hình ảnh được cho là thuộc về ít nhất 3 con Ptilorrhoa urrissia, một loài chim mới được phát hiện ở Papua New Guinea - Ảnh: Ibis

Loài chim mới đã được phát hiện nhờ vào bẫy ảnh, một thiết bị camera chuyên dụng được thiết kế để tự động ghi lại hình ảnh hoặc video của các loài động vật hoang dã mà không cần sự hiện diện của con người.

Đó là một loài chưa từng được biết đến của dòng họ "khướu đá quý" Cinclosomatidae. Các tác giả đặt tên cho loài mới này là Ptilorrhoa urrissia, thuộc chi Ptilorrhoa, một chi chim nhỏ nằm trong họ Cinclosomatidae.

Tổng cộng 3 con Ptilorrhoa urrissia đã được ghi hình sau 3 tháng khu vực chúng sinh sống được bao phủ bởi một mạng lưới 0,5 ha bẫy ảnh mật độ cao.

"Khướu đá quý là một nhóm chim sẻ ăn côn trùng, sống trên mặt đất, đặc hữu của New Guinea và một vài hòn đảo lân cận. Chúng có thân hình tròn trịa, cánh ngắn, mặt nạ đen, cổ họng hoặc mảng má trắng cùng bộ lông mềm mại. Ở hầu hết các loài, bộ lông thường có họa tiết màu xanh lam và hạt dẻ" - tiến sĩ Woxvold cho biết.

Đây là loài chim sống trong rừng sâu, rất nhút nhát nhưng hay hót, thường được nghe thấy tiếng nhiều hơn là nhìn thấy trực tiếp. Trước đây, khoa học chỉ công nhận 4 loài thuộc chi này.

Cuộc tìm kiếm loài chim mới bắt đầu từ một hình ảnh bị nghi ngờ mà một mạng lưới bẫy ảnh được đặt trong khu vực vào năm 2017 đã ghi lại. Nhiều đợt đặt bẫy ảnh khác cũng đã được triển khai trong các năm 2018, 2019, 2021 và 2024.

Loài Ptilorrhoa urrissia có vẻ định cư vĩnh viễn tại dãy Iagifu, sống đơn độc, theo cặp hoặc nhóm gia đình nhỏ.

Loài chim quý hiếm bậc nhất thế giới, vừa nở ra đã biết bay

Theo Anh Thư

Người Lao động

