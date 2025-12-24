Runner đột tử sau marathon: Bác sĩ cảnh báo trái tim “cháy máy” vì bị ép quá ngưỡng

Sáng 23/12, cộng đồng chạy bộ không khỏi bàng hoàng trước thông tin một runner lâu năm bất ngờ đột tử tại nhà, chỉ vài giờ sau khi tham gia một giải marathon. Trước đó, trên trang cá nhân, anh chia sẻ không thể hoàn thành cự ly vì nhịp tim tăng cao bất thường – một dấu hiệu mà nhiều người thường chủ quan bỏ qua.

Hình ảnh người đàn ông khỏe mạnh, quen mặt trên đường chạy, bỗng chốc ra đi đột ngột đã khiến nhiều runner đặt câu hỏi: Vì sao người tập luyện thường xuyên, thể trạng tốt vẫn có thể đột tử?

Ảnh minh họa

Theo Vietnamnet, Phó giáo sư, Tiến sĩ Võ Tường Kha – Trưởng Bộ môn Y học Thể thao, Trường Đại học Y Dược (ĐHQG Hà Nội), cho biết đột tử khi tập luyện hoặc ngay sau khi thi đấu thể thao không hề hiếm.

“Sức khỏe không phải là trạng thái cố định. Ở mỗi giai đoạn cuộc đời, khả năng thích nghi và chịu đựng của cơ thể đều thay đổi. Tuổi 20 không giống tuổi 30 hay 40. Trong quá trình sinh hoạt và tập luyện, cơ thể âm thầm tích lũy những tổn thương mà người tập thường không nhận ra”, ông Kha cho biết.

Ông ví cơ thể con người giống như một chiếc xe: lúc mới vận hành trơn tru, nhưng theo thời gian, hao mòn là điều không tránh khỏi. Việc mặc định rằng hôm nay khỏe thì ngày mai vẫn khỏe chính là một trong những sai lầm nguy hiểm nhất của người tập thể thao cường độ cao.

Các chuyên gia chỉ ra, phần lớn trường hợp đột tử khi chơi thể thao liên quan đến bệnh lý tim mạch tiềm ẩn. Trong quá trình chạy đường dài, tim có thể phải làm việc với công suất gấp nhiều lần bình thường, gây:

Rối loạn nhịp tim cấp

Tăng huyết áp đột ngột dẫn đến xuất huyết não

Thiếu máu cơ tim, ngừng tim

Sốc nhiệt, rối loạn trung tâm điều hòa thân nhiệt

Cạn kiệt năng lượng gây tụt đường huyết, não và tim rơi vào trạng thái “đói oxy”

Những yếu tố này có thể khiến người tập gục ngã chỉ trong vài phút, thậm chí không kịp cấp cứu.

Chia sẻ trên Vietnamnet, Phó giáo sư Nguyễn Huy Thắng – Chủ tịch Hội Đột quỵ TP.HCM cảnh báo: trái tim của mỗi người đều có một ngưỡng chịu đựng nhất định. Khi bị buộc hoạt động ở cường độ quá cao, vượt xa khả năng đáp ứng bình thường – thậm chí lên tới 200% công suất trong thời gian dài – tim có thể kiệt sức và ngừng đập đột ngột.

“Với người bình thường, mỗi buổi chạy 5–10 km đã đủ để nâng cao sức khỏe. Việc tham gia marathon, chạy siêu dài 42 km hay 100 km mà không được đánh giá thể lực bài bản, không có bác sĩ theo dõi là vô cùng rủi ro”, ông Thắng nhấn mạnh.

Từ vụ việc đau lòng của runner vừa qua, các chuyên gia khuyến cáo:

Không bỏ qua các dấu hiệu như tim đập nhanh bất thường, chóng mặt, đau ngực, buồn nôn, mệt kiệt sức

Nên khám sức khỏe tổng quát và kiểm tra gắng sức tim phổi trước khi tham gia các giải chạy cường độ cao

Tập luyện theo giáo án khoa học, có huấn luyện viên và chế độ dinh dưỡng phù hợp

Không “chạy theo phong trào” hay chạy vì thành tích khi chưa hiểu rõ giới hạn của cơ thể

Chạy bộ là để sống khỏe – không phải để đánh cược với sinh mạng. Vụ runner đột tử vừa qua là lời nhắc nhở đau xót rằng: trái tim con người không phải là động cơ vô hạn, và mỗi bước chạy quá giới hạn đều có thể là bước cuối cùng nếu chúng ta xem nhẹ cảnh báo của chính cơ thể mình.