2025 tôi tiết kiệm thêm gần 100 triệu đồng nhờ thay đổi 3 thói quen

Đầu năm 2025, tôi từng nghĩ việc tiết kiệm thêm 100 triệu đồng trong 1 năm là điều khá xa vời. Thu nhập của tôi không tăng đột biến, công việc vẫn vậy, áp lực chi tiêu thậm chí còn nhiều hơn trước. Nhưng giờ khi đã cuối năm, tôi nhận ra mình thật sự đã để dành được thêm gần 100 triệu đồng, đương nhiên không phải nhờ trúng số.

1. Ngừng hỏi “món này bao nhiêu tiền?” và bắt đầu hỏi “món này mua về được gì?”

Trước đây, mỗi khi đứng trước một quyết định chi tiêu, câu hỏi đầu tiên trong đầu tôi luôn là: “Món này bao nhiêu tiền?”. Nếu con số chưa quá lớn so với thu nhập tháng, tôi thường gật đầu rất nhanh. Chính thói quen này khiến tiền ra đi đều đặn mà tôi không hề nhận ra mình đang đánh đổi điều gì.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Sang năm 2025, tôi đổi câu hỏi. Tôi không còn nhìn vào số tiền tuyệt đối nữa, mà tự hỏi: “Món chi tiêu này đổi lại cho tôi điều gì trong 1 tuần, 1 tháng, thậm chí 1 năm tới?”. Khi đặt câu hỏi như vậy, rất nhiều khoản chi bỗng trở nên… kém hấp dẫn.

Một buổi ăn sang có thể mang lại niềm vui vài giờ, nhưng đổi lại là cảm giác tiếc tiền kéo dài cả tuần. Một món đồ “trend” có thể khiến tôi hứng khởi lúc mua, nhưng chỉ vài ngày sau đã bị bỏ xó. Chỉ riêng việc thay đổi góc nhìn này đã giúp tôi cắt bỏ hàng loạt chi tiêu cảm tính. Tôi không ép mình phải tiết kiệm, tôi chỉ đơn giản là không còn thấy những khoản chi đó “xứng đáng” nữa. Kết quả là mỗi tháng tôi dư ra thêm vài triệu một cách rất tự nhiên.

2. Tách tiền tiết kiệm khỏi tầm nhìn, thay vì để chung trong tài khoản chi tiêu

Một sai lầm lớn của tôi trước đây là để toàn bộ tiền trong cùng một tài khoản. Tôi vẫn tự nhủ “cuối tháng sẽ tiết kiệm phần còn lại”, nhưng thực tế thì chẳng bao giờ còn lại bao nhiêu. Năm 2025, tôi thay đổi triệt để thói quen này.

Ngay khi nhận thu nhập, tôi chuyển một khoản cố định sang một tài khoản riêng chỉ dùng để tiết kiệm. Tài khoản này không gắn thẻ, không liên kết ví điện tử, thậm chí tôi hạn chế đăng nhập để xem số dư. Khi tiền tiết kiệm không còn nằm trong tầm mắt, não bộ của tôi mặc định coi đó là “không tồn tại”.

Tôi buộc phải xoay xở chi tiêu trong phần tiền còn lại. Điều bất ngờ là tôi vẫn sống ổn, thậm chí chi tiêu có kỷ luật hơn hẳn. Tôi không còn cảm giác “tiền còn nhiều, tiêu thêm chút cũng được”. Chỉ riêng việc tách tiền này đã giúp tôi duy trì được thói quen tiết kiệm đều đặn suốt cả năm, kể cả những tháng thu nhập thấp hoặc phát sinh nhiều chi phí bất ngờ.

3. Không tiêu vào phần thu nhập tăng thêm

Trước đây, mỗi khi thu nhập của tôi nhích lên - dù chỉ là một khoản thưởng nhỏ, làm thêm hay dự án ngoài, tôi gần như mặc định cho phép bản thân tiêu thoải mái hơn. Thu nhập tăng bao nhiêu, mức sống cũng âm thầm nâng lên bấy nhiêu, và cuối cùng tiền vẫn không ở lại.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Năm 2025, tôi đặt ra một nguyên tắc rất rõ ràng: phần thu nhập tăng thêm không dùng để chi tiêu nữa. Tôi vẫn giữ nguyên mức sống cũ, coi lương cơ bản là tiền để chi tiêu, còn mọi khoản phát sinh thêm đều được chuyển thẳng vào tiết kiệm.

Điều này khiến tôi nhận ra một sự thật khá thú vị: tôi hoàn toàn có thể sống ổn với mức chi tiêu trước đây, và phần thu nhập tăng thêm thực chất không hề “cần thiết” cho sinh hoạt hàng ngày.

Khi không nâng cấp lối sống theo thu nhập, mỗi khoản tiền tăng thêm trở thành một cú hích cho tài khoản tiết kiệm thay vì biến mất vào những chi phí vô hình. Chính thói quen này đã đóng góp phần lớn vào con số gần 100 triệu tôi để dành được trong năm, mà không hề tạo cảm giác gò bó hay thiếu thốn.