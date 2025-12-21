Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

3 khoản tiết kiệm người sau 60 tuổi nên dừng lại - càng tiết kiệm càng thiệt

21-12-2025 - 22:42 PM | Sống

Nhiều người sau 60 tuổi luôn cố gắng tiết kiệm tối đa để “để dành cho con cháu”, nhưng thực tế có 3 khoản mà càng tiết kiệm, người già càng thiệt: sức khỏe giảm, chất lượng sống đi xuống, và cuối cùng chi phí y tế lại đội lên gấp nhiều lần. Đây là 3 khoản tuyệt đối không nên tiết kiệm.

01. Tiết kiệm bằng cách giảm chi cho sức khỏe – sai lầm khiến nhiều người phải trả giá đắt

3 khoản tiết kiệm người sau 60 tuổi nên dừng lại - càng tiết kiệm càng thiệt- Ảnh 1.

Đây là kiểu tiết kiệm phổ biến nhất ở người cao tuổi:

- Uống thuốc rẻ thay vì thuốc đúng đơn

- Bỏ các buổi khám định kỳ

- Để bệnh “tự khỏi” vì tiếc 200–300 nghìn tiền khám

- Dùng lại đơn thuốc cũ dù bệnh đã khác

Thực tế, sức khỏe tuổi 60+ có thể chuyển xấu rất nhanh, và việc trì hoãn kiểm tra thường khiến bệnh nhỏ biến thành bệnh lớn.

Ví dụ điển hình: Bác H., 67 tuổi, ho kéo dài gần 2 tháng vì tiếc 300.000 đồng khám bệnh. Đến khi khó thở mới vào viện, chi phí điều trị viêm phổi cấp đã lên tới 15 triệu đồng, chưa kể 10 ngày nằm viện. Bác thừa nhận: “Lúc tiết thì tiết được 300 nghìn, cuối cùng mất gần 20 triệu”.

Chi tiêu cho y tế không phải là “tiêu tiền”, mà là bảo toàn tài chính cho những năm sau. Ngay cả các chuyên gia tài chính hưu trí đều thống nhất: Tiền chữa bệnh luôn đắt hơn tiền phòng bệnh gấp nhiều lần.

Khuyến nghị:

- Không bỏ khám định kỳ 6 tháng/lần

- Không tự ý giảm liều thuốc

- Ưu tiên bệnh viện/trung tâm khám uy tín

- Luôn dành một khoản riêng gọi là “quỹ sức khỏe”, tối thiểu 5–10% thu nhập hưu

02. Tiết kiệm bằng cách cắt giảm thực phẩm tốt – tưởng rẻ mà… lại rất đắt

3 khoản tiết kiệm người sau 60 tuổi nên dừng lại - càng tiết kiệm càng thiệt- Ảnh 2.

Không ít người lớn tuổi nghĩ rằng: “Ăn gì cũng được, miễn no bụng là xong”.

Hoặc:

Mua thực phẩm rẻ

Ăn ít đạm

Giảm đồ tươi

Cắt trái cây, rau sạch vì “tốn tiền”

Nhưng khi trên 60 tuổi, cơ thể không còn hấp thụ tốt. Ăn uống kém → sức đề kháng giảm → phát sinh nhiều bệnh mạn tính: tim mạch, huyết áp, tiêu hóa, xương khớp.

Và điều đáng sợ là: Tiết kiệm 10–20 nghìn mỗi bữa nhưng lại phải trả hàng triệu đồng tiền thuốc mỗi tháng về lâu dài.

Ví dụ: Một chế độ ăn thiếu đạm, thiếu rau xanh có thể khiến người cao tuổi dễ suy nhược, tụt canxi, rối loạn tiêu hóa. Chỉ cần một đợt mất cân bằng dinh dưỡng, chi phí điều trị một tháng có thể lên đến 3–5 triệu.

Khuyến nghị: Ăn uống tuổi 60+ nên theo nguyên tắc:

- Ít nhưng chất lượng

- Đạm tốt: cá, trứng, thịt nạc, sữa

- Rau xanh mỗi ngày

- Trái cây tươi (ít đường)

- Dầu ăn tốt: olive, gạo

Ăn tốt hôm nay rẻ hơn trả tiền thuốc ngày mai.

03. Tiết kiệm bằng cách không mua sản phẩm hỗ trợ an toàn – một cú ngã có thể tốn cả chục triệu

3 khoản tiết kiệm người sau 60 tuổi nên dừng lại - càng tiết kiệm càng thiệt- Ảnh 3.

Một trong những rủi ro lớn nhất của người cao tuổi là… ngã. 80% trường hợp ngã nghiêm trọng ở người trên 60 tuổi xuất phát từ thiếu thiết bị hỗ trợ trong nhà:

- Nhà tắm không có tay vịn

- Sàn trơn

- Không có đèn cảm ứng ban đêm

- Không dùng ghế tắm

- Không có dép chống trượt

- Không có gậy hỗ trợ khi đi lại

Nhiều người già ngại mua vì nghĩ: “Tiếc mấy trăm nghìn… khỏi cần”.

Nhưng thực tế: Một cú ngã có thể tốn 10–60 triệu, chưa kể hồi phục kéo dài 3–12 tháng.

Ví dụ: Một bệnh viện lớn cho biết chi phí điều trị gãy xương hông ở người 65+ dao động từ 25–40 triệu đồng. Đó là chưa kể tiền vật lý trị liệu, chăm sóc, dinh dưỡng.

Tức là thay vì mua 1–2 thiết bị hỗ trợ giá 300–600 nghìn, người cao tuổi lại phải trả gấp 50 lần số tiền chỉ vì tiết kiệm sai chỗ.

Khuyến nghị nên trang bị ngay:

- Ghế tắm chống trượt

- Đèn cảm ứng ban đêm

- Tay vịn nhà vệ sinh

- Gậy hỗ trợ

- Dép chống trượt, sàn chống ngã

Tổng chi phí chưa đến 2 triệu đồng, nhưng giúp giảm 70–80% nguy cơ ngã.

Kết luận: Sau 60 tuổi, tiết kiệm đúng quan trọng hơn tiết kiệm nhiều

Người lớn tuổi không cần phải sống kiểu “thắt lưng buộc bụng”. Điều họ cần là sống đủ – khỏe – an tâm, và điều đó chỉ có được khi biết tiết kiệm đúng cách.

3 khoản tuyệt đối không nên tiết kiệm:

- Sức khỏe

- Thực phẩm tốt

- Thiết bị an toàn trong nhà

Bởi vì: Tiết kiệm sai, cuối cùng lại tốn gấp nhiều lần. Tiết kiệm đúng, tuổi già mới nhẹ nhàng và chất lượng.

