Vận động viên Việt Nam được thưởng lớn nhất SEA Games 33 là ai?

Tham dự SEA Games 33, mỗi vận động viên giành huy chương đều nhận được các khoản tiền thưởng theo Nghị định số 152/2018/NĐ-CP. Ngoài ra, ở từng bộ môn, các liên đoàn, hiệp hội cũng như doanh nghiệp tài trợ có mức thưởng riêng tùy vào nguồn tài chính huy động được.

Tính riêng khoản thưởng của liên đoàn bộ môn, 2 vận động viên có mức tiền thưởng cao nhất là Trần Ngọc Lượng và Quàng Văn Minh. Đây là 2 nhà vô địch võ thuật tổng hợp (MMA) - môn thể thao lần đầu tiên được đưa vào chương trình thi đấu của SEA Games. Mức thưởng của Liên đoàn võ thuật tổng hợp Việt Nam (VMMAF) dành cho mỗi võ sĩ giành huy chương vàng là 200 triệu đồng.

Liên đoàn võ thuật tổng hợp Việt Nam trao thưởng cho các vận động viên giành huy chương tại SEA Games 33.

Trần Ngọc Lượng - nhà vô địch Lion Championship hạng cân 60 kg - hoàn toàn áp đảo các đối thủ tại SEA Games 33. Tương tự, Quàng Văn Minh thắng knock-out bằng loạt đòn đấm dồn dập trước Tan Yee Siang (Malaysia) trong trận chung kết.

Ngoài ra, đội tuyển MMA Việt Nam còn có võ sĩ Dương Thanh Bình giành huy chương bạc được thưởng 60 triệu đồng. Hai vận động viên giành huy chương đồng là Phạm Văn Nam, Nguyễn Vũ Quỳnh Hoa nhận 30 triệu đồng mỗi người. Ban huấn luyện đội tuyển cũng được thưởng 100 triệu đồng. Đây là mức thưởng Liên đoàn võ thuật tổng hợp Việt Nam công bố từ trước khi các vận động viên bước vào tranh tài ở SEA Games 33.

Ngoài ra, các vận động viên giành huy chương cũng nhận được khoản tiền thưởng của Nhà nước theo Nghị định số 152/2018/NĐ-CP. Cụ thể, mỗi vận động viên giành huy chương vàng được thưởng 45 triệu đồng, huy chương bạc nhận 25 triệu đồng và huy chương đồng là 20 triệu đồng. Các vận động viên lập kỷ lục được thưởng thêm 20 triệu đồng (cho mỗi kỷ lục thiết lập được).

Tại SEA Games 33, đoàn thể thao Việt Nam giành được tổng cộng 87 huy chương vàng, 81 huy chương bạc và 110 huy chương đồng (chưa bao gồm các môn kéo co, MMA không tính vào bảng tổng sắp).

Võ Thị Mỹ Tiên (bên phải) là VĐV giành nhiều huy chương nhất của đoàn Việt Nam tại SEA Games 33.

Vận động viên Việt Nam giành nhiều huy chương nhất tại SEA Games 33 là Võ Thị Mỹ Tiên . Với thành tích 1 HCV, 3 HCB, 5 HCĐ, mức thưởng theo Nghị định 152 của cô là 220 triệu đồng. Tuy nhiên, Mỹ Tiên không phải vận động viên có tổng tiền thưởng theo chế độ của Nhà nước cao nhất.

Trịnh Thu Vinh là vận động viên có tổng số tiền thưởng theo Nghị định 152 cao nhất.

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh giành tới 4 huy chương vàng, 1 huy chương bạc tại SEA Games 33. Ngoài ra, cô phá 1 kỷ lục cá nhân, cùng đồng đội thiết lập 2 kỷ lục khác. Mức thưởng theo Nghị định 152 tương ứng của Trịnh Thu Vinh là 265 triệu đồng.

Bên cạnh đó, đoàn thể thao Việt Nam cũng có chế độ thưởng 10 triệu đồng cho các vận động viên giành HCV, 5 triệu đồng cho HCB và 3 triệu đồng cho HCĐ. Tổng số tiền mà Trịnh Thu Vinh được thưởng lên tới 310 triệu đồng.

Như vậy, vận động viên được thưởng nhiều nhất (chưa tính các khoản riêng của nhà tài trợ, doanh nghiệp đồng hành) của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 là Trịnh Thu Vinh (310 triệu đồng). "Tấm huy chương vàng đắt giá nhất" - hay trung bình số tiền thưởng cho mỗi huy chương vàng cao nhất - là Trần Ngọc Lượng và Quàng Văn Minh (mỗi người 255 triệu đồng). Võ Thị Mỹ Tiên có nhiều khoản thưởng nhất (tương ứng với 9 huy chương), cộng lại là 260 triệu đồng.