90% người dùng không biết công dụng của chiếc lỗ nhỏ trên ổ khoá

Khi nhìn vào những chiếc ổ khóa hàng ngày, phần lớn người dùng chỉ để ý đến lỗ tra chìa khóa – nơi gắn chìa để đóng mở. Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ hơn, bạn sẽ thấy trên hầu hết ổ khóa còn có một hoặc đôi khi hai lỗ nhỏ li ti ở thân khóa, thường ở bên cạnh hoặc phía dưới vị trí tra chìa.

Rất nhiều người cho rằng đó chỉ là chi tiết thừa trong sản xuất, không có tác dụng gì, hoặc đơn thuần là để “trông cho đẹp”. Nhưng trên thực tế, những lỗ nhỏ này lại có công dụng rất quan trọng mà phần lớn người dùng chưa biết tới.

1. Thoát nước

Một trong những lý do chính khiến các nhà sản xuất thiết kế các lỗ nhỏ trên ổ khóa là để thoát nước và hơi ẩm ra khỏi bên trong thân khóa. Khi ổ khóa bị đặt ngoài trời – như khóa cổng, khóa sân, khóa nhà kho hay khóa xe – nó sẽ thường xuyên tiếp xúc với mưa, sương đêm, hơi ẩm và các yếu tố môi trường khác.

Nếu không có cách thoát nước, nước mưa và độ ẩm sẽ bị đọng lại trong thân khóa, làm oxi hóa các bộ phận kim loại bên trong, đặc biệt là lò xo, bi và các chi tiết chuyển động. Điều này dần dần dẫn tới gỉ sét, kẹt khóa và khó mở khóa ngay cả khi dùng đúng chìa.

Lỗ nhỏ này hoạt động như “cửa thoát ẩm”, cho phép nước chảy ra ngoài khi bạn lật ngược hay vẩy nước ra sau mỗi lần mưa. Với những loại khóa chất lượng cao, nhà sản xuất có thể thiết kế cả 2 lỗ thoát nước nhằm tăng hiệu quả chống đọng ẩm, đặc biệt trong điều kiện mưa bão hoặc môi trường có độ ẩm cao.

Việc đọng nước trong ổ khóa là nguyên nhân chính khiến khóa bị han gỉ và giảm tuổi thọ. Nếu không thoát nước được, người sử dụng từng phải dùng lực mạnh hoặc thậm chí phá khóa chỉ vì cơ cấu bên trong bị kẹt cứng do oxi hóa. Nhờ lỗ nhỏ này, nguy cơ đó sẽ giảm đáng kể.

2. Tra dầu bôi trơn dễ dàng hơn

Ngoài chức năng thoát nước, một công dụng quan trọng thứ hai của chiếc lỗ nhỏ là hỗ trợ bôi trơn ổ khóa. Theo thời gian sử dụng, các bộ phận cơ khí bên trong ổ khóa có thể bị khô dầu, bám bụi hoặc bị oxy hóa nhẹ. Điều này khiến việc xoay chìa trở nên khó khăn, kêu ken két hoặc không trơn tru như lúc đầu.

Nhiều người có thói quen tra dầu vào chỗ tra chìa khóa, nhưng cách này dễ làm dầu bị lem ra ngoài, bám trên chìa và gây bẩn khi sử dụng. Thay vì vậy, bạn có thể dùng một đầu nhỏ hoặc ống dẫn dầu bôi trơn đưa qua lỗ nhỏ, lượng dầu sẽ đi trực tiếp vào cơ cấu bên trong khóa, bôi trơn các chi tiết chuyển động mà không làm bẩn ổ khóa và chìa.

Việc tra dầu đúng cách không chỉ làm ổ khóa hoạt động mượt mà hơn mà còn giảm mài mòn và kéo dài tuổi thọ của thiết bị. Điều này đặc biệt hữu ích với những ổ khóa phải hoạt động nhiều hoặc lắp ở vị trí thường xuyên tiếp xúc với môi trường ngoài trời.

Chiếc lỗ nhỏ trên ổ khóa tuy bé nhưng thực sự là một thiết kế rất thông minh. Nhận thức đúng về chi tiết nhỏ này sẽ giúp bạn chọn đúng loại khóa, bảo dưỡng đúng cách và kéo dài tuổi thọ thiết bị, tránh lãng phí chi phí thay khóa mới.

