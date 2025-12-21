Người xưa dạy: Phòng ngủ chật đến đâu cũng đừng dại đặt 6 thứ này ở đầu giường, giật mình vì toàn món quen

Phòng ngủ là không gian riêng tư và quan trọng bậc nhất trong mỗi ngôi nhà, nơi con người nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng sau một ngày dài. Tuy nhiên, theo nhiều bài viết đời sống – gia cư của Trung Quốc như Aboluowang hay The Paper, không ít gia đình đang vô tình sắp xếp sai khu vực đầu giường, khiến chất lượng giấc ngủ bị ảnh hưởng mà không hề hay biết. Dù phòng rộng hay chật, các chuyên gia đều khuyên nên tránh đặt 6 món quen thuộc dưới đây ngay sát đầu giường.

Đèn ngủ ánh sáng quá chói: Tiện lợi nhưng dễ “phá” giấc ngủ

Đèn ngủ là vật dụng quen thuộc trong hầu hết các phòng ngủ hiện đại. Tuy nhiên, các nguồn Trung Quốc cảnh báo những loại đèn có ánh sáng quá mạnh đặt ở đầu giường có thể gây chói mắt, khó chịu khi tỉnh giấc ban đêm. Ánh sáng mạnh còn kích thích thần kinh, làm gián đoạn chu kỳ ngủ tự nhiên. Vì vậy, nếu cần đèn ở đầu giường, nên chọn loại ánh sáng dịu, có thể điều chỉnh độ sáng để tránh ảnh hưởng đến mắt và giấc ngủ.

Ảnh minh họa

Cây xanh, hoa tươi: Tốt ban ngày nhưng không hợp ban đêm

Cây xanh và hoa tươi thường được cho là giúp thanh lọc không khí, nhưng nhiều bài viết đời sống Trung Quốc chỉ ra rằng ban đêm, cây thải CO₂, trong khi phòng ngủ lại thường đóng kín cửa. Điều này có thể làm giảm lượng oxy, gây cảm giác mệt mỏi, đau đầu hoặc khó thở khi ngủ. Ngoài ra, phấn hoa và độ ẩm từ cây còn tiềm ẩn nguy cơ gây dị ứng, đặc biệt với trẻ nhỏ và người có cơ địa nhạy cảm.

Ảnh minh họa

Tủ, kệ lớn đặt trên đầu giường: Tiết kiệm diện tích nhưng tiềm ẩn rủi ro

Để tận dụng không gian, nhiều gia đình lắp tủ hoặc kệ lớn ngay phía trên đầu giường. Theo các chuyên trang gia cư Trung Quốc, đây là cách bố trí không được khuyến khích. Tủ kệ lớn dễ tạo cảm giác nặng nề, bức bối khi nằm ngủ, đồng thời là nơi tích tụ bụi bẩn, côn trùng. Trong trường hợp lắp đặt không chắc chắn, nguy cơ mất an toàn cũng không thể xem nhẹ.

Điện thoại, máy tính bảng: Thói quen phổ biến nhưng nhiều nguy cơ

Không ít người có thói quen đặt điện thoại, máy tính bảng ngay cạnh đầu giường để tiện sử dụng. Tuy nhiên, truyền thông Trung Quốc cảnh báo việc này có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ do bức xạ, ánh sáng xanh làm rối loạn đồng hồ sinh học. Đặc biệt, việc để thiết bị đang sạc điện sát đầu giường khi ngủ còn tiềm ẩn nguy cơ chập điện, quá nhiệt, thậm chí cháy nổ.

Ảnh minh họa

Nến thơm: Tạo mùi dễ chịu nhưng không nên đặt sát giường

Nến thơm thường được dùng để tạo cảm giác thư giãn, nhưng các bài viết đời sống Trung Quốc nhấn mạnh rằng đây là vật không nên đặt ở đầu giường. Ngọn lửa từ nến có thể gây cháy khi ở gần chăn, gối, sách báo – những vật dễ bắt lửa. Các chuyên gia khuyến cáo nên tắt nến trước khi ngủ và ưu tiên các giải pháp tạo hương không dùng lửa để đảm bảo an toàn.

Ảnh minh họa

Thú nhồi bông số lượng lớn: Đẹp mắt nhưng dễ tích bụi, vi khuẩn

Thú nhồi bông xuất hiện nhiều trong phòng ngủ của trẻ em hoặc phụ nữ, song Aboluowang và The Paper đều lưu ý rằng việc đặt quá nhiều thú bông ở đầu giường có thể gây hại. Thú nhồi bông dễ tích tụ bụi, vi khuẩn, thậm chí có thể chứa hóa chất nếu chất lượng kém, ảnh hưởng đến đường hô hấp và chất lượng giấc ngủ. Nếu yêu thích, nên bày số lượng vừa phải và vệ sinh thường xuyên.

Ảnh minh họa

Từ những phân tích trên, nhiều chuyên trang Trung Quốc đều thống nhất rằng đầu giường nên được giữ gọn gàng, thông thoáng, hạn chế đồ đạc không cần thiết. Việc thay đổi những thói quen sắp xếp nhỏ này không chỉ giúp không gian phòng ngủ dễ chịu hơn, mà còn góp phần bảo vệ giấc ngủ và sức khỏe lâu dài cho cả gia đình.