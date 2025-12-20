Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Loại cá không xương, thịt ngọt, không thể nuôi nhân tạo: Ra chợ gặp phải mua ngay kẻo hết

20-12-2025 - 16:48 PM | Sống

Loại cá chỉ dài vài cm nhưng lại mang giá trị dinh dưỡng lớn, phù hợp cho cả người già và trẻ nhỏ.

Nhắc đến những đặc sản theo mùa của miền Bắc, cá ngần sông Đà luôn là cái tên được giới sành ăn mong chờ. Loại cá này có kích thước nhỏ, thân trắng trong, dài chỉ vài cm. Điều khiến cá ngần được đánh giá cao nằm ở cấu trúc thịt đặc biệt: xương rất mềm, hầu như không cảm nhận khi ăn, phần thịt ngọt thanh, mịn, dễ tan trong miệng. Nhờ đó, cá ngần phù hợp với nhiều đối tượng, từ trẻ nhỏ đến người cao tuổi.

Loại cá không xương, thịt ngọt, không thể nuôi nhân tạo: Ra chợ gặp phải mua ngay kẻo hết- Ảnh 1.

Loài cá này sống được cả ở môi trường nước ngọt và nước lợ, tuy nhiên chủ yếu chỉ bắt gặp tại một số đoạn sông Đà từ khoảng tháng 3 đến tháng 5 hàng năm.

Cá ngần không thể nuôi trồng, chỉ sinh sống ngoài tự nhiên nên hoàn toàn lá cá sạch. Đó cũng là một trong những lý do khiến loại thực phẩm này cực kỳ được ưa chuộng.

Hàm lượng dinh dưỡng cao

Không chỉ được yêu thích bởi hương vị, cá ngần còn là thực phẩm giàu dinh dưỡng. Loại cá này chứa hàm lượng đạm cao, phù hợp với nhiều đối tượng, từ trẻ em, người cao tuổi đến người cần bồi bổ sức khỏe.

Đáng chú ý, cá ngần là nguồn cung cấp omega-3 tự nhiên – axit béo thiết yếu có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ trí não, cải thiện trí nhớ, giảm nguy cơ bệnh tim mạch và chống viêm. Bên cạnh đó, cá còn chứa nhiều vitamin nhóm B, vitamin A cùng các khoáng chất như canxi, phốt pho, sắt, góp phần tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ quá trình trao đổi chất của cơ thể.

Bên cạnh đó, cá ngần được xem là thực phẩm có tính mát, giúp bồi bổ cơ thể, thanh nhiệt và tốt cho hệ tiêu hóa. Việc cá sinh trưởng hoàn toàn trong môi trường tự nhiên, không chịu tác động của thức ăn công nghiệp cũng khiến người tiêu dùng yên tâm hơn về chất lượng và độ an toàn.

Chế biến đa dạng món ăn

Nhờ ưu điểm thịt mềm, ngọt và gần như không xương, cá ngần rất dễ chế biến và có thể biến tấu thành nhiều món ăn hấp dẫn, từ dân dã đến cầu kỳ.

Nhiều người nội thường lựa chọn chế món cá ngần chiên giòn. Cá được rửa sạch, để ráo rồi chiên nhanh trên lửa vừa, cho lớp ngoài vàng ruộm, giòn nhẹ, bên trong vẫn giữ được vị ngọt tự nhiên. Món này thường được ăn kèm rau sống, chấm nước mắm chua cay, thích hợp trong bữa cơm gia đình.

Loại cá không xương, thịt ngọt, không thể nuôi nhân tạo: Ra chợ gặp phải mua ngay kẻo hết- Ảnh 2.

Một món khác được nhiều người ưa chuộng là canh cá ngần. Cá nấu với lá giang, măng chua hoặc me tạo nên vị thanh mát, dễ ăn, đặc biệt phù hợp trong những ngày giao mùa. Vị chua dịu giúp làm nổi bật độ ngọt của cá mà không cần nêm nếm cầu kỳ.

Loại cá không xương, thịt ngọt, không thể nuôi nhân tạo: Ra chợ gặp phải mua ngay kẻo hết- Ảnh 3.

Ngoài ra, cá ngần còn được chế biến thành chả cá, trộn cùng thịt nạc và rau gia vị, chiên hoặc hấp đều thơm ngon, mềm ngọt. Một số món khác như trứng đúc cá ngần, cá ngần hấp, cá ngần xào lá lốt cũng được nhiều gia đình lựa chọn bởi cách làm đơn giản nhưng vẫn giữ trọn hương vị đặc trưng của đặc sản sông Đà.

Từ một loài cá từng ít được chú ý, ngày nay cá ngần sông Đà đã trở thành đặc sản được săn đón mỗi khi vào vụ. Giá trị của cá không chỉ nằm ở hương vị hay dinh dưỡng, mà còn ở tính mùa vụ, sự khan hiếm và nét nguyên sơ của tự nhiên.

Tổng hợp

Đinh Anh

Phụ nữ số

