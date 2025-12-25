Triệu Vân gần như bất bại cả đời, nhưng đánh chính diện vẫn có những ngoại lệ khiến ông không thể thắng

Triệu Vân là một trong Ngũ Hổ tướng của Thục Hán. Nhờ chiến tích hiển hách và gần như không có thất bại trong sự nghiệp chinh chiến, ông được tôn xưng là "thường thắng tướng quân". Không chỉ dũng mãnh, Triệu Vân còn mưu trí, gan dạ, được xem là hình mẫu võ tướng gần như hoàn hảo thời Tam Quốc.

Mã Siêu. (Ảnh: Sohu)

Dẫu vậy, trong lịch sử Tam Quốc vẫn tồn tại một số võ tướng đủ sức sánh ngang, thậm chí trong vài hoàn cảnh có thể áp chế hoặc đánh bại Triệu Vân. Nhìn lại toàn bộ cục diện, những người thật sự có thể đối đầu chính diện với Triệu Vân thực ra không nhiều, chủ yếu xoay quanh những cái tên sau.

Võ tướng số một thiên hạ – Lữ Bố

Lữ Bố được coi là mãnh tướng mạnh nhất thời Tam Quốc, danh tiếng lẫy lừng không ai không biết. Ở trận Hổ Lao Quan, ông một mình chống lại Lưu Bị – Quan Vũ – Trương Phi; tại chiến dịch Bộc Dương, lại khiến Tào Tháo kinh hãi, từng thừa nhận "không phải sức một người có thể thắng được".

Lữ Bố. (Ảnh: Sohu)

Sức mạnh, tốc độ lẫn kỹ nghệ chiến đấu của Lữ Bố đều đạt mức cực hạn. Trong trường hợp đối đầu trực diện, Triệu Vân gần như không có nhiều cơ hội áp đảo ông. Tuy nhiên, kết cục của Lữ Bố lại không tương xứng với võ công: tính cách phản trắc, bất trung khiến ông bị Tào Tháo bắt và xử tử. Dẫu vậy, thực lực của Lữ Bố vẫn luôn là thước đo tối cao của võ tướng Tam Quốc.

Song hùng Thục Hán – Quan Vũ và Trương Phi

Quan Vũ và Trương Phi là trụ cột quân sự của Thục Hán, chiến tích lừng lẫy. Quan Vũ nổi danh với việc chém Nhan Lương, giết Văn Xú, dù một số chi tiết còn tranh luận, nhưng võ nghệ và uy danh là điều không thể phủ nhận. Thanh long yển nguyệt đao cùng truyền thuyết "qua năm ải chém sáu tướng" đã trở thành biểu tượng.

Nếu thực sự giao đấu, Quan Vũ với kinh nghiệm thực chiến phong phú có thể chiếm ưu thế nhất định trước Triệu Vân, dù cục diện chưa chắc đã nghiêng hẳn về một phía.

Trương Phi. (Ảnh: Sohu)

Trương Phi cũng là mãnh tướng không thể xem thường. Ở Trường Bản, chỉ một mình ông đứng chặn quân Tào, bảo vệ gia quyến Lưu Bị và Triệu Vân rút lui an toàn. Trương Phi từng nhiều lần giao chiến với Lữ Bố mà không hề nao núng. Trong đối đầu chính diện, lối đánh trực diện, hung mãnh của Trương Phi có thể gây sức ép rất lớn cho Triệu Vân.

Mãnh tướng Tây Lương – Mã Siêu

Mã Siêu là thành viên trẻ tuổi trong Ngũ Hổ tướng, nổi danh với phong cách chiến đấu dũng mãnh. Tại trận Đồng Quan, ông từng khiến Tào Tháo rơi vào thế nguy hiểm. Dù so với Triệu Vân có phần kém ổn định hơn, nhưng thực lực của Mã Siêu vẫn đủ khiến bất kỳ đối thủ nào dè chừng.

Mã Siêu. (Ảnh: Sohu)

Phong cách chiến đấu của Mã Siêu và Triệu Vân khá tương đồng, đều thiên về sức mạnh và tốc độ. Trong một số trận, Mã Siêu có thể gây áp lực lớn, dù chưa chắc chiếm được ưu thế tuyệt đối.

Dưới trướng Viên Thiệu – Nhan Lương và Văn Xú

Nhan Lương và Văn Xú từng là hai mãnh tướng hàng đầu của Viên Thiệu. Nhan Lương tại trận Bạch Mã từng một mình đánh bại nhiều tướng Tào, uy thế cực lớn. Dù cuối cùng thua Quan Vũ, võ nghệ của ông vẫn khiến người đời nể phục.

Văn Xú từng giao chiến với Triệu Vân hơn năm, sáu chục hiệp mà không phân thắng bại. Khả năng bền bỉ và sức chiến đấu của Văn Xú buộc Triệu Vân phải toàn lực ứng phó, không thể xem nhẹ.

Dưới trướng Tào Tháo – Hứa Chử và Điển Vi

Hứa Chử và Điển Vi đều là mãnh tướng trấn giữ bên cạnh Tào Tháo. Hứa Chử trong trận Nhương Sơn từng giao đấu với Triệu Vân, hai bên giằng co quyết liệt, không phân thắng bại.

Điển Vi nổi tiếng với sức mạnh và lòng trung thành, nhiều lần cứu Tào Tháo khỏi hiểm cảnh. Dù thực lực có thể kém Triệu Vân đôi chút, nhưng sự gan dạ và bền bỉ của Điển Vi vẫn khiến ông trở thành đối thủ đáng gờm.

Lão tướng dũng mãnh – Hoàng Trung

Hoàng Trung. (Ảnh: Sohu)

Hoàng Trung tuy tuổi cao nhưng sức chiến đấu vẫn đáng kinh ngạc. Trận Định Quân Sơn, ông chém chết Hạ Hầu Uyên, thể hiện bản lĩnh lão tướng. Dù không trực tiếp đánh bại Triệu Vân, nhưng trong những lần so kè, Hoàng Trung vẫn tạo ra áp lực không nhỏ, xứng đáng được kính trọng.

Mãnh tướng Thiên Thủy – Khương Duy

Khương Duy nổi danh với thương pháp gia truyền và tinh thần chiến đấu ngoan cường. Trong các lần đối đầu với Triệu Vân, hai bên giằng co kịch liệt, khó phân cao thấp. Dù chưa từng chiến thắng Triệu Vân, nhưng Khương Duy vẫn khiến ông phải dốc toàn lực.

Khương Duy. (Ảnh: Sohu)

Qua việc nhìn lại các mãnh tướng thời Tam Quốc, có thể thấy dù Triệu Vân được tôn xưng là "thường thắng tướng quân", vẫn có không ít đối thủ đủ sức sánh ngang hoặc gây áp lực lớn trong đối đầu chính diện. Lữ Bố, Quan Vũ, Trương Phi, Mã Siêu, Nhan Lương… mỗi người đều là đỉnh cao võ lực của thời đại. Chính những cuộc đối đầu ấy đã tạo nên bức tranh hào hùng và tráng lệ của lịch sử Tam Quốc.