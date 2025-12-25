Tin vui cho người học tiếng Hàn

Đại học Hà Nội (HANU) và Đại học Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội (ULIS) từ lâu đã nổi danh là hai ngôi trường hàng đầu về đào tạo ngoại ngữ tại Thủ đô. Theo số liệu khảo sát việc làm mới nhất từ các trường, các ngành liên quan đến tiếng Hàn đang dẫn đầu về tỷ lệ sinh viên có việc làm, cho thấy đây là lựa chọn “đắt giá” dành cho những ai vừa muốn nâng cao trình độ ngôn ngữ, vừa dễ dàng tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp. Đây thực sự là tin vui cho những người đang theo học tiếng Hàn, khi cơ hội việc làm rộng mở và đa dạng hơn bao giờ hết.

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

ULIS hiện đang đào tạo hai ngành tiếng Hàn là Sư phạm tiếng Hàn Quốc và Ngôn ngữ Hàn Quốc Chất lượng cao (CLC), với tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm lần lượt đạt 100% và hơn 98%. Với ngành Sư phạm tiếng Hàn Quốc, ba năm gần đây, mức điểm chuẩn dao động từ 35,92 đến 37,31, luôn nằm trong nhóm ngành “hot” của trường.

Thí sinh muốn trúng tuyển cần đạt khoảng 9 điểm/môn. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể công tác giảng dạy từ bậc phổ thông đến đại học, hoặc làm việc tại các trường, tổ chức giáo dục nước ngoài. Ngoài ra, họ còn có thể thử sức ở các lĩnh vực khác như nghiên cứu, ngoại giao, kinh doanh hay truyền thông. Năm 2025, ngành này tuyển 25 thí sinh và được hỗ trợ học phí trong suốt khóa học.

Trong khi đó, chương trình Ngôn ngữ Hàn Quốc của ULIS được thiết kế theo ba định hướng: Phiên dịch, Hàn Quốc học và Du lịch - Khách sạn. Sinh viên được trang bị kiến thức về văn hóa, kinh tế, doanh nghiệp Hàn Quốc, đồng thời thành thạo cả tiếng Hàn và tiếng Anh.

Sinh viên tốt nghiệp ngành Sư phạm tiếng Hàn có cơ hội làm việc đa dạng trong lĩnh vực giáo dục. Cụ thể:

- Giảng dạy tiếng Hàn tại các trường phổ thông, trung tâm ngoại ngữ hoặc bậc đại học trong nước.

- Công tác tại các tổ chức giáo dục nước ngoài, bao gồm các trung tâm đào tạo, trường quốc tế, hoặc chương trình trao đổi học sinh, sinh viên.

- Công việc liên quan khác như nghiên cứu viên, biên tập, truyền thông, ngoại giao, hoặc các dự án hợp tác quốc tế.

Ngành học này không chỉ mang lại cơ hội nghề nghiệp ổn định mà còn được nhiều doanh nghiệp, tổ chức giáo dục săn đón nhờ nhu cầu giảng dạy tiếng Hàn ngày càng tăng tại Việt Nam.

Ngoài ra, sinh viên theo học ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc có thể lựa chọn ba định hướng chuyên môn: Phiên dịch - Biên dịch, Hàn Quốc học, hoặc Du lịch - Khách sạn. Sau khi tốt nghiệp, cơ hội việc làm rất rộng:

- Biên dịch viên, Phiên dịch viên, Biên tập viên tại các tổ chức nhà nước, tòa soạn, đài truyền hình hoặc doanh nghiệp.

- Trợ lý đối ngoại, Thư ký văn phòng, Hướng dẫn viên du lịch phụ trách các công việc liên quan hợp tác, xuất nhập khẩu, đối ngoại với các đối tác Hàn Quốc.

- Nghiên cứu viên, giáo viên tiếng Hàn, tham gia các dự án văn hóa, giáo dục hoặc kinh doanh quốc tế.

- Thực tập và làm việc tại doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam hoặc cơ hội trao đổi, học tập tại các trường đại học ở Hàn Quốc.

Với sự hợp tác rộng rãi giữa các trường và doanh nghiệp Hàn Quốc, sinh viên ngành này có cơ hội nhận học bổng, trải nghiệm quốc tế, đồng thời được trang bị kỹ năng ngoại ngữ và kiến thức chuyên sâu về kinh tế, văn hóa Hàn Quốc – giúp dễ dàng tìm được công việc ngay sau khi tốt nghiệp.

Trường Đại học Hà Nội

Tại HANU, khảo sát cho thấy 96% sinh viên tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc đã có việc làm. Ngành này cũng luôn đứng đầu về điểm chuẩn, từ 2021 đến 2024, thí sinh cần đạt trung bình khoảng 9 điểm/môn mới trúng tuyển. Năm 2025, điểm chuẩn ngành này là 32,07 điểm (ngoại ngữ nhân hệ số 2), tương đương thí sinh cần đạt trên 8,6 điểm/môn.

Chương trình đào tạo cử nhân tiếng Hàn tại HANU tập trung trang bị kiến thức chuyên sâu về ngôn ngữ, văn hóa, nghiệp vụ biên - phiên dịch, đồng thời sử dụng thành thạo một ngoại ngữ thứ hai. Trong quá trình học, sinh viên còn có cơ hội nhận học bổng từ các tập đoàn lớn, tham gia chương trình trao đổi tại Hàn Quốc và thực tập tại các doanh nghiệp Hàn hoạt động tại Việt Nam.

Trường Đại học Hà Nội. (Ảnh: Website nhà trường)

Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhận nhiều vị trí: Biên - Phiên dịch viên, Biên tập viên tại cơ quan nhà nước, tổ chức tư nhân, tòa soạn, đài truyền hình; Trợ lý đối ngoại, nhân viên văn phòng quản lý quan hệ doanh nghiệp, xuất – nhập khẩu, marketing, quản lý dự án; giáo viên tiếng Hàn, nghiên cứu viên; hoặc nhân viên ngành du lịch tại công ty lữ hành.

Những ai phù hợp học ngành ngôn ngữ Hàn?

Ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc không chỉ dành cho những người yêu thích tiếng Hàn mà còn là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn mở ra cơ hội nghề nghiệp đa dạng, cả trong nước và quốc tế. Trước hết, nếu bạn là người yêu thích văn hóa Hàn Quốc, từ phim ảnh, âm nhạc, ẩm thực đến lịch sử và phong tục, ngành học này sẽ giúp bạn biến niềm đam mê thành kiến thức chuyên môn, từ đó tự tin giao tiếp và làm việc với người Hàn.

Bên cạnh đó, những bạn có năng khiếu ngôn ngữ và khả năng học ngoại ngữ nhanh sẽ phù hợp với ngành này. Tiếng Hàn đòi hỏi sự kiên trì, khả năng ghi nhớ từ vựng, cấu trúc ngữ pháp và luyện phát âm chuẩn. Nếu bạn là người ham học hỏi, thích mày mò, thử thách bản thân với các kỹ năng nghe - nói - đọc - viết, ngành Ngôn ngữ Hàn sẽ giúp bạn phát triển tối đa tiềm năng.

Ngành học này cũng đặc biệt phù hợp với những bạn muốn làm việc trong môi trường quốc tế hoặc đa ngôn ngữ. Sau khi tốt nghiệp, cơ hội việc làm rất rộng: từ biên – phiên dịch, trợ lý đối ngoại, hướng dẫn viên du lịch, giáo viên, nghiên cứu viên đến làm việc tại các công ty Hàn Quốc tại Việt Nam hoặc cơ hội trao đổi học tập tại Hàn Quốc. Chính vì vậy, nếu bạn có khả năng thích nghi nhanh, tư duy linh hoạt và kỹ năng giao tiếp tốt, đây sẽ là ngành giúp bạn dễ dàng hòa nhập và tỏa sáng trong môi trường chuyên nghiệp.

Ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc không chỉ dành cho những người yêu thích tiếng Hàn mà còn là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn mở ra cơ hội nghề nghiệp đa dạng. (Nguồn: Pinterest)

Cuối cùng, ngành Ngôn ngữ Hàn cũng dành cho những ai muốn vừa học ngôn ngữ vừa mở ra cơ hội nghề nghiệp rộng lớn. Hiện nay, Việt Nam có hàng nghìn doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động, nhu cầu nhân lực biết tiếng Hàn cao và đa dạng. Những bạn có định hướng rõ ràng, ham học hỏi và muốn xây dựng sự nghiệp bền vững trong ngành ngoại ngữ - đối ngoại, thương mại hoặc giáo dục chắc chắn sẽ tìm thấy cơ hội ngay sau khi ra trường.

Tóm lại, ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc phù hợp với những người đam mê văn hóa Hàn, có năng khiếu ngoại ngữ, thích môi trường quốc tế và muốn mở rộng cơ hội nghề nghiệp. Đây thực sự là lựa chọn “đắt giá” cho các bạn trẻ muốn vừa giỏi ngôn ngữ, vừa dễ dàng tìm việc làm, và vừa có cơ hội trải nghiệm thế giới rộng lớn hơn.