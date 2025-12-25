3 sự thật về máy giặt, tôi khóc ròng vì không biết sớm

Máy giặt từ lâu đã trở thành thiết bị quen thuộc trong hầu hết các gia đình. Thế nhưng, càng sử dụng lâu, nhiều người mới giật mình nhận ra: có những điều tưởng như rất nhỏ về máy giặt, nếu biết sớm hơn, đã giúp tiết kiệm không ít tiền bạc, thời gian và cả sức khỏe. Dưới đây là 3 sự thật phổ biến nhưng thường bị bỏ qua, khiến không ít người phải thốt lên “giá mà biết sớm hơn”.

1. Máy giặt không hề “tự sạch” như nhiều người nghĩ

Không ít gia đình dùng máy giặt 5-7 năm mà chưa từng vệ sinh lồng giặt một lần, với suy nghĩ đơn giản rằng: ngày nào cũng giặt nước và xà phòng thì chắc máy cũng sạch. Thực tế hoàn toàn ngược lại.

Bên trong lồng giặt, đặc biệt là khe giữa lồng trong và lồng ngoài, là nơi tích tụ cặn bột giặt, xơ vải, vi khuẩn và nấm mốc. Lâu ngày, lớp cặn này bám dày, tạo mùi hôi và quay ngược trở lại quần áo mỗi lần giặt. Đây là lý do nhiều người than phiền quần áo giặt xong vẫn có mùi ẩm, thậm chí gây ngứa da, dị ứng mà không hiểu nguyên nhân.

Sự thật là máy giặt cũng cần được vệ sinh định kỳ, ít nhất 3-6 tháng một lần, bằng chế độ vệ sinh lồng giặt hoặc dung dịch chuyên dụng. Nếu biết điều này sớm hơn, nhiều gia đình đã tránh được việc giặt càng nhiều, quần áo càng bẩn ngầm.

2. Giặt càng nhiều bột giặt, quần áo càng nhanh hỏng

Một hiểu lầm rất phổ biến là cho nhiều bột giặt thì quần áo sẽ sạch hơn. Trên thực tế, lượng bột giặt dư thừa không những không giúp tăng hiệu quả làm sạch mà còn gây phản tác dụng. Khi cho quá nhiều chất giặt tẩy, máy giặt khó xả sạch hoàn toàn, cặn xà phòng bám lại trên sợi vải khiến quần áo nhanh cứng, phai màu và giảm độ bền. Với máy giặt cửa trước, lượng bọt quá nhiều còn ảnh hưởng đến cảm biến, làm máy hoạt động kém ổn định, dễ lỗi vặt.

Chưa kể, cặn bột giặt tích tụ lâu ngày cũng chính là “thủ phạm” làm bẩn lồng giặt. Nếu biết rằng chỉ cần dùng đúng liều lượng khuyến nghị, thậm chí ít hơn khi quần áo không quá bẩn, nhiều người đã tiết kiệm được kha khá tiền bột giặt và kéo dài tuổi thọ quần áo lẫn máy giặt.

3. Chế độ giặt nhanh - dùng đúng thì siêu tiện, dùng sai hại máy hại đồ

Vì bận rộn, nhiều người có thói quen chọn chế độ giặt nhanh cho hầu hết các mẻ đồ. Nghe thì tiện, nhưng đây lại là chế độ dễ gây hại nhất nếu lạm dụng.

Giặt nhanh thường rút ngắn thời gian ngâm, giặt và xả, phù hợp với quần áo ít bẩn, số lượng nhỏ. Khi dùng chế độ này cho quần áo bẩn nhiều, đồ dày hoặc giặt đầy lồng, máy không đủ thời gian làm sạch, xà phòng dễ bị sót lại trên vải. Lâu dần, quần áo không sạch hẳn, có mùi và máy cũng nhanh xuống cấp. Sự thật là mỗi chế độ giặt được thiết kế cho một nhu cầu khác nhau. Việc chọn đúng chương trình không chỉ giúp quần áo sạch hơn mà còn giảm hao mòn động cơ, tiết kiệm điện nước về lâu dài.

Máy giặt là trợ thủ đắc lực trong cuộc sống hiện đại, nhưng chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được sử dụng đúng cách. Ba sự thật trên nghe thì đơn giản, nhưng lại là những điều nhiều người chỉ nhận ra sau nhiều năm dùng máy sai cách. Biết sớm hơn một chút, bạn không chỉ bảo vệ quần áo tốt hơn mà còn giúp máy giặt bền bỉ, sạch sẽ và đáng tiền hơn rất nhiều.