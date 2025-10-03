Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

2 nút ít ai để ý trên máy giặt nhưng bật lên giúp quần áo khô nhanh bất ngờ: Nhiều người dùng bao năm vẫn không biết

03-10-2025 - 22:39 PM | Sống

2 nút ít ai để ý trên máy giặt nhưng bật lên giúp quần áo khô nhanh bất ngờ: Nhiều người dùng bao năm vẫn không biết

Hai nút chức năng này trên máy giặt đặc biệt hữu ích trong những ngày mưa ẩm, khi quần áo khó khô và dễ ám mùi. Chỉ cần kích hoạt, người dùng có thể rút ngắn đáng kể thời gian phơi.

Máy giặt ngày nay không chỉ đơn thuần là thiết bị giặt sạch quần áo, mà còn được tích hợp nhiều tính năng thông minh nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng. Tuy nhiên, một thực tế đáng chú ý là phần lớn các gia đình chỉ sử dụng vài chế độ cơ bản và bỏ qua nhiều chức năng nhỏ trên bảng điều khiển. Trong số đó, có một nút chức năng ít ai để ý, nhưng nếu kích hoạt, quần áo sẽ khô nhanh hơn hẳn mà không cần thêm máy sấy.

Nút chứng năng này thường được các hãng máy giặt gọi là “Spin” (vắt) hoặc “Spin Extra” (vắt tăng cường). Khi kích hoạt, máy giặt sẽ tăng số vòng quay của lồng giặt, nhờ đó loại bỏ lượng nước còn lại trong quần áo hiệu quả hơn. Người dùng có thể lựa chọn tốc độ vắt phù hợp với từng chất liệu vải, vừa tiết kiệm thời gian phơi, vừa hạn chế hư hại cho quần áo.

2 nút ít ai để ý trên máy giặt nhưng bật lên giúp quần áo khô nhanh bất ngờ: Nhiều người dùng bao năm vẫn không biết- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ: Internet

Tính năng này đặc biệt hữu ích trong những ngày mưa ẩm, thiếu nắng hoặc khi cần làm khô quần áo gấp để sử dụng. Hầu hết các dòng máy giặt hiện đại đều đã được trang bị chế độ vắt tăng cường, giúp người dùng rút ngắn đáng kể thời gian phơi phóng mà vẫn đảm bảo quần áo sạch sẽ, khô ráo. Với những gia đình ở đô thị, không gian phơi hạn chế, hoặc trong mùa mưa nồm ẩm, tính năng này mang lại hiệu quả thiết thực. 

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý rằng không phải loại vải nào cũng phù hợp với chế độ vắt mạnh. Với quần áo len, lụa, hoặc vải mỏng dễ biến dạng, việc tăng tốc độ vòng quay có thể khiến sợi vải bị giãn hoặc nhăn nhiều hơn. Do đó, người dùng nên cân nhắc lựa chọn đúng chất liệu, hoặc chỉ áp dụng cho quần áo cotton, jean, khăn tắm, ga giường… vốn có khả năng chịu lực tốt.

Ngoài nút vắt, nhiều dòng máy giặt đời mới còn tích hợp thêm chế độ “Air Dry” (sấy bằng gió), tận dụng luồng khí mạnh để làm khô quần áo trong lồng giặt. Dù không thay thế hoàn toàn máy sấy chuyên dụng, nhưng chức năng này vẫn giúp giảm đáng kể độ ẩm còn sót lại, đặc biệt hữu ích khi thời tiết ẩm ướt kéo dài.

2 nút ít ai để ý trên máy giặt nhưng bật lên giúp quần áo khô nhanh bất ngờ: Nhiều người dùng bao năm vẫn không biết- Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ: Internet

Các chuyên gia khuyên rằng, thay vì chỉ dùng máy giặt với các chế độ quen thuộc, người tiêu dùng nên dành thời gian đọc kỹ hướng dẫn đi kèm để hiểu rõ công dụng của từng nút bấm. Một thao tác nhỏ, như việc chọn chế độ vắt tăng cường hay hỗ trợ làm khô, có thể mang lại sự khác biệt lớn trong sinh hoạt hằng ngày: quần áo sạch sẽ, khô nhanh, tiết kiệm công sức phơi phóng và hạn chế mùi ẩm mốc.

Có thể thấy, việc khai thác đúng tính năng của máy giặt không chỉ giúp quần áo khô nhanh hơn mà còn tối ưu trải nghiệm sử dụng thiết bị gia dụng trong gia đình. Với những cải tiến ngày càng thông minh của công nghệ, máy giặt có thể biến công việc giặt giũ vốn tốn thời gian trở nên nhẹ nhàng và hiệu quả hơn rất nhiều.

(Tổng hợp)

Có 1 nút trên máy giặt nếu bật lên, quần áo sẽ sạch và bền hơn hẳn nhưng bấy lâu nay nhiều người vẫn chưa biết

Ánh Lê

Đời sống và Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người phụ nữ SN 1957 chuyển khoản 900 triệu đồng mua đồng hồ xịn của bạn "tỷ phú", mong bán lại 4 tỷ đồng kiếm lời

Người phụ nữ SN 1957 chuyển khoản 900 triệu đồng mua đồng hồ xịn của bạn "tỷ phú", mong bán lại 4 tỷ đồng kiếm lời Nổi bật

Công dụng thần kỳ của chanh khi làm sạch, khử mùi đồ dùng nhà bếp

Công dụng thần kỳ của chanh khi làm sạch, khử mùi đồ dùng nhà bếp Nổi bật

Doanh nhân Hoàng Hường vừa bị khởi tố là ai?

Doanh nhân Hoàng Hường vừa bị khởi tố là ai?

22:30 , 03/10/2025
Lời khai "nguỵ biện" của Hoàng Hường sau khi bị bắt vì trốn thuế 2.100 tỷ đồng: "Do năng lực của tôi yếu kém..."

Lời khai "nguỵ biện" của Hoàng Hường sau khi bị bắt vì trốn thuế 2.100 tỷ đồng: "Do năng lực của tôi yếu kém..."

22:17 , 03/10/2025
5 loại cốc không nên dùng để đựng nước nóng

5 loại cốc không nên dùng để đựng nước nóng

22:09 , 03/10/2025
Vì sao Hoàng Hường bị bắt?

Vì sao Hoàng Hường bị bắt?

22:00 , 03/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên