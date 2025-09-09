Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

3 thói quen dùng máy giặt "đầu độc" sức khỏe, nhiều gia đình vẫn làm hàng ngày

09-09-2025 - 18:35 PM | Sống

Nhiều người vẫn nghĩ máy giặt chỉ cần bỏ quần áo vào, bấm nút là xong, nhưng ít ai ngờ chính “trợ thủ” quen thuộc này có thể trở thành ổ vi khuẩn, gây ra đủ loại bệnh ngoài da.

Một bà mẹ từng đưa con đi khám vì bé nổi mẩn đỏ, ngứa gãi đến chảy máu. Bác sĩ hỏi thẳng: “Nhà chị bao lâu rồi chưa vệ sinh máy giặt?”. Khi về mở chiếc máy giặt đã dùng hai năm chưa vệ sinh , chị mới tá hỏa vì viền cao su bám đầy mốc đen, khe trong trống giặt nhét chặt lông vải, thậm chí có cả bùn nhầy bẩn thỉu. Trong đó chứa vô số vi khuẩn như tụ cầu vàng, nấm Candida, thậm chí nhiều hơn cả bồn cầu. Quần áo “giặt sạch” chẳng khác nào vừa ngâm lại trong một nồi vi khuẩn.

3 thói quen dùng máy giặt "đầu độc" sức khỏe, nhiều gia đình vẫn làm hàng ngày- Ảnh 1.

3 thói quen dùng máy giặt "đầu độc" sức khỏe, nhiều gia đình vẫn làm hàng ngày- Ảnh 2.

Một sai lầm khác là trộn tất cả đồ vào giặt chung . Có người vì tiết kiệm thời gian, ném cả tất bẩn, quần áo lót, váy áo cao cấp vào một mẻ. Hậu quả, vi khuẩn và nấm từ tất, từ đồ lót dễ dàng bám sang quần áo khác, gây bệnh phụ khoa, nhiễm nấm hoặc kích ứng da.

3 thói quen dùng máy giặt "đầu độc" sức khỏe, nhiều gia đình vẫn làm hàng ngày- Ảnh 3.

3 thói quen dùng máy giặt "đầu độc" sức khỏe, nhiều gia đình vẫn làm hàng ngày- Ảnh 4.

Ngoài ra, thói quen đậy nắp ngay sau khi giặt xong cũng cực kỳ nguy hiểm. Bên trong máy còn ẩm ướt, nắp đóng kín khiến vi khuẩn và nấm mốc sinh sôi nhanh chóng. Không ít người từng mở máy ra và phải hứng chịu mùi hôi ẩm mốc nồng nặc.

Các chuyên gia khuyến cáo, người dùng nên thường xuyên làm sạch máy giặt bằng dung dịch chuyên dụng hoặc viên sủi vệ sinh ít nhất 2 tuần/lần; phân loại quần áo trước khi giặt, nhất là tách riêng đồ lót và quần áo của trẻ em; và quan trọng nhất, sau khi giặt xong cần mở nắp hoặc cửa máy cho khô thoáng hoàn toàn.

Sức khỏe đôi khi bị đe dọa bởi những thói quen tưởng chừng vô hại. Đừng để máy giặt, “người bạn” trong mỗi gia đình, biến thành kẻ gieo bệnh lúc nào không hay.

Nguồn và ảnh: Sohu

Thiết bị thầm ngốn điện trong nhà mà ít người để ý: Dùng giống bình siêu tốc, tốn hơn tủ lạnh, máy giặt

Theo Nhật Quang

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ứng viên GS trẻ nhất của Việt Nam năm 2025 mới 38 tuổi: Đã được công nhận là PGS từ năm 34 tuổi

Ứng viên GS trẻ nhất của Việt Nam năm 2025 mới 38 tuổi: Đã được công nhận là PGS từ năm 34 tuổi Nổi bật

Phó giám đốc ngân hàng nghỉ hưu sớm, lương hưu hơn 37 triệu/tháng, thoải mái du lịch, vui chơi nhưng vẫn xin đi làm lại: “Rảnh quá tôi chịu không nổi!”

Phó giám đốc ngân hàng nghỉ hưu sớm, lương hưu hơn 37 triệu/tháng, thoải mái du lịch, vui chơi nhưng vẫn xin đi làm lại: “Rảnh quá tôi chịu không nổi!” Nổi bật

Bé trai 8 tuổi mắc ung thư đại tràng, bác sĩ cảnh báo 2 thực phẩm nhiều người ăn mỗi ngày là nguyên nhân

Bé trai 8 tuổi mắc ung thư đại tràng, bác sĩ cảnh báo 2 thực phẩm nhiều người ăn mỗi ngày là nguyên nhân

18:20 , 09/09/2025
Luộc thịt nên vớt hết bọt hay để nguyên? Câu trả lời của chuyên gia sẽ khiến nhiều người phải thay đổi thói quen

Luộc thịt nên vớt hết bọt hay để nguyên? Câu trả lời của chuyên gia sẽ khiến nhiều người phải thay đổi thói quen

17:16 , 09/09/2025
Đến tuổi trung niên mới hiểu: Chỉ cần nói “không” với 10 món này, ví tiền sẽ tự nhiên phình to

Đến tuổi trung niên mới hiểu: Chỉ cần nói “không” với 10 món này, ví tiền sẽ tự nhiên phình to

17:10 , 09/09/2025
Từ giờ đến cuối năm, 4 con giáp này được quý nhân nâng đỡ, tiền vào như nước, công việc thăng hoa

Từ giờ đến cuối năm, 4 con giáp này được quý nhân nâng đỡ, tiền vào như nước, công việc thăng hoa

16:51 , 09/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên