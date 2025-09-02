Vì sao không nên cho quần áo bẩn vào máy giặt ngay? Đơn giản nhưng không phải ai cũng biết

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thói quen cho quần áo bẩn vào máy giặt ngay được rất nhiều gia đình thực hiện, thực tế tiềm ẩn nhiều rủi ro gây hại.

Máy giặt từ lâu đã trở thành “trợ thủ” đắc lực của các gia đình hiện đại. Nhờ thiết bị này, việc giặt giũ trở nên nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và công sức hơn. Thế nhưng, không ít người lại có thói quen tiện tay cho quần áo bẩn vào máy giặt ngay cả khi chưa giặt, coi như nơi chứa tạm. Nghe qua tưởng vô hại, nhưng theo các chuyên gia, hành động này có thể gây hại cho cả quần áo, sức khỏe lẫn tuổi thọ của máy.

Ảnh minh họa

Thói quen tưởng vô hại nhưng tiềm ẩn rủi ro

Điều đầu tiên cần hiểu, quần áo bẩn để lâu trong lồng giặt, đặc biệt là quần áo ẩm ướt, vô tình biến máy giặt thành “ổ” cho vi khuẩn và nấm mốc. Một nghiên cứu đăng trên Journal of Applied Microbiology cho thấy lồng giặt ẩm thấp có thể chứa nhiều loại vi sinh vật, trong đó có E. coli và nấm mốc gây mùi khó chịu. Khi bạn cho mẻ giặt mới, các mầm bệnh này dễ dàng lây lan sang quần áo sạch, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến da và sức khỏe.

Chia sẻ với ABC News, Charles Gerba – giáo sư vi sinh tại Đại học Arizona – cho biết, máy giặt không hề vô trùng, thậm chí có thể là nơi trú ngụ của vi khuẩn kháng thuốc. Nếu quần áo quá bẩn được để lâu trong máy, chúng sẽ không chỉ “ủ” mùi mà còn khiến vi khuẩn lan sang toàn bộ đồ giặt.

Ảnh minh họa

Một nguy cơ khác đến từ bùn đất. Khi cho thẳng quần áo dính bùn vào máy, đất cát dễ bám vào lồng giặt, kẹt ở các khe hở hoặc ống thoát nước. Lâu ngày, máy giặt hoạt động kém, gây tắc nghẽn và thậm chí giảm tuổi thọ thiết bị. Chuyên trang Cleanpedia của Unilever cũng khẳng định, nếu không xử lý trước, bùn đất sẽ khiến quần áo giặt nhiều lần vẫn không sạch, tốn thêm nước và điện.

Không chỉ vậy, quần áo ướt để trong máy nhiều giờ sẽ tạo điều kiện sinh mùi ẩm mốc. Tom’s Guide dẫn lời một kỹ thuật viên ống nước cho biết, chỉ cần để quần áo ẩm trong máy vài tiếng, mùi mốc đã có thể xuất hiện và bám chặt vào sợi vải, khó khử sạch sau này.

Cách sử dụng máy giặt an toàn và hiệu quả

Để bảo vệ máy giặt và quần áo, các chuyên gia khuyến nghị người dùng cần thay đổi một số thói quen:

– Xử lý trước quần áo quá bẩn. Theo Cleanpedia, với quần áo dính nhiều bùn đất, hãy giặt sơ qua bằng tay để loại bỏ khoảng 80–90% bụi bẩn trước khi cho vào máy. Điều này giúp máy vận hành trơn tru, đồng thời quần áo cũng được giặt sạch hơn.

– Không để quần áo ướt quá lâu trong máy. James Clarkson – chuyên gia ống nước được Washington Post phỏng vấn – cho rằng người dùng nên lấy quần áo ra ngay sau khi giặt và mở cửa máy để thông khí. Điều này giúp hạn chế nấm mốc phát triển, vốn là thủ phạm gây mùi hôi.

– Vệ sinh máy giặt định kỳ. Better Homes & Gardens và Real Simple đều khuyên rằng, nên chạy một chu trình vệ sinh máy mỗi tháng. Có thể sử dụng giấm, baking soda hoặc chất tẩy rửa chuyên dụng để loại bỏ mảng bám và vi khuẩn. Việc này không chỉ giúp máy luôn sạch sẽ mà còn giữ cho quần áo thơm tho, không còn mùi lạ.

Nếu quần áo có vết bẩn nghiêm trọng, hãy xử lý trước, trước khi cho vào máy giặt (Ảnh minh họa)

Lồng máy giặt cũng cần được vệ sinh thường xuyên (Ảnh minh họa)

– Phân loại quần áo hợp lý. Quần áo trắng, màu, vải dễ rách hay chất liệu co giãn cần được tách riêng. Thói quen phân loại giúp máy hoạt động với chế độ phù hợp, giữ quần áo bền đẹp lâu hơn. Real Simple cũng nhấn mạnh, việc phân loại đúng còn giúp tiết kiệm năng lượng, bởi máy sẽ không phải “làm quá sức” trong những mẻ giặt không đồng nhất.

– Giặt ở nhiệt độ phù hợp khi cần khử trùng. Trong trường hợp gia đình có người ốm, chuyên gia từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) khuyên nên giặt ở nhiệt độ cao hoặc dùng chu trình sát khuẩn. Máy sấy ở nhiệt độ nóng cũng là cách hiệu quả để tiêu diệt vi khuẩn còn sót lại.

Máy giặt giúp tiết kiệm thời gian và công sức, nhưng nếu sử dụng sai cách, thiết bị này lại có thể trở thành nơi “ủ bệnh” và nhanh xuống cấp. Việc cho quần áo bẩn vào máy ngay khi chưa giặt, đặc biệt là quần áo ướt hoặc dính nhiều bùn đất, nên được hạn chế. Thay vào đó, hãy xử lý sơ bộ quần áo, phân loại mẻ giặt, vệ sinh máy định kỳ và lấy đồ ra ngay sau khi giặt xong.

Những thói quen nhỏ này sẽ giúp máy giặt bền hơn, quần áo luôn sạch và thơm, đồng thời bảo vệ sức khỏe cả gia đình. Đơn giản nhưng không phải ai cũng biết – và giờ bạn đã có thêm lý do để sử dụng máy giặt một cách thông minh hơn.

Theo Thu Phương

Đời sống & pháp luật

