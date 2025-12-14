Trên máy giặt có số 8kg, 10kg là khối lượng quần áo khô hay ướt? Hóa ra lâu nay nhiều người đã hiểu sai

Trong danh sách những thiết bị gia dụng quen thuộc của mỗi gia đình hiện đại, máy giặt gần như là vật dụng không thể thiếu. Sự xuất hiện của máy giặt đã giúp con người giảm bớt đáng kể công sức giặt giũ thủ công, đồng thời tiết kiệm thời gian trong sinh hoạt hằng ngày. Tuy nhiên, dù sử dụng thường xuyên, không ít người vẫn chưa thực sự hiểu rõ ý nghĩa của một thông số cơ bản nhưng vô cùng quan trọng được in trên máy giặt - đó là những con số như 7kg, 8kg hay 10kg.

Khi được hỏi, nhiều người cho rằng đây là khối lượng quần áo ướt mà máy có thể xử lý trong một lần giặt. Thậm chí, có người còn tin rằng càng nhồi được nhiều quần áo vào lồng giặt thì càng “tận dụng tối đa công suất máy”. Thực tế, cách hiểu này không chỉ sai mà còn có thể khiến máy giặt hoạt động kém hiệu quả, nhanh hỏng và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

“Kg” trên máy giặt thực chất là gì?

Theo các chuyên gia và những phân tích được đăng tải trên Global Weighing News, con số “kg” ghi trên máy giặt không phải là trọng lượng của máy, cũng không phải là khối lượng quần áo ướt. Thay vào đó, đây là khối lượng quần áo khô tối đa mà máy giặt có thể giặt sạch hiệu quả trong một chu trình.

Nói cách khác, một chiếc máy giặt 10kg được thiết kế để xử lý tối đa 10kg quần áo ở trạng thái khô. Khi chu trình giặt bắt đầu, máy sẽ cấp nước, khiến quần áo hút nước và trở nên nặng hơn đáng kể. Tuy nhiên, phần trọng lượng tăng thêm này đã được nhà sản xuất tính toán sẵn trong thiết kế, vì vậy người dùng không cần quan tâm quần áo sẽ nặng bao nhiêu sau khi ngấm nước. Điều quan trọng duy nhất là không vượt quá khối lượng quần áo khô theo mức định mức.

Vì sao không nên giặt đủ “kịch kg” như số in trên máy?

Dù máy giặt được ghi là 7kg, 8kg hay 10kg, các chuyên gia và nhà phân phối đều không khuyến khích người dùng cho đủ đúng mức này trong thực tế sử dụng. Lý do là quần áo cần có không gian để đảo, va đập và cọ xát với nước và bột giặt thì mới có thể được làm sạch hiệu quả.

Theo đó, người dùng chỉ nên giặt khoảng 80% tải trọng tối đa. Điều này có nghĩa là với máy 7kg, lượng quần áo lý tưởng chỉ vào khoảng 6kg; hay máy 8kg nên giặt khoảng 7kg; còn máy 10KG thì mức phù hợp nhất là khoảng 8-9kg quần áo khô.

Nếu nhồi nhét quần áo quá đầy, máy giặt sẽ phải hoạt động trong tình trạng quá tải. Hệ quả dễ thấy là quần áo giặt không sạch, chu trình giặt kéo dài hoặc bị gián đoạn. Về lâu dài, động cơ và các bộ phận cơ khí bên trong máy phải chịu áp lực lớn, làm giảm tuổi thọ thiết bị. Trong những trường hợp nghiêm trọng, việc quá tải còn có thể gây kẹt lồng giặt hoặc phát sinh nguy cơ chập cháy.

Ngoài ra, các máy giặt hiện đại ngày nay thường được trang bị chức năng tự động cân trọng lượng và điều chỉnh mực nước. Tuy nhiên, hệ thống này mặc định rằng quần áo được đưa vào máy là khô. Nếu người dùng cho quần áo đã ướt hoặc đẫm nước vào máy, máy sẽ tính sai tải trọng, dẫn đến việc cấp quá nhiều nước. Khi nước quá nhiều, hiệu quả giặt lại giảm, dù nhìn bề ngoài có vẻ máy đang hoạt động “đúng quy trình”.

Từ khối lượng giặt đến việc chọn máy phù hợp cho gia đình

Việc hiểu đúng ý nghĩa của con số kg không chỉ giúp sử dụng máy giặt hiệu quả hơn, mà còn là cơ sở quan trọng để chọn mua thiết bị phù hợp với nhu cầu gia đình. Theo các chuyên gia, gia đình từ hai đến ba thành viên thường chỉ cần máy giặt có tải trọng khoảng 7kg, đủ đáp ứng nhu cầu giặt giũ hằng ngày. Với gia đình đông hơn, khoảng 5-6 người, máy giặt 10kg sẽ là lựa chọn hợp lý hơn để tránh phải giặt quá nhiều lần trong ngày.

Đối với những gia đình đông người hơn nữa, hoặc các cơ sở dịch vụ có nhu cầu giặt giũ lớn, việc lựa chọn máy giặt dung tích lớn hoặc máy giặt công nghiệp chuyên dụng là cần thiết. Trong trường hợp này, không chỉ tải trọng mà độ bền, khả năng vận hành liên tục và mức tiêu thụ điện nước cũng cần được cân nhắc kỹ lưỡng.

Bên cạnh đó, người dùng cũng nên lưu ý rằng những vật dụng cồng kềnh như chăn, ga giường hay rèm cửa không nên giặt chung với quần áo thông thường. Các loại đồ này cần nhiều không gian hơn trong lồng giặt để được làm sạch hiệu quả, vì vậy tốt nhất nên giặt riêng từng món.

