Nữ ca sĩ vừa được thành Phó Giáo sư ở tuổi 43: Hôn nhân viên mãn với chồng 2 là Viện trưởng

Tiến sĩ âm nhạc trẻ nhất Việt Nam, vừa được công nhận là Phó Giáo sư

Ca sĩ Tân Nhàn sinh năm 1982 tại Hà Nam cũ (nay là Ninh Bình), gắn bó nhiều năm với âm nhạc và đào tạo thanh nhạc. Từ cô gái vùng quê đam mê ca hát, cô theo học Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và tỏa sáng tại Sao Mai 2005 với giải Nhất dòng nhạc dân gian và giải khán giả bình chọn.

Báo Tiền Phong viết, tốt nghiệp cao học Nhạc thính phòng cổ điển, Tân Nhàn trở thành giảng viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, nhận học vị tiến sĩ năm 2019. Thời điểm đó, cô là tiến sĩ âm nhạc trẻ nhất nước. Cô giữ chức Phó trưởng khoa Thanh nhạc từ năm 2017 và mới lên chức trưởng khoa từ tháng 5/2024.

Ngoài giảng dạy, Tân Nhàn tích cực phát hành sản phẩm, tổ chức liveshow. Năm 2013, cô ra album Yếm đào xuống phố, kết hợp xẩm, chèo, quan họ với nhạc Jazz. Sau đó, cô giới thiệu MV xẩm Công cha ngãi mẹ sinh thành, album Níu dải lụa đào, Người Hà Tĩnh có thương…

Ca sĩ Tân Nhàn

Năm 2022, ở đỉnh cao sự nghiệp, cô mất đến 80% giọng hát do suy kiệt sau sinh và ba lần mắc COVID-19, từng muốn ngừng ca hát để tập trung giảng dạy, mở trung tâm đào tạo nghệ thuật. Khi giọng phục hồi, năm 2023 cô trở lại với đêm nhạc kỷ niệm 18 năm ca hát.

Trong công tác giảng dạy, Tân Nhàn có nhiều học trò đạt thành tích cao tại các sân chơi âm nhạc trong nước và quốc tế như Lại Thị Hương Ly (Cúp vàng Festival âm nhạc châu Á - Thái Bình Dương 2017, giải Ba Sao Mai 2017 dòng Thính phòng, Huy chương Vàng Tài năng trẻ các trường nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc 2017), Nguyễn Thị Thanh Quý (Top 3 Sao Mai toàn quốc 2019, Á quân Tuyệt đỉnh song ca 2018) và Lan Quỳnh (Giải Nhất Sao Mai 2022 dòng Thính phòng).

Tờ Vnexpress viết, năm 2023, cô được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú và đặt mục tiêu phấn đấu trở thành Nhà giáo Nhân dân.

Sáng ngày 19/11 vừa qua, tờ Vietnamnet đưa tin, Tân Nhàn đón tin vui ở tuổi 43. Theo đó, NSND Quốc Hưng – Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam thông báo, NSƯT Tân Nhàn của học viện được công nhận là Phó Giáo sư.

Theo đó, NSND Quốc Hưng cho biết, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước ký quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2025 cho 900 ứng viên theo danh sách đã công bố trước đó.

Quyết định công nhận NSƯT Tân Nhàn là Phó giáo sư đã có, học viện làm nốt một số thủ tục và sớm tổ chức lễ trao chính thức cho nữ ca sĩ.

Tân Nhàn là Tiến sĩ âm nhạc trẻ nhất Việt Nam

Cô vừa nhận được tin vui hôm 19/11 về quyết định phong tặng hàm Phó Giáo sư

Nhìn lại chặng đường hoạt động nghệ thuật của mình với những thành tựu nhiều người nể phục, nữ ca sĩ nói với báo Lao Động rằng, cô đã phải đánh đổi nhiều, nhất là thời gian dành cho gia đình và tuổi trẻ. Suốt những năm học, cô dành trọn thời gian học tập, chạy show để có thu nhập trang trải.

“Tôi tự hào vì đã hoàn thành việc học, nhưng phải hy sinh nhiều thú vui. Tôi không có tuổi thơ hồn nhiên hay thanh xuân vui chơi như bạn bè, trưởng thành sớm và miệt mài theo đuổi ước mơ”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Cô cũng bày tỏ rằng, để có được thành tựu đó, cô may mắn gặp được rất nhiều nhân duyên, sự giúp đỡ của bạn bè, thầy cô, của nhiều người tốt đã hỗ trợ, giúp đỡ. Tôi cũng đã nỗ lực, quyết tâm rất nhiều, để sống trọn vẹn với âm nhạc, và thực hiện được ước mơ”.

Hôn nhân viên mãn, kín tiếng với chồng là Viện trưởng

Không chỉ viên mãn trong sự nghiệp, hiện tại cuộc sống hôn nhân của nữ NSƯT Tân Nhàn cũng đang vào giai đoạn đẹp nhất.

Người chồng đầu tiên của Tân Nhàn là ca sĩ Tuấn Anh. 2 người nên duyên khi cùng tham gia Sao Mai 2005 và kết hôn một năm sau đó. Họ có nhiều sản phẩm âm nhạc chung, trong đó có MV Tương phùng tương ngộ.

Sau khi kết hôn, ca sĩ Tuấn Anh đồng hành với vợ trong nhiều dự án âm nhạc ở vai trò nhà sản xuất. Tuy nhiên, cặp sao lặng lẽ kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài hơn 10 năm sau khi có chung một người con trai.

Đám cưới lần 2 của Tân Nhàn với chồng là Viện trưởng

Hiện cô đã có thêm một bé trai với ông xã

Lần hiếm hoi, nữ ca sĩ - NSƯT - Tiến sĩ - PGS Tân Nhàn khoe chồng trên trang cá nhân

Báo Tiền Phong viết, đầu năm 2021, ca sĩ Tân Nhàn làm lễ kết hôn với bạn trai sinh năm 1980. Người chồng thứ hai của cô là PGS.TS, Viện trưởng của một viện khoa học công nghệ nhưng tham gia giảng dạy trong lĩnh vực thể thao.

Lên xe hoa lần 2, Tân Nhàn tâm niệm dồn sức cho sản phẩm nghệ thuật thay vì thu hút sự chú ý bằng đời tư. Cô chưa từng thông báo đến khán giả việc đã ly hôn nam ca sĩ Tuấn Anh trước đó, cũng như giấu kín thông tin và hình ảnh về người bạn đời thứ hai.

Hơn 1 năm sau lễ cưới, Tân Nhàn mới chia sẻ hình ảnh con trai chào đời. Cô hiếm khi nhắc đến thu nhập và khoe tài sản cá nhân. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ vài lần hiếm hoi chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng con. Dù vậy thì khán giả vẫn có thể cảm nhận được hạnh phúc viên mãn của cô với cuộc hôn nhân thứ 2 kín tiếng này.

Báo Gia đình và xã hội trích lời chia sẻ của Tân Nhàn khi được hỏi về hạnh phúc hiện tại như sau: “Với quan điểm là một nghệ sĩ thì mang đến cho đời vẻ đẹp của lời ca tiếng hát, nỗ lực cống hiến không ngừng tới khán giả những sản phẩm nghệ thuật tốt nhất là đủ. Vì thế, tôi luôn muốn giữ cho mình khoảng trời riêng về cuộc sống cá nhân.

Tôi và chồng quyết định không công khai hình ảnh của tân lang trên các phương tiện truyền thông. Tôi nghĩ rằng, tôi cũng như tất cả mọi người bình thường khác trên con đường mưu cầu hạnh phúc, đều muốn được an yên trong miền hạnh phúc của riêng mình. Vì vậy, rất kính mong mọi người ủng hộ quyết định này của tôi”.