Nữ ca sĩ 30 tuổi rao bán biệt thự 2200m2, hạ giá hẳn 30 tỷ

03-11-2025 - 08:01 AM | Lifestyle

Căn biệt thự của Lily Chen vô cùng bề thế, xây theo phong cách hoàng gia tráng lệ với kiến trúc tân cổ điển sang trọng.

Vừa qua, ca sĩ Lily Chen đã rao bán biệt thự rộng 2200 mét vuông của cô, nằm ngay mặt tiền một con đường ở Tây Ninh.

Nữ ca sĩ 30 tuổi rao bán biệt thự 2200m2, hạ giá hẳn 30 tỷ- Ảnh 1.

Biệt thự 70 tỷ của Lily Chen

Căn biệt thự của Lily Chen vô cùng bề thế, xây theo phong cách hoàng gia tráng lệ với kiến trúc tân cổ điển sang trọng. Chỉ riêng chiếc cổng vào đã có giá bằng cả một căn nhà bình thường, trạm trổ tinh xảo.

Chiều ngang biệt thự rộng đến 22 mét, sâu 100 mét. Trong đó, phần lớn diện tích là sân vườn, diện tích ở và xây dựng nhà chỉ chiếm 200 mét vuông.

Lily Chen để phần lớn diện tích làm sân trước, bài trí ngăn nắp, sạch sẽ với nhiều cây cảnh to, đắt tiền, đúng chất nhà giàu, giống như một công viên mini để khách đến nhà thư giãn.

Ở góc sân, Lily Chen xây hẳn một hồ cá Koi tiền tỷ với tiểu cảnh thanh mát, bên cạnh là bàn ghế để mọi người ngồi uống trà, ngắm cá. Tất cả đều có màu sắc vàng kim để tạo phong cách quý tộc.

Nữ ca sĩ 30 tuổi rao bán biệt thự 2200m2, hạ giá hẳn 30 tỷ- Ảnh 2.

Trên khắp tường nhà đều có camera an ninh và chuông báo chống trộm. Phía sau là nhà để xe rộng, treo nhiều hoa lan.

Bên cạnh nhà để xe là một chòi nghỉ dưỡng riêng. Sau đó là cả một khu vườn trồng rau, cây ăn trái như chuối, táo, mãng cầu…

Bên trong biệt thự, Lily Chen bài trí nội thất sang trọng theo phong cách quý phái, sơn son thếp vàng, với nhiều trạm trổ, uốn lượn như cung điện.

Được biết, căn biệt thự của Lily Chen có giá 70 tỷ và cô sẵn sàng giảm tới 30 tỷ để đi nước ngoài, để lại toàn bộ nội thất.

Nữ ca sĩ 30 tuổi rao bán biệt thự 2200m2, hạ giá hẳn 30 tỷ- Ảnh 3.

Lily Chen tên thật là Trần Kim Ngọc, cô nàng sinh năm 1995 và lớn lên tại Tây Ninh này được biết đến là một ca sĩ nổi tiếng ở Việt Nam với nhiều ca khúc đình đám như: Như chưa bao giờ yêu, Thương về miền Trung,… Lily Chen còn đươc mệnh danh là Ngọc Nữ Bolero. Nhờ sở hữu thân hình nóng bỏng và giọng hát ngọt ngào, cô nàng đã được khá nhiều sự quan tâm từ khán giả. Và nghệ danh của cô là Lily Chen.

Cô từng phải bán nhà, bán xe để đầu tư cho những sản phẩm âm nhạc của mình. Bởi lẽ trong 1 năm, Lily Chen đầu tư đến 15 bài hát.

Năm 2019, cô nàng giành được giải Á quân của cuộc thi Tình Bolero. Sau đó, Lily Chen còn kinh doanh bất động sản hay làm giám đốc đầu tư của những hãng phim lớn,… Năm 2020, Lily Chen tham gia vào dự án phim Mẹ trùm.

Nếu theo dõi mạng xã hội của Lily Chen nhiều người sẽ trầm trồ về cuộc sống giàu sang đáng ngưỡng mộ của cô. Mới đây cô còn tậu về cho mình siêu xe 9 tỉ.

Tổng tài phim giờ vàng: Quá khứ làm bốc vác ở TP.HCM, giờ là chủ homestay, xây biệt thự, cưới hot girl

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

