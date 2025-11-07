Hôn nhân của nữ ca sĩ một lần đò, có con riêng, lấy chồng mới kém 10 tuổi, cực điển trai

Thu Thủy sinh năm 1984 là cựu thành viên nhóm nhạc Mây Trắng và H.A.T đình đám một thời. Sau khi nhóm tan rã, cô hoạt động độc lập và sở hữu nhiều hit như: Think of you, Có bao giờ anh biết, Khóc, Tan trong mưa bay, Mỗi người một nơi…

Là ca sĩ nổi tiếng nên Thu Thủy cũng gây chú ý bởi chuyện đời tư. Tờ Sức khỏe đời sống viết, từ năm 18 tuổi cô đã yêu một đại gia cùng tuổi. Cả hai có 12 năm yêu nhau trước khi kết hôn vào năm 2014. Sau khi lập gia đình, nữ ca sĩ gần như rút lui khỏi showbiz, để chăm lo cho gia đình nhỏ của mình cùng cậu con trai Henry.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân chỉ kéo dài 3 năm. Năm 2017, cô chia sẻ trên trang cá nhân là đã ly hôn và làm mẹ đơn thân. Năm 2018, Thu Thủy gặp Kin Nguyễn, sinh năm 1994, kém cô 10 tuổi, một anh chàng cực điển trai. Tháng 7/2019, Thu Thủy lên xe hoa lần 2, chính thức về chung một nhà với bạn trai kém 10 tuổi sau 1 năm hẹn hò.

Thu Thủy và ông xã kém 10 tuổi.

Thu Thủy cùng chồng và con riêng.

Thời gian đầu mới kết hôn, ông xã kém 10 tuổi của nữ ca sĩ vướng ồn ào đối xử không tốt với con riêng của vợ. Sau đó, nữ ca sĩ lên tiếng giải thích và bênh vực chồng.

Chia sẻ trên báo Phụ nữ mới, nữ ca sĩ tiết lộ, con riêng của cô gọi Kin Nguyễn là “ba” và cả hai đều dành tình cảm yêu mến cho nhau. Cũng theo lời nữ ca sĩ, Kin Nguyễn là người thường xuyên tâm sự với Henry. Nhờ đó mà càng lớn, cậu bé bắt đầu hiểu nhiều điều và thương ba mẹ hơn.

Từ khi kết hôn, Thu Thủy gần như không hoạt động nghệ thuật mà chăm lo cho gia đình, thỉnh thoảng tham gia một số chương trình hoặc sự kiện giải trí của đồng nghiệp. Tháng 9/2020, nữ ca sĩ sinh con gái cho Kin Nguyễn và đặt tên là Lana.

Chia sẻ về cuộc sống hôn nhân của mình, nữ ca sĩ 8x nói trên báo VOV rằng, cô may mắn cưới được người chồng tâm lý, luôn hỗ trợ trong công việc. Cặp đôi đã gắn bó tới nay là 7 năm nhưng tình cảm vẫn nồng nàn như ngày đầu.

Dù chênh lệch 10 tuổi nhưng đó chưa bao giờ là vấn đề với cặp đôi. Mới đây, cặp đôi kỷ niệm 7 năm yêu nhau. Cả hai dành cho nhau những lời tình tứ trên trang cá nhân khi nữ ca sĩ chia sẻ hình ảnh trong buổi tiệc.

Cặp đôi vừa kỷ niệm 7 năm yêu nhau.

Tổ ấm hiện tại của nữ ca sĩ và chồng kém 10 tuổi.

Cô bày tỏ: “7 năm qua chúng ta bên nhau, đã cùng nắm tay trải qua rất nhiều chuyện hạnh phúc, vui buồn có, khó khăn, thử thách và cả thị phi cũng có. Chúng ta đã vì nhau, bao dung, chia sẻ và hy sinh cho nhau. Bà xã cảm ơn ông xã nhiều lắm vì đã cùng nhau và vì nhau mãi mãi ông xã yêu nhé”.

Chồng kém 10 tuổi của nữ ca sĩ nhắn nhủ lại: “Chặng đường 7 năm không quá ngắn cũng không quá dài nhưng cũng không dễ dàng để hai đứa cùng nắm tay nhau bước qua những thăng trầm trong cuộc đời này. Cảm ơn bà xã đã luôn cố gắng và chịu đựng cùng nhau. Hai đứa mình cứ thế thêm chục lần 7 năm nữa nhé”.

Không chỉ có hôn nhân với chồng 2 viên mãn, nữ ca sĩ còn có mối quan hệ rất tốt đẹp với mẹ chồng. Trong một chương trình vào năm 2023, mẹ chồng của Thu Thủy khên cô giỏi kinh doanh, đảm việc nhà. Hàng ngày, cô đều dậy từ 5h sáng để cùng chồng đi chợ, nấu ăn cho cả gia đình.

Thậm chí mẹ chồng cô còn treo thưởng mười mấy tỉ để con dâu sinh thêm cháu. Tờ Saostar trích lời mẹ chồng Thu Thủy nói: “Tôi treo giải thưởng một sào đất trị giá hơn mười mấy tỉ nếu Thủy sinh thêm một đứa cháu. Cứ sinh 1 đứa tôi cho 1 sào. Nhà tôi không có gì ngoài đất. Đất Đà Lạt mặt tiền quốc lộ, tôi dư 4 sào”.