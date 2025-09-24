Nữ ca sĩ nói thẳng làm con đừng nghĩ tới tài sản của cha mẹ

Mới đây, chương trình Chị em gỡ rối đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Đoan Trang và MC Phương Uyên. Tại đây, các nghệ sĩ cùng tư vấn giúp nhân vật gỡ rối.



Đoan Trang

Mở đầu chương trình là một khán giả than phiền về sự thay đổi của mẹ chồng sau khi bà có bạn mới. Vợ chồng chị đã cưới hơn 10 năm, có hai con trai và sống chung với mẹ chồng. Chị thường chủ động lo việc nhà và chăm sóc tài sản gia đình. Gần một năm trở lại đây, mẹ chồng bỗng chăm sóc bản thân nhiều hơn, đi tập dưỡng sinh, quen một người bạn khác giới, mua sắm quần áo, giày dép và tặng cho bác trai cả một chiếc xe đạp giá gần 10 triệu đồng. Chị không phản đối mẹ tìm niềm vui tuổi già nhưng băn khoăn về tính trăng hoa của người bác trai và khả năng ảnh hưởng đến tài sản, con cháu.

Ca sĩ Đoan Trang nói thẳng: "Tình huống phức tạp vì người con trong câu chuyện không phải con ruột, nên muốn khuyên mẹ chồng phải rất khéo léo, có kỹ thuật và nghệ thuật ứng xử để thuyết phục.

Bạn trai của mẹ chồng có dấu hiệu trăng hoa, nhưng về lâu dài chưa rõ mối quan hệ ấy có đem lại hạnh phúc sâu sắc cho mẹ hay không. Là con dâu, khó nắm hết động cơ và cảm xúc bên trong, vì vậy cần thăm dò nhiều khía cạnh trước khi đưa ra lời khuyên phù hợp cho mẹ chồng.

Vấn đề chỉ có thể được giải quyết khi người trong cuộc gác lại sự tham cầu về tài sản. Bởi lẽ, con cái không thể mặc định tài sản của cha mẹ chắc chắn sẽ thuộc về mình, cha mẹ hoàn toàn có thể sử dụng hay hiến tặng tài sản theo ý muốn. Khi dẹp bỏ vướng mắc vật chất, người con mới có thể tiếp cận câu chuyện này với tâm thế bình an và sáng suốt hơn.

Trước hết, người con dâu nên gác lại nỗi lo về tài sản để tâm hồn mình nhẹ nhàng hơn. Đừng vội vàng phán xét, hãy quan sát tâm tư của mẹ, theo dõi xem mối quan hệ này mang lại cho bà niềm vui ra sao.

Có thể điều người ngoài nhìn thấy là sự trăng hoa, nhưng biết đâu bên trong, người đàn ông ấy thực lòng quý trọng và mang đến hạnh phúc cho mẹ.

Do đó, con cái cần giữ sự bình thản, hoan hỉ, đồng thời quan sát để kịp thời bảo vệ mẹ nếu có dấu hiệu bất thường. Khi thấy có vấn đề, hãy lựa chọn cách trò chuyện khéo léo, chia sẻ những lo lắng và thực tế tài chính để mẹ cân nhắc trước mỗi quyết định".

Câu chuyện thứ hai từ một khán giả gửi tâm sự xúc động về hành trình làm mẹ đơn thân suốt 6–7 năm, nay đứng trước ngã rẽ tình cảm nhưng còn đắn đo vì lo ảnh hưởng đến hai con.

Đoan Trang nói: "Tôi nhấn mạnh vai trò then chốt của mẹ trong quá trình hội nhập, ngoài việc làm bạn với con, chị cần phối hợp chặt với người đàn ông kia, trao đổi rõ ràng về mong đợi và ranh giới anh có sẵn sàng chấp nhận gia đình nhỏ bao gồm cả hai con hay không.

Việc này không có cách làm đơn giản; cả ba bên, mẹ, con, 'người tới sau' phải cùng lên kế hoạch, kiên nhẫn xây dựng kết nối. Kết luận là, nếu chị xác định quyết tâm và chủ động lập kế hoạch, tỉ mỉ thực hiện từng bước nhỏ, khả năng ghép nối thành công sẽ cao hơn".