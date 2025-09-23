Nữ ca sĩ giàu nhất Việt Nam, sở hữu 35 nghìn tỷ và những căn biệt thự ở Mỹ siêu khủng

Người hâm mộ dòng nhạc trữ tình những năm 1990 hẳn sẽ không thể quên cái tên Hà Phương - giọng ca ngọt ngào trong trẻo, đồng thời là em gái của Cẩm Ly và chị gái của Minh Tuyết. Dù sau này sang Mỹ định cư và ít xuất hiện trên sân khấu, Hà Phương vẫn giữ cho mình dấu ấn riêng trong âm nhạc, đồng thời khiến công chúng tò mò bởi cuộc sống xa hoa và khối tài sản kếch xù bên chồng tỷ phú.

Hà Phương được mệnh danh là nữ ca sĩ giàu nhất Việt Nam

Là em gái của Cẩm Ly và Minh Tuyết, sở hữu nhan sắc ngọt ngào nhất 3 chị em.

Sinh năm 1972 tại TP.HCM trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, Hà Phương (tên thật Trần Thị Hà Phương) là em gái của ca sĩ Cẩm Ly và chị gái của Minh Tuyết, bố cô là nhạc sĩ Trần Quang Hiển. Nếu Minh Tuyết theo đuổi dòng nhạc sôi động, Cẩm Ly gắn bó với nhạc quê hương thì Hà Phương lại chọn hướng đi riêng với những bản tình ca nhẹ nhàng, sâu lắng. Cô sớm bộc lộ năng khiếu ca hát và bén duyên với dòng nhạc trữ tình từ những năm 1990.

Cẩm Ly - Hà Phương - Minh Tuyết là bộ 3 ca sĩ đỉnh cao một thời

Hà Phương cùng hai người chị em gái tạo nên "tam ca đình đám" của làng nhạc Việt. Dù hoạt động solo hay kết hợp cùng Cẩm Ly - Minh Tuyết, giọng ca của Hà Phương vẫn luôn được yêu mến bởi sự mộc mạc, trong trẻo, gắn liền với những ca khúc như Hoa Cau Vườn Trầu, Thuyền Hoa, Mời Anh Về Thăm Quê Em, Nhớ Tình Người Xa … Nhờ vậy, Hà Phương nhanh chóng tạo dựng được chỗ đứng trong lòng khán giả yêu nhạc quê hương. Ngoài ra, cô còn là một diễn viên tham gia nhiều dự án nổi tiếng một thời.

Liên khúc Bẽ Bàng & Cô Gái Quê - Minh Tuyết, Cẩm Ly, Hà Phương

Nếu Cẩm Ly mang vẻ đẹp giản dị, tự nhiên, Minh Tuyết toát lên vẻ gợi cảm và bốc lửa thì Hà Phương sở hữu nhan sắc ngọt ngào, đằm thắm. 3 người chị em, mỗi người đều mang một vẻ riêng biệt.

Nữ ca sĩ cùng em gái Minh Tuyết đứng cùng sân khấu gần đây

Visual đằm thắm, dịu dàng của Hà Phương

Sau khi kết hôn, Hà Phương sang Mỹ định cư, tập trung dành thời gian chăm chút cho gia đình nhỏ và làm từ thiện. Trong các lần trở về Việt Nam, cô tham gia gameshow, sự kiện nghệ thuật, gặp gỡ đồng nghiệp để “giải tỏa máu nghề”. Năm 2022, giọng ca 7X lần đầu thử sức với nhạc trẻ qua ca khúc Quen Với Cô Đơn , một bước đi cho thấy sự linh hoạt, cởi mở của nữ ca sĩ dù sở trường vẫn là dòng nhạc trữ tình.

Cô vẫn chăm chỉ về Việt Nam với những kế hoạch riêng

Quen Với Cô Đơn là bài hát mới nhất của nữ ca sĩ

Sở hữu khối tài sản 35 nghìn tỷ, biệt thự Mỹ xa hoa như cung điện

Nếu như sự nghiệp ca hát mang lại danh tiếng thì cuộc hôn nhân với tỷ phú Chính Chu đã đưa Hà Phương trở thành một trong những gương mặt giàu có nhất showbiz Việt. Năm 2000, nữ nghệ sĩ 7x sang Mỹ định cư và lập gia đình với tỷ phú thuộc top giàu nhất ở Mỹ. Ông xã của cô là doanh nhân Chính Chu, hoạt động trên khu phố Wall Street - trung tâm tài chính lớn nhất Mỹ.

Nói thêm về doanh nhân Chính Chu, ông là một trong những tỷ phú gốc Việt nổi tiếng trên thế giới. Ông sinh năm 1966, sang Mỹ từ nhỏ và từng khởi nghiệp với số vốn ít ỏi. Nhờ tài năng và sự nhạy bén, Chính Chu trở thành cái tên quyền lực trên thương trường quốc tế, gắn liền với những thương vụ mua bán, sáp nhập trị giá hàng tỷ đô la.

Nữ ca sĩ kết hôn với tỷ phú tiếng tăm ở Mỹ

Sau khi kết hôn, Hà Phương cùng chồng tạo dựng nên khối tài sản ước tính 1,5 tỷ USD (khoảng 35.000 tỷ đồng), con số đủ để đưa cô vào danh sách nữ ca sĩ giàu có bậc nhất Việt Nam. Tài sản của vợ chồng cô trải dài từ bất động sản, chứng khoán cho đến các quỹ đầu tư, trong đó bất động sản và nhà ở tại Mỹ gây choáng ngợp bởi độ xa hoa.

2 vợ chồng cùng nhau phát triển sự nghiệp quy mô tỷ đô

Đáng chú ý là căn penthouse của 2 vợ chồng nằm ở tầng 89 và một phần tầng 90 của tòa tháp Trump World Tower (New York) - vị trí đắc địa đối diện trụ sở Liên Hợp Quốc. Với diện tích gần 1.400m², nơi đây được ví như “tòa lâu đài trên không” với 34 phòng, trong đó có 12 phòng ngủ và 16 phòng tắm. Nội thất sang trọng, thiết kế tinh xảo cùng view triệu đô khiến căn penthouse trở thành biểu tượng cho đẳng cấp thượng lưu của gia đình nữ ca sĩ. Ngoài ra, 2 vợ chồng cũng có một căn biệt thự khác là chốn đi về thường xuyên.

Căn penthouse triệu đô được cho là sở hữu của vợ chồng doanh nhân Chính Chu

Căn penthouse này rộng gần 1.400 m2

Chốn đi về chính của vợ chồng Hà Phương là biệt thự hoành tráng

Hà Phương và chồng còn sở hữu phi cơ, trực thăng riêng để tiện di chuyển giữa Mỹ và Việt Nam, cùng bộ sưu tập siêu xe hàng chục chiếc đến từ các thương hiệu xa xỉ bậc nhất thế giới. Bản thân Hà Phương ít khi khoe hàng hiệu nhưng mỗi lần xuất hiện, cô đều gây choáng ngợp với những bộ trang sức trị giá vài tỷ đồng.

Siêu xe đầy nhà

Vì phải di chuyển thường xuyên, vợ chồng Hà Phương đã sắm hẳn phi cơ riêng.

Thậm chí là trực thăng để phục vụ cho du ngoạn, thưởng cảnh

Mỗi lần xuất hiện lại gây sốc khi dân tình bóc giá oufit của nữ ca sĩ

Dù có cuộc sống giàu sang, Hà Phương vẫn giữ lối sống kín tiếng, giản dị, thường xuyên tham gia hoạt động thiện nguyện. Cô từng tài trợ hàng triệu USD cho các quỹ từ thiện nhằm giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam.

Giọng ca thuyền hoa rất chăm về nước làm từ thiện

Ở tuổi ngoài 50, Hà Phương khiến nhiều người ngưỡng mộ khi vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, thần thái rạng rỡ cùng cuộc sống hạnh phúc viên mãn bên chồng và hai con gái. Cô không còn áp lực kiếm tiền hay danh vọng, thay vào đó thỉnh thoảng trở lại với âm nhạc, tham gia hoạt động nghệ thuật và tích cực làm từ thiện như một cách để giữ lửa đam mê và lan tỏa sự nhân ái.