Chỉ còn 99 ngày nữa sẽ trở lại: Nữ ca sĩ kiếm 80 tỷ đồng/năm nhờ 15 phút sáng tác ngẫu hứng 30 năm trước

Nữ hoàng nhạc Giáng sinh

Mỗi mùa Giáng sinh, ca khúc All I Want For Christmas Is You lại vang lên khắp nơi, trở thành bản nhạc gắn liền với mùa lễ hội trong suốt hơn ba thập kỷ qua. Ít ai ngờ rằng, Mariah Carey chỉ mất vỏn vẹn 15 phút để viết nên ca khúc kinh điển này vào năm 1994, cùng với nhạc sĩ Walter Afanasieff.

Theo nhiều nguồn tin, riêng từ ca khúc “đẻ trứng vàng”, Mariah Carey đã thu về gần 100 triệu USD, với khoảng 3 triệu USD (tương đương gần 80 tỷ VNĐ) tiền bản quyền mỗi năm.

Nhạc sĩ Walter lý giải sức hút bền bỉ của ca khúc: “Lý do bài hát được yêu thích toàn cầu là bởi ca từ đơn giản, giai điệu dễ thuộc. Chúng tôi đã phác thảo lời và giai điệu cơ bản chỉ trong 15 phút, sau đó thêm thắt vài luyến láy trong một giờ nữa. Hai tuần sau, cả hai cùng ngồi lại để hoàn thiện bản cuối cùng.”

Không chỉ thành công trên các bảng xếp hạng, All I Want For Christmas Is You còn xuất hiện trong bộ phim kinh điển mùa lễ hội Love, Actually (2003), góp phần củng cố vị thế ca khúc như một “giai điệu bất tử” mỗi mùa Giáng sinh.

All I Want for Christmas Is You nằm trong album Merry Christmas (1994) – album phòng thu thứ tư của Mariah Carey. Ngay khi phát hành, ca khúc đã nhận về nhiều lời khen từ giới phê bình.

Tờ New Yorker từng nhận định đây là một trong số ít ca khúc hiện đại xứng đáng được xem như “kinh điển Giáng sinh”. Khi thời đại nhạc số bùng nổ, All I Want for Christmas Is You lại được thổi luồng sinh khí mới, trở thành bản nhạc bất hủ gắn liền với mùa lễ hội.

Mỗi dịp cuối năm, ca khúc đều trở lại bảng xếp hạng, liên tục góp mặt trong top những bản nhạc được nghe nhiều nhất trên nền tảng trực tuyến ở nhiều quốc gia. Tính đến nay, ca khúc đã từng dẫn đầu bảng xếp hạng ở 30 nước, bán ra hơn 16 triệu bản – trở thành một trong những đĩa đơn nhạc số thành công nhất mọi thời đại.

Cuộc sống giàu có và sang chảnh

Nhờ sức sống bền bỉ của All I Want for Christmas Is You, khối tài sản của Mariah Carey tăng đều đặn và hiện ước tính khoảng 350 triệu USD, trong đó gần 1/3 đến từ bản quyền ca khúc đình đám này.

Trái ngọt từ All I Want for Christmas Is You khiến Mariah gắn bó với không khí lễ hội quanh năm. Ngay cả khi mùa hè oi ả, cô vẫn trang trí không gian sống theo phong cách Giáng sinh và bật lại ca khúc của chính mình để tận hưởng sự hân hoan, rộn ràng.

Trong giới nghệ sĩ, Mariah nổi tiếng với lối sống xa hoa. Riêng thú chơi hoa đã tiêu tốn của cô tới 100.000 USD mỗi tháng để thay mới và trang hoàng căn biệt thự bằng hoa tươi. Diva còn sở hữu một phòng chứa đồ hiệu trị giá hàng triệu USD – nơi công chúng từng sửng sốt khi chiêm ngưỡng qua những chương trình truyền hình và bài phỏng vấn.

Không chỉ an tâm với nguồn thu nhập đều đặn từ tiền bản quyền, Mariah Carey còn nổi tiếng với thú vui tốn kém: sưu tập bất động sản. Năm 1999, cô mạnh tay chi 5,5 triệu USD để sở hữu một căn penthouse ở khu Tribeca (New York).

Chưa dừng lại, Mariah mua thêm căn hộ ngay bên dưới với giá 3,5 triệu USD, sau đó cho cải tạo, gộp thành một không gian sống rộng lớn, tiện nghi và sang trọng hơn.

Bước sang giai đoạn 2007, diva bắt đầu mở rộng bộ sưu tập của mình ra ngoài lãnh thổ Mỹ. Tại Bahamas, cô mua một căn biệt thự hướng biển trị giá 5 triệu USD. Ở quê nhà, Mariah sở hữu nhiều dinh thự tại các thành phố lớn như Los Angeles, Beverly Hills, Sandy Springs…, tạo nên danh mục bất động sản trải khắp nhiều bang và cả quốc tế.

Chiến thắng vụ kiện vi phạm bản quyền

Ngày 19/3/2025, tại một tòa án ở Los Angeles, Thẩm phán Monica Almadani tuyên bố vụ kiện liên quan đến ca khúc All I Want for Christmas Is You của Mariah Carey không đủ bằng chứng để chứng minh vi phạm bản quyền.

Vụ kiện được Andy Stone (nghệ danh Vince Vance) và đồng tác giả Troy Powers khởi xướng từ tháng 11/2023. Họ cáo buộc Carey “sao chép cấu trúc sáng tác” từ bài hát đồng quê cùng tên phát hành năm 1989, đồng thời đòi bồi thường 20 triệu USD.

Tuy nhiên, phán quyết khẳng định không có cơ sở nào chứng minh bài hát năm 1994 của Carey bắt nguồn từ ca khúc của Stone. Cụm từ “all I want for Christmas is you” cũng được tòa xác nhận là không do Stone sáng tạo.

Trong báo cáo phân tích, Tiến sĩ Lawrence Ferrara – Giáo sư Âm nhạc tại Đại học New York – kết luận sự tương đồng giữa hai bài hát chỉ ở mức “rời rạc”, mang tính cliché quen thuộc trong nhạc Giáng sinh. Ông nhấn mạnh các yếu tố giai điệu, hòa âm, nhịp điệu và lời ca đều hoàn toàn khác biệt, không cấu thành vi phạm bản quyền.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Stone và Powers kiện Carey. Trước đó, tháng 6/2022, họ từng nộp đơn tại Louisiana với yêu cầu bồi thường tương tự nhưng đã rút đơn vào tháng 11 cùng năm.

(Tổng hợp)