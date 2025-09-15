Nam nghệ sĩ tuyên bố rời showbiz về âm thầm làm đại gia, bất động sản trải từ Bắc vào Nam: U55 vẫn phong độ bên vợ đẹp kém 16 tuổi

Đại gia Việt từng là diễn viên đình đám

Chi Bảo, tên tuổi quen thuộc của màn ảnh Việt, sinh năm 1973 tại Bà Rịa - Vũng Tàu (nay thuộc TPHCM). Sở hữu ngoại hình điển trai cùng niềm đam mê nghệ thuật, anh nhanh chóng khẳng định vị trí trong lòng khán giả qua nhiều vai diễn truyền hình lẫn điện ảnh. Bên cạnh hàng chục bộ phim truyền hình ghi dấu ấn, Chi Bảo còn tham gia loạt tác phẩm điện ảnh đáng chú ý như Khi đàn ông có bầu, Đẻ mướn, Scandal, Hương Ga…

Sau 25 năm gắn bó với nghệ thuật, năm 2021, Chi Bảo chính thức tuyên bố giải nghệ. Trong chia sẻ gửi đến khán giả, anh xúc động cho biết: “Cho phép tôi nói lời từ biệt với nghề diễn viên, với vai trò của một người nghệ sĩ. Đây là công việc mà tôi may mắn có được trong cuộc đời. Tôi thầm cảm ơn vũ trụ vì đã trao cho mình cơ hội sống trong thế giới nhiều màu sắc ấy. Không nhớ đã bao lần tôi rơi nước mắt hạnh phúc khi hóa thân vào số phận của từng nhân vật trên màn ảnh.”

Sau khi rút khỏi giới giải trí, Chi Bảo tập trung vào kinh doanh và hoạt động xã hội. Nhờ tư duy sắc bén và chiến lược rõ ràng, nam nghệ sĩ nhanh chóng khẳng định được vị thế trong giới doanh nhân. Nhiều người gọi anh là "ông trùm bất động sản" khi sở hữu nhà trải khắp từ Nam ra Bắc.

Gần đây, Chi Bảo còn thành lập Bảo tàng Gốm Thời Dựng Nước - một bảo tàng tư nhân đầu tiên dành riêng cho gốm cổ Việt Nam, và đảm nhận vị trí giám đốc. Tọa lạc tại phường An Phú, TP.HCM, bảo tàng này là nơi trưng bày thường xuyên và chuyên đề hơn 400 hiện vật thuộc các nền văn hóa như văn hóa Phùng Nguyên, văn hóa Đồng Đậu, văn hóa Gò Mun, văn hóa Sa Huỳnh… Trong đó, chõ gốm văn hóa Đông Sơn được công nhận là bảo vật quốc gia ngày 31/12/2024.

Chi Bảo tại Bảo tàng Gốm Thời Dựng Nước.

Sở hữu nhiều bất động sản, biệt thự xa hoa

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật và kinh doanh, Chi Bảo cùng vợ – doanh nhân Lý Thùy Chang – hiện sở hữu khối tài sản đáng mơ ước. Tại TPHCM, vợ chồng anh đang sinh sống trong căn biệt thự rộng khoảng 1.600 m², bao gồm cả sân vườn.

Phía bên ngoài biệt thự. Nguồn: Chang.TV

Công trình được thiết kế theo phong cách hiện đại, không gian mở, tràn ngập cây xanh. Bên trong khuôn viên có bể bơi lớn và khoảng sân rộng để trồng nhiều loại cây cảnh. Đặc biệt, căn biệt thự còn dành riêng một phòng thay đồ sang trọng cho bà xã của nam diễn viên.

Theo chia sẻ của Lý Thuỳ Chang, toàn bộ ý tưởng trong phòng thay đồ tới từng kệ tủ đều được ông xã Chi Bảo đảm nhận, thiết kế riêng cho vợ. Nữ doanh nhân cũng cho hay chồng là một người rất cẩn thận và kỹ tính, biết vợ thích gì nên sau khi hoàn thiện căn phòng trong vòng 1 năm, cô đã cực ưng ý.

Chi Bảo và bà xã Lý Thuỳ Chang đang ở trong căn biệt thự sân vườn tại Quận 2

Không chỉ dừng lại ở biệt thự trong thành phố, Chi Bảo còn đầu tư xây dựng một resort tại Côn Đảo – được xem như món quà đặc biệt dành tặng cho vợ. Khu nghỉ dưỡng này do một tập đoàn thiết kế nổi tiếng của Mỹ thực hiện, đáp ứng tiêu chuẩn tiện nghi và sang trọng để phục vụ nghỉ dưỡng, thư giãn.

Vợ chồng Chi Bảo - Thùy Trang rất yêu thích thiên nhiên trong lành tại Côn Đảo.

Ngoài các bất động sản trong nước, vợ chồng Chi Bảo còn sở hữu một biệt thự tại London, Anh quốc. Theo chia sẻ của Lý Thùy Chang, cơ ngơi này tọa lạc ngay trung tâm thủ đô, mang dáng dấp cổ kính như một tòa lâu đài châu Âu. Bên trong, nội thất chủ yếu sử dụng gam màu trắng kết hợp ánh đèn vàng ấm áp, toát lên vẻ sang trọng và xa hoa. Toàn bộ trang thiết bị đều thuộc dòng cao cấp, không thua kém khách sạn 5 sao.

Hôn nhân viên mãn bên vợ doanh nhân xinh đẹp

Hiện Chi Bảo đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên Lý Thùy Chang – nữ doanh nhân trẻ thành đạt trong lĩnh vực làm đẹp. Cô hiện là CEO chuỗi spa cao cấp với nhiều chi nhánh, được biết đến như một trong những gương mặt nổi bật của ngành làm đẹp Việt Nam. Không chỉ giỏi giang trong công việc riêng, Lý Thùy Chang còn là người đồng hành, hỗ trợ chồng trong các dự án kinh doanh và hoạt động thiện nguyện.

Năm 2021, Chi Bảo và Lý Thùy Chang chính thức đăng ký kết hôn. Dù kém chồng 16 tuổi, nhưng cả hai được nhận xét là xứng đôi về cả ngoại hình lẫn lối sống. Hình ảnh cặp vợ chồng doanh nhân thường xuyên xuất hiện bên nhau với những khoảnh khắc hạnh phúc, truyền cảm hứng về một tình yêu đẹp và bền vững.

Đầu năm 2022, gia đình nhỏ của họ thêm trọn vẹn khi con trai đầu lòng chào đời. Từ đó, cả hai dành phần lớn thời gian tập trung cho công việc và nuôi dưỡng cuộc sống gia đình. Dù vốn kín tiếng, nhưng khi ở cạnh vợ, Chi Bảo luôn thoải mái thể hiện tình cảm qua những cử chỉ ngọt ngào, lãng mạn, cho thấy sự trân trọng mà anh dành cho tổ ấm hiện tại.

Đặc biệt, nam nghệ sĩ nhiều lần khiến công chúng chú ý bởi những món quà xa xỉ dành cho vợ. Năm 2022, ngay sau khi Lý Thùy Chang sinh con đầu lòng, anh chi khoảng 20 tỷ đồng để tặng vợ một chiếc Bentley Flying Spur.

Đến năm 2024, trong dịp sinh nhật tuổi 36 của bà xã, Chi Bảo tiếp tục mạnh tay mua bộ đôi xe sang đến từ thương hiệu Mercedes-Benz, gồm AMG SL 43 trị giá khoảng 6,7 tỷ đồng và Maybach GLS 480 giá gần 8,7 tỷ đồng. Tổng giá trị quà tặng khi đó vượt mức 15 tỷ đồng.

