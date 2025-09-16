Bị sa thải vì ngoại hình "quá thu hút": "Họ nói tôi sẽ khiến các nhân viên khác không thể tập trung làm việc"

Năm 2009, Amit Kajla đã thắng kiện vụ “sa thải bất công” đối với đơn vị công tác cũ tại Wolverhampton (Anh), sau khi cấp trên chỉ trích cô “ăn mặc lòe loẹt” và đưa ra những lời nhận xét không phù hợp về bộ đồng phục “vừa người” của cô.

Khi đó, ở tuổi 22, Kajla cho biết cô buộc phải từ chức tại đơn vị này sau khi trở thành đối tượng chế giễu của đồng nghiệp. Nguyên nhân đến từ vì việc cô chỉnh sửa trang phục cho vừa người.

Trong phán quyết, tòa án nhấn mạnh: “Nếu không phải là một phụ nữ trẻ trung và ưa nhìn, cô ấy sẽ không phải chịu cách đối xử như vậy.”

Tương tự với trường hợp của Amit Kajla, một cựu nhân viên ngân hàng là Debrahlee Lorenzana, làm việc tại New York (Mỹ) cũng bị sa thải với lý do liên quan đến tác phong làm việc. Theo đơn kiện nộp tháng 6/2010, Lorenzana bị yêu cầu không mang giày cao gót vì cho rằng chúng làm nổi bật vóc dáng của cô, từ đó khiến đồng nghiệp nam mất tập trung. Tuy nhiên, vụ kiện sau đó đã bị bác bỏ.

"Họ nói tôi sẽ khiến các nhân viên khác không thể tập trung làm việc”, Lorenzana từng thẳng thắn chia sẻ. “Nhưng tôi không thể làm gì khác với những đường cong của mình. Và tôi sẽ không nhịn ăn để gầy tong teo, hay cố tăng 50 hay 100 pound chỉ vì công việc yêu cầu tôi phải có vóc dáng ‘bình thường’ hơn.”

Trong suy nghĩ của mọi người, việc sở hữu ngoại hình ưa nhìn rõ ràng mang lại không ít lợi thế – trong đó có cả khả năng dễ được tuyển dụng hơn. Nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra rằng những người có ngoại hình thường nhận được nhiều lời mời phỏng vấn hơn, dễ được nhận vào làm việc hơn và thường thành công hơn trong sự nghiệp.

Tuy nhiên, một nghiên cứu khác công bố trên Journal of Personality and Social Psychology cho thấy: có ngoại hình ưa nhìn không đồng nghĩa với việc bạn dễ dàng nắm trong tay bất kỳ công việc nào mong muốn.

Trong nghiên cứu này, hơn 750 người tham gia, gồm sinh viên đại học và các nhà quản lý trực tiếp đưa ra quyết định tuyển dụng. Họ được xem hồ sơ của hai ứng viên, kèm theo ảnh: một người được đánh giá là hấp dẫn và một người kém hấp dẫn (theo EurekAlert, những bức ảnh này được kiểm chứng mức độ hấp dẫn trong nghiên cứu trước đó).

Sau đó, người tham gia được yêu cầu đánh giá ứng viên, đồng thời quyết định có chọn họ cho các vị trí “ít hấp dẫn” như công nhân kho, nhân viên dọn phòng, chăm sóc khách hàng; hoặc các vị trí “được khao khát” hơn như quản lý, giám đốc dự án, thực tập sinh IT.

Kết quả cho thấy, các ứng viên có ngoại hình đẹp ít có khả năng được chọn cho công việc “ít hấp dẫn”, trong khi lại dễ được lựa chọn hơn cho những vị trí “được khao khát”.

“Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy, những người hấp dẫn có thể khiến nhà tuyển dụng e dè khi họ ứng tuyển các công việc kém hấp dẫn,” tác giả chính của nghiên cứu, Margaret Lee – nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Trường Kinh doanh London, chia sẻ với EurekAlert. “Điều này trái ngược với phần lớn các nghiên cứu trước đó vốn kết luận rằng ngoại hình hấp dẫn nhìn chung giúp ích cho ứng viên trong quá trình tuyển dụng.”

Lee thừa nhận bà khá bất ngờ với kết quả, bởi giả định trước đó là một người có ngoại hình sẽ luôn có lợi thế trong bất kỳ công việc nào họ ứng tuyển.

Đáng chú ý, đây không phải là nghiên cứu duy nhất chứng minh rằng ngoại hình có thể trở thành “con dao hai lưỡi” trong sự nghiệp – đặc biệt với phụ nữ. Một nghiên cứu năm 2010 đăng trên Journal of Social Psychology cho thấy, phụ nữ có ngoại hình hấp dẫn cũng có thể bị phân biệt khi ứng tuyển vào những vị trí vốn được xem là “nam tính” và không đặt nặng yếu tố ngoại hình, như quản lý R&D, giám đốc tài chính hay kỹ sư cơ khí.

“Ở các công việc khác, phụ nữ có ngoại hình có thể vẫn được ưu tiên. Nhưng trong những ngành nghề này, việc xinh đẹp lại là bất lợi lớn đối với phụ nữ,” tác giả chính của nghiên cứu, Stefanie K. Johnson – phó giáo sư ngành quản trị tại Trường Kinh doanh Leeds, Đại học Colorado Boulder – chia sẻ với ScienceDaily.

Alê Gaúcha, 21 tuổi, đến từ Brazil, từng đặt nhiều kỳ vọng vào nghề bảo mẫu sau khi hoàn thành khóa học chăm sóc trẻ em cách đây ba năm. Thế nhưng, thay vì được đánh giá qua năng lực và bằng cấp, cô lại thường xuyên bị chú ý bởi vóc dáng gợi cảm.

“Trong mỗi buổi phỏng vấn, tôi đều chuẩn bị kỹ lưỡng hồ sơ, chứng chỉ và trình bày kinh nghiệm. Dù vậy, kết quả vẫn là im lặng. Ban đầu tôi nghĩ do bản thân thiếu trải nghiệm, nhưng sau nhiều lần thất bại, tôi bắt đầu tin rằng nguyên nhân lại nằm ở ngoại hình”, Gaúcha chia sẻ với NeedToKnow.

Theo lời cô, nhiều gia đình có xu hướng e dè khi thuê một bảo mẫu quá nổi bật về nhan sắc, lo sợ điều này có thể gây rắc rối trong đời sống gia đình.

