Ca sĩ Hồng Nhung U60 trẻ trung, rạng rỡ bất chấp bệnh tật: Sáng nào cũng ăn 1 loại quả dân dã bổ khí huyết vườn nhà đầy ăm ắp

01-12-2025 - 06:55 AM | Sống

Nhờ lối sống healthy mà dường như Hồng Nhung đang phục hồi sức khỏe sau điều trị ung thư vú nhanh hơn rất nhiều.

Nhắc đến ca sĩ Hồng Nhung, công chúng không chỉ nhớ đến một diva sở hữu giọng hát trí tuệ, nội lực, mà còn luôn bất ngờ với nhan sắc trẻ trung, gương mặt rạng rỡ dù đã bước qua tuổi 50. Ở thời điểm hiện tại, nữ ca sĩ đang trong quá trình hồi phục sau điều trị ung thư vú, chọn cho mình lối sống chậm rãi hơn, ưu tiên ăn uống lành mạnh, gần gũi thiên nhiên và lắng nghe cơ thể.

Trên mạng xã hội, Hồng Nhung thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường rất "đàn bà": Tự tay chăm cây, hái quả, chuẩn bị bữa sáng healthy. Ít ai biết rằng, bí quyết giữ sắc vóc và tinh thần trẻ trung của diva 7X lại đến từ những thói quen rất giản dị, trong đó có một loại quả đang được cô đặc biệt yêu thích: Dâu tằm.

Dâu tằm: Loại quả dân dã bổ khí huyết giúp Hồng Nhung chống già, luôn trồng đầy ắp vườn nhà

Tận dụng không gian sân thượng, Hồng Nhung biến ngôi nhà của mình thành một khu vườn nhỏ xanh mát với đủ loại trái cây theo mùa như đu đủ, ổi, việt quất, táo, xoài, dưa leo… Gần đây, nữ ca sĩ khoe khóm dâu tằm chín rộ, được chính tay cô hái xuống, dùng làm bữa sáng nhẹ nhàng, giàu dinh dưỡng.

Không phải một siêu thực phẩm đắt đỏ, dâu tằm là loại quả quen thuộc với người Việt, từng gắn liền với ký ức làng quê. Nhưng dưới góc nhìn khoa học dinh dưỡng hiện đại, đây lại là một "kho báu" chống lão hóa tự nhiên, đặc biệt phù hợp với phụ nữ trung niên và phụ nữ sau điều trị bệnh.

1. Dâu tằm giúp làm đẹp da, làm chậm quá trình lão hóa

Theo các nghiên cứu dinh dưỡng, dâu tằm rất giàu anthocyanin, nhóm chất chống oxy hóa mạnh, cũng chính là thành phần tạo nên màu tím đậm đặc trưng của quả. Anthocyanin giúp:

- Trung hòa gốc tự do, thủ phạm gây lão hóa sớm

- Giảm tổn thương tế bào da do tia UV

- Hỗ trợ da sáng khỏe, đều màu hơn

- Bên cạnh đó, dâu tằm còn chứa vitamin C, vi chất cần thiết cho quá trình tổng hợp collagen nội sinh. Khi cơ thể đủ vitamin C, da sẽ săn chắc hơn, ít chảy xệ, chậm xuất hiện nếp nhăn, điều mà phụ nữ nào cũng mong muốn khi bước vào giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh.

2. Hỗ trợ vóc dáng, kiểm soát cân nặng

Một điểm cộng lớn của dâu tằm là lượng calo thấp nhưng giàu chất xơ. Chất xơ giúp:

- Tạo cảm giác no lâu

- Giảm cảm giác thèm đồ ngọt

- Hỗ trợ tiêu hóa, hạn chế tích mỡ vùng bụng

Với những phụ nữ đang hồi phục sức khỏe như Hồng Nhung, ăn dâu tằm tươi hoặc xay sinh tố nhẹ buổi sáng không chỉ giúp cơ thể dễ hấp thu mà còn giúp duy trì cân nặng ổn định, tránh tăng cân mất kiểm soát.

Không chỉ chống già, ăn dâu tằm còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe khác

Theo y học cổ truyền, dâu tằm có vị ngọt, tính mát, thường được dùng để:

- Bổ huyết, cải thiện tình trạng thiếu máu nhẹ

- Hỗ trợ gan và thận

- Giúp ngủ ngon, giảm mệt mỏi

Dưới góc nhìn y học hiện đại, dâu tằm còn có khả năng:

- Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

- Tốt cho tim mạch nhờ hàm lượng polyphenol

- Tăng cường miễn dịch nhờ vitamin và khoáng chất tự nhiên

Ăn dâu tằm thế nào để tốt cho sức khỏe?

Để phát huy tối đa lợi ích của dâu tằm, phụ nữ nên lưu ý:

- Ăn tươi khi quả chín hoặc chế biến đơn giản (xay sinh tố, trộn sữa chua, yến mạch)

- Không ăn quá nhiều trong một lần để tránh lạnh bụng

- Người có hệ tiêu hóa yếu nên ăn sau bữa chính

- Ưu tiên dâu tằm sạch, không phun thuốc, rửa kỹ trước khi dùng

Từ khu vườn trên sân thượng của Hồng Nhung, có thể thấy, chống lão hóa không nhất thiết phải cầu kỳ hay tốn kém. Đôi khi, chỉ cần một loại quả dân dã như dâu tằm, kết hợp với lối sống lành mạnh, tinh thần tích cực và sự yêu thương bản thân mỗi ngày, đó đã là bí quyết giữ gìn vẻ đẹp bền bỉ nhất của người phụ nữ.

(Ảnh: Internet)

Ca sĩ Hồng Nhung lần đầu xuất hiện sau khi hạ sinh lần 3 ở tuổi 44, thông báo một việc

Theo Tuấn Khang

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
Ca sĩ Hồng Nhung

