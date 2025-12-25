Bất ngờ với thân phận thật của cô gái 26 tuổi thu gom đồng nát kiếm 3 triệu/ngày

Cuối năm, câu chuyện về việc làm, thu nhập và lựa chọn nghề nghiệp luôn trở thành đề tài được quan tâm hàng đầu trên mạng xã hội. Trong bối cảnh đó, trên Douyin (nền tảng tương tự TikTok tại Việt Nam), một cô gái trẻ bất ngờ thu hút sự chú ý khi thường xuyên đăng tải các đoạn clip ghi lại cảnh làm việc tại xưởng thu gom phế liệu: phân loại sắt thép, nhôm đồng, bốc vác, sắp xếp hàng hóa đến tận đêm muộn.

Cô gái này viral trên Douyin với những clip thu gom đồng nát. Nhan sắc cùng vẻ ngoài trẻ trung của cô gái này cũng là điều gây chú ý.

Thoạt nhìn, nhiều người cho rằng đây chỉ là cuộc sống mưu sinh bình thường của một lao động tay chân. Thế nhưng điều khiến cộng đồng mạng “sốc” là thân phận thật sự của cô gái này: một bác sĩ trẻ đang làm việc tại bệnh viện.

Nhân vật trong câu chuyện là Xiong, sinh năm 1999, hiện làm việc tại khoa phục hồi chức năng của một bệnh viện tư nhân ở Thành Đô (Trung Quốc). Mỗi ngày từ 8h sáng đến 17h30, cô khoác áo blouse trắng, trực tiếp thực hiện vật lý trị liệu, hướng dẫn vận động phục hồi cho bệnh nhân, phần lớn là người cao tuổi.

Xiong hiện là bác sĩ.

Thế nhưng khi tan ca, Xiong không về nhà nghỉ ngơi như nhiều đồng nghiệp khác. Cô thay đồ lao động, đến bãi thu gom phế liệu của gia đình để tiếp tục công việc thứ hai: thu mua, phân loại kim loại, vận chuyển hàng và bán lại cho các đầu mối tái chế. Công việc thường kéo dài đến khoảng 22h mỗi ngày. “Lúc đầu làm song song hai việc cũng rất mệt, nhưng dần dần quen rồi”, Xiong chia sẻ. Cô thậm chí hài hước cho biết nhờ thường xuyên bê vác phế liệu mà bắp tay tăng từ 25 cm lên 28 cm.

Theo chia sẻ của Xiong, mức lương hiện tại của cô ở bệnh viện chỉ khoảng 4.000 NDT/tháng (khoảng 15 triệu đồng) - con số được cho là khó đủ sống tại một thành phố lớn như Thành Đô.

Ngược lại, công việc thu gom phế liệu của gia đình lại mang về nguồn thu đáng kể. Trung bình mỗi ngày, bãi phế liệu có thể lãi 800 - 1.000 NDT (khoảng 3-3,7 triệu đồng/ngày). Nếu tính theo tháng, thu nhập có thể lên tới 30.000 NDT (hơn 100 triệu đồng).

Dù tiền chủ yếu do bố mẹ quản lý, Xiong cho biết cô vẫn được coi như “nhận lương”, hoặc ít nhất là tiền tiêu vặt, và thu nhập thực tế từ bãi phế liệu cao hơn hẳn công việc trong bệnh viện. “Kiếm được tiền thì có gì phải ngại? Tôi làm nhiều thì bố mẹ đỡ vất vả hơn”, cô thẳng thắn đáp trả những lời chê bai.

Cuộc sống “hai mặt” của nữ bác sĩ 9X nhanh chóng gây tranh cãi trên mạng xã hội Trung Quốc. Một bộ phận ngưỡng mộ tinh thần lao động và sự thực tế của cô, ví Xiong như “nhân vật bước ra từ phim”. Ngược lại, không ít người dè bỉu, cho rằng nghề đồng nát làm... mất giá hình ảnh bác sĩ. Song, câu chuyện của Xiong cũng phản ánh một thực tế ngày nay rằng một người phải làm nhiều công việc khác nhau để mưu sinh, có tiền tiết kiệm.

Cô gái này còn ghi điểm bởi sự khỏe khoắn, chăm chỉ.

Một nghiên cứu của Đại học Tây Nam (Trùng Khánh) chỉ ra rằng, ngày càng nhiều người trẻ sẵn sàng làm song song nhiều công việc, kể cả lao động tay chân, nếu điều đó mang lại thu nhập tốt và cảm giác an toàn cho tương lai.

Từ năm 2020, Xiong bắt đầu ghi lại hành trình làm hai nghề trên kênh Douyin cá nhân, hiện đã thu hút khoảng 16.000 người theo dõi. Nội dung xoay quanh những khoảnh khắc rất đời: dầm mưa cứu đống bìa carton, lặng lẽ phân loại ốc vít trong đêm lạnh, hay vui mừng khi nhặt được một món đồ kim loại có giá trị.

Với Xiong, làm bác sĩ giúp cô có danh tiếng, bảo hiểm xã hội và một nghề nghiệp ổn định; còn làm phế liệu mang lại tài chính và kinh nghiệm thực tế. “ Đó là kế hoạch B cho cuộc đời tôi” , cô nói.