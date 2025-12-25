Thị trường lao động quốc tế “khát” nhân lực tay nghề cao: Lối đi nào cho cử nhân Việt?

Khi bằng cấp không còn là "tấm vé" đảm bảo việc làm

Sau nhiều năm mở rộng quy mô đào tạo đại học, thị trường lao động Việt Nam đang bộc lộ một nghịch lý ngày càng rõ nét: số lượng người có bằng cấp tăng nhanh, nhưng khả năng tìm được việc làm ổn định, đúng chuyên môn lại không tương xứng. Khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu sử dụng lao động tiếp tục là bài toán lớn, đặc biệt với nhóm lao động trẻ.

Số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý 3/2025 khoảng 1,06 triệu người. (Theo Số liệu Tổng Cục Thống kê)

Thực tế, không ít cử nhân sau khi ra trường đã lựa chọn làm shipper, tài xế xe công nghệ hoặc các công việc linh hoạt khác để duy trì thu nhập. Anh Lê Mạnh Hùng (24 tuổi, Hà Nội), tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản trị văn phòng, cho biết giai đoạn sau tốt nghiệp, anh từng làm nhiều công việc khác nhau, từ văn phòng đến chạy xe công nghệ. "Công việc có thể kiếm tiền ngay, nhưng không tạo ra một con đường nghề nghiệp rõ ràng. Có bằng đại học, nhưng tôi vẫn thiếu một kỹ năng đủ để gắn bó lâu dài," anh chia sẻ.

Theo các báo cáo lao động gần đây, tỷ lệ thất nghiệp ở nhóm thanh niên 15–24 tuổi cao gấp gần 4 lần mức bình quân chung, cho thấy giai đoạn chuyển tiếp từ giảng đường sang thị trường việc làm vẫn là "điểm nghẽn" kéo dài. Không ít cử nhân buộc phải làm trái ngành, chấp nhận thu nhập thấp hoặc công việc thiếu ổn định, dù đã trải qua nhiều năm học tập chính quy.

Thực tế tuyển dụng trong nước cũng cho thấy sự dịch chuyển rõ rệt: nhiều doanh nghiệp ưu tiên kinh nghiệm và khả năng làm việc hơn văn bằng. Trong khi đó, phần lớn sinh viên tốt nghiệp lại thiếu nền tảng thực hành, buộc phải đào tạo lại hoặc mất nhiều thời gian thích nghi khi đi làm.

Khi bằng đại học không còn là "tấm vé" đảm bảo cho một vị trí ổn định, ngày càng nhiều người trẻ bắt đầu tìm kiếm những lối đi khác, mang tính thực chất và dài hạn hơn.

Đào tạo tay nghề – mắt xích quyết định trong cuộc cạnh tranh nhân lực quốc tế

Trên bình diện toàn cầu, nhiều nền kinh tế phát triển đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động có kỹ năng, đặc biệt trong các lĩnh vực dịch vụ, chăm sóc cá nhân và nhóm ngành kỹ thuật. Tại châu Âu, hàng triệu vị trí việc làm bị bỏ trống trong nhiều năm, tạo áp lực trực tiếp lên tăng trưởng kinh tế và buộc các quốc gia phải tìm kiếm nguồn nhân lực từ bên ngoài.

Đức là ví dụ điển hình. Theo Euronews, quốc gia này hiện có khoảng 1,05 triệu vị trí việc làm chưa được lấp đầy – mức cao nhất châu Âu. Trong bối cảnh già hóa dân số diễn ra nhanh, nhu cầu lao động tại Đức mang tính cơ cấu và dài hạn, kéo theo những điều chỉnh mạnh mẽ trong chính sách nhập cư. Các diện visa theo Điều 18 của Luật Cư trú, gồm 18A và 18B, được thiết kế để thu hút lao động ngoài Liên minh châu Âu, song đều đặt ra yêu cầu rõ ràng: không tuyển người để đào tạo lại, mà ưu tiên ứng viên đã có tay nghề và khả năng thích nghi nhanh với môi trường làm việc.

Nước Đức "khát" lao động nước ngoài, đặc biệt trong ngành dịch vụ

Xu hướng này cho thấy tiêu chí tuyển dụng đang dịch chuyển từ bằng cấp sang năng lực làm việc. Doanh nghiệp cần những người có thể tham gia công việc ngay và sẵn sàng gắn bó lâu dài.

Trước yêu cầu ngày càng cao từ thị trường tuyển dụng, Trường Cao đẳng Cen EcoTech triển khai mô hình đào tạo nghề miễn phí ngay trong nước, lấy chuẩn đầu ra theo nhu cầu doanh nghiệp làm tiêu chí cốt lõi. Thay cho các khóa học rời rạc thiên về chứng chỉ, chương trình được thiết kế theo hướng "đào tạo để làm việc", tập trung vào kỹ năng nghề, tác phong lao động và khả năng thích nghi với môi trường làm việc quốc tế.

Theo Cen EcoTech, chương trình đào tạo nghề miễn phí được xây dựng không chỉ để mở ra cánh cửa ra thị trường lao động quốc tế, mà trước hết là giúp người học xây dựng một nền tảng nghề nghiệp vững chắc.

Trong bối cảnh nhiều người trẻ rời giảng đường với tấm bằng nhưng thiếu kỹ năng để đứng vững trên thị trường việc làm, rào cản chi phí khiến không ít người chấp nhận những công việc tạm thời, thiếu định hướng dài hạn.

Việc miễn phí đào tạo vì thế mang ý nghĩa chia sẻ và đồng hành: giúp người học có thêm thời gian, niềm tin và điều kiện để tập trung rèn luyện tay nghề. Khi sở hữu một nghề vững chắc, người lao động không chỉ có thêm lựa chọn để bước ra thị trường quốc tế, mà còn có khả năng tự tạo chỗ đứng cho mình ở bất kỳ môi trường làm việc nào.

Thông tin chi tiết về chương trình miễn phí đào tạo nghề của Cen EcoTech:

Hotline: 0848006268

Website: https://cenecotech.edu.vn/dao-tao-nghe-mien-phi-cung-cen-ecotech/