Sắp sang năm 2026, nhà ai còn 6 thứ nguy hiểm này thì dứt khoát vứt ngay

Có những vật dụng trong nhà tưởng chừng vô hại, dùng quen tay từ năm này sang năm khác nên ít ai để ý. Thế nhưng không ít món trong số đó nếu đã xuống cấp hoặc dùng sai cách có thể âm thầm gây hại cho sức khỏe, thậm chí tiềm ẩn rủi ro nghiêm trọng. Dưới đây là 6 món đồ rất nhiều gia đình đang có, nếu thấy không còn đảm bảo thì nên mạnh dạn bỏ đi.

1. Thớt bị mốc hoặc nứt

Nhiều gia đình dùng một chiếc thớt gỗ hay thớt tre suốt nhiều năm mà không thay mới. Khi quan sát kỹ sẽ thấy bề mặt thớt xuất hiện các vết nứt nhỏ, khe rãnh sẫm màu hoặc mảng mốc đen bám sâu bên trong. Nguyên nhân chủ yếu là do thớt gỗ và tre thường xuyên tiếp xúc với nước, thực phẩm sống, sau khi dùng lại không được phơi khô hoàn toàn, lâu ngày tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn và nấm mốc phát triển. Một số loại nấm mốc có thể sinh độc tố nguy hiểm nếu tích tụ lâu dài.

Nhiều người nghĩ rằng tráng thớt bằng nước sôi là đủ để khử khuẩn, nhưng cách này không loại bỏ được nấm mốc đã ăn sâu vào các kẽ nứt. Cách xử lý phù hợp là sau khi dùng thớt nên đặt ở nơi khô ráo, thông thoáng. Nếu phát hiện thớt đã mốc hoặc nứt nhiều thì nên thay mới. Hiện nay ngoài thớt gỗ, thị trường còn có nhiều loại thớt bằng vật liệu khác dễ vệ sinh hơn.

2. Hộp nhựa đựng thức ăn không chịu nhiệt

Hộp nhựa được dùng rất phổ biến để đựng cơm canh hoặc hâm nóng trong lò vi sóng. Tuy nhiên không phải hộp nhựa nào cũng an toàn khi tiếp xúc với nhiệt độ cao. Nhiều loại hộp giá rẻ hoặc hộp đi kèm đồ ăn mua sẵn được làm từ nhựa chất lượng thấp, khả năng chịu nhiệt kém. Khi gặp nhiệt hoặc dầu mỡ nóng, chúng có thể giải phóng các chất không tốt cho sức khỏe. Đặc biệt các hộp nhựa dùng lâu ngày bị xỉn màu, biến dạng hoặc có mùi lạ thì càng không nên tiếp tục sử dụng.

Nếu vẫn muốn dùng hộp nhựa, nên chọn sản phẩm có ký hiệu an toàn thực phẩm và khả năng chịu nhiệt rõ ràng. Trước khi mua nên hỏi check xem chất liệu có dùng được trong lò vi sóng hay không. Với những hộp nhựa dùng một lần hoặc đã ngả màu, nên loại bỏ trong quá trình dọn dẹp nhà cửa.

3. Ổ cắm điện đã cũ

Ổ cắm điện là vật dụng dùng hằng ngày nhưng lại rất hay bị bỏ qua yếu tố an toàn. Khi số lượng ổ cắm trên tường không đủ, nhiều gia đình sử dụng ổ cắm nối trong thời gian dài. Ổ cắm kém chất lượng hoặc đã dùng quá lâu có thể bị lỏng tiếp điểm, sinh nhiệt, thậm chí phát sinh tia lửa điện. Trong thực tế đã có nhiều trường hợp ổ cắm quá tải gây cháy nổ, để lại hậu quả nặng nề.

Thông thường tuổi thọ an toàn của ổ cắm khoảng 5 năm. Khi thấy ổ cắm nóng bất thường, vỏ ngả màu hoặc tiếp xúc kém thì nên thay ngay. Khi mua mới cần chọn sản phẩm có chứng nhận an toàn, không nên ham rẻ vì rủi ro cháy nổ là rất lớn.

3. Nồi cơm điện hoặc nồi áp suất bị bong lớp chống dính

Nồi cơm điện và nồi áp suất là thiết bị nấu nướng quen thuộc trong mỗi gia đình. Nhiều người chỉ quan tâm máy còn hoạt động hay không mà bỏ qua tình trạng lòng nồi bên trong. Phần lớn các loại nồi hiện nay đều có lớp phủ chống dính để dễ nấu và dễ vệ sinh. Khi lớp phủ này bị trầy xước hoặc bong tróc, phần kim loại bên dưới lộ ra và có thể thôi nhiễm vào thức ăn khi nấu ở nhiệt độ cao.

Nếu lòng nồi đã bong tróc rõ rệt thì không nên tiếp tục sử dụng. Khi mua mới nên chọn sản phẩm của thương hiệu uy tín. Trong quá trình vệ sinh, tránh dùng búi cọ kim loại vì dễ làm hỏng lớp phủ, thay vào đó nên dùng miếng rửa mềm.

4. Bát hoặc cốc inox bị nứt

Nhiều gia đình ưa chuộng đồ inox vì cho rằng bền và khó hỏng. Tuy nhiên sau thời gian dài sử dụng, bát và cốc inox có thể xuất hiện các vết rạn nhỏ, bề mặt lồi lõm hoặc nứt mép. Những khe nứt này là nơi vi khuẩn và cặn bẩn dễ bám lại, rất khó làm sạch hoàn toàn. Nếu tiếp tục dùng để đựng thức ăn hoặc đồ uống, nguy cơ mất vệ sinh là không nhỏ.

Lời khuyên là nên kiểm tra lại các vật dụng inox trong nhà, nếu thấy có vết nứt hoặc lớp phủ bên trong bong tróc thì nên bỏ đi, đặc biệt không dùng để đựng chất lỏng hay thực phẩm nóng.

5. Bếp gas đã quá thời gian sử dụng

Bếp gas cũng có tuổi thọ nhất định. Theo khuyến cáo an toàn, thời gian sử dụng trung bình của bếp gas khoảng 8 năm. Sau thời gian này, các linh kiện bên trong có thể xuống cấp, ốc vít lỏng lẻo, khả năng đánh lửa và đốt cháy không còn ổn định. Những dấu hiệu cho thấy bếp gas đã không còn an toàn gồm lửa cháy đỏ, đánh lửa khó, có mùi gas hoặc gỉ sét ở các đầu nối.

Nếu bếp gas đã dùng quá lâu và xuất hiện các dấu hiệu trên, nên thay mới để đảm bảo an toàn. Ngoài ra, gia đình nên lắp thiết bị báo rò rỉ gas và luôn khóa van gas khi vắng nhà trong thời gian dài.

