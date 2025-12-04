"Danh sách đen" 5 món đồ: Rẻ tiền, nịnh mắt nhưng đầu độc sức khỏe cả nhà

Rất nhiều người chỉ cẩn thận với thực phẩm mà quên mất rằng những món đồ dùng hằng ngày cũng có thể là nguồn độc hại ngay trong chính căn nhà của mình. Đặc biệt là những sản phẩm giá rẻ, trôi nổi, không rõ nguồn gốc, tưởng tiết kiệm nhưng lại ẩn chứa vô số rủi ro cho sức khỏe. Dưới đây là 5 món đồ dùng liên tục được các chuyên gia cảnh báo vì mức độ nguy hiểm cao, càng dùng lâu càng hại chính bạn và gia đình.

01* Cốc giấy mạ vàng rẻ tiền

Loại giấy cốc màu vàng óng trông sang trọng, thường xuất hiện trong tiệc tùng hay cưới hỏi, tưởng như vô hại nhưng thực tế lại thuộc nhóm đồ dùng bị cảnh báo mạnh. Lớp vàng bóng bên ngoài không phải là kim loại quý mà là hỗn hợp nhôm, đồng, kẽm cùng một lớp nhựa phủ. Khi tiếp xúc với nước nóng hoặc được sử dụng quá lâu, lớp phủ này rất dễ phân hủy và giải phóng kim loại nặng vào đồ uống.

Nhiều thử nghiệm cho thấy chỉ cần cho vào lò vi sóng vài chục giây, lớp màng đã biến dạng và bong tróc ngay lập tức, chứng tỏ khả năng chịu nhiệt của nó gần như bằng không. Đáng nói hơn, trên bao bì nhiều loại còn ghi rõ không được đưa miệng uống trực tiếp và phải dùng kèm ống hút, một chi tiết cho thấy chính nhà sản xuất cũng không dám đảm bảo mức an toàn. Vì vậy nếu gặp loại cốc này ở tiệc hay nhà hàng, tốt nhất bạn nên tránh sử dụng, đặc biệt là khi đựng đồ nóng, bởi nguy cơ nhiễm hóa chất hoàn toàn không thể xem nhẹ.

02* Dép PVC giá rẻ

Nhiều người cho rằng đồ không dùng để ăn uống thì không lo độc hại, nhưng thực tế dép nhựa rẻ tiền lại nằm trong nhóm vật dụng bị cảnh báo. Dòng dép PVC giá vài chục nghìn thường có mùi khó chịu sau một thời gian ngắn sử dụng và nguyên nhân nằm ở chính chất liệu. PVC dễ bị pha thêm phụ gia để làm mềm, trong đó có những loại được xếp vào nhóm hóa chất gây rối loạn nội tiết. Khi bàn chân tiếp xúc lâu dài, nhất là trẻ nhỏ vốn có da nhạy cảm, nguy cơ hấp thụ hóa chất qua da không phải chuyện đùa.

So với đó, dép EVA an toàn hơn hẳn vì ít tạp chất, ít mùi và bền hơn. Do vậy nếu cần mua dép dùng hằng ngày, bạn nên tránh dòng PVC giá rẻ để không tự đưa bản thân vào rủi ro sức khỏe không đáng có.

03* Bát giả sứ kém chất lượng

Bát giả sứ hay còn gọi là bát melamine vốn được đánh giá là nhẹ, bền và phù hợp với trẻ nhỏ, nhưng vấn đề xuất hiện khi một số cơ sở sản xuất dùng loại nhựa pha rẻ tiền như ure–formaldehyde thay vì melamine chuẩn. Chất liệu này khi gặp nhiệt độ cao có thể giải phóng formaldehyde, một chất gây kích ứng mạnh và thuộc nhóm có nguy cơ gây ung thư nếu tiếp xúc lâu dài.

Việc dùng bát kém chất lượng để đựng phở, canh nóng hay cho vào lò vi sóng khiến rủi ro này tăng lên rất nhiều. Để chọn bát an toàn, bạn có thể gõ nhẹ: bát thật thường có âm thanh trong và vang, còn loại pha rẻ sẽ tạo tiếng trầm và đục. Ngoài ra khi mua chén đĩa ceramic, hãy ưu tiên loại có hoa văn dưới men thay vì loại in trên bề mặt vì màu sắc quá sặc sỡ dễ kèm theo phẩm màu chứa kim loại nặng.

04* Nồi chảo sắt giá vài chục nghìn

Ai cũng biết nồi chống dính rẻ tiền có thể bong lớp phủ, vì vậy nhiều người tìm đến nồi sắt để an tâm hơn. Tuy nhiên trên thị trường xuất hiện rất nhiều loại nồi sắt chỉ có giá vài chục nghìn, được làm từ nguyên liệu tái chế như thùng phuy, thùng hóa chất hoặc tôn kém chất lượng. Khi gia nhiệt, bề mặt loại nồi này có thể phát sinh mùi lạ do tạp chất bị đốt nóng, chứng tỏ thành phần kim loại không sạch. Điều này khiến thức ăn dễ nhiễm tạp chất kim loại nặng theo thời gian. Một chiếc nồi sắt chuẩn thường có tiếng gõ chắc, âm thanh rõ và không biến dạng khi chịu nhiệt. Nếu mua phải loại quá rẻ, bạn gần như đang mang một nguồn nguy cơ vào bếp của chính mình.

05* Ly thủy tinh “băng giá” rẻ tiền

Những chiếc ly thủy tinh có màu sắc loang đẹp mắt, thường được gọi là ly băng giá, rất được ưa chuộng nhưng lại tiềm ẩn nhiều vấn đề. Phần màu được tạo bằng sơn hoặc chất nhuộm rẻ tiền, khi tiếp xúc với nước nóng hay rửa nhiều lần dễ bong ra và lẫn vào thức uống. Không chỉ vậy, nhiều loại ly giá rẻ được làm từ thủy tinh natri–canxi, vốn dễ chứa chì hoặc tạp chất kim loại nếu quy trình sản xuất không chuẩn.

Khi rót nước nóng, kim loại nặng có thể giải phóng vào nước, khiến ly nước tưởng như trong veo lại chứa nhiều rủi ro tiềm ẩn. Nếu muốn dùng ly thủy tinh, tốt nhất bạn nên chọn loại làm từ thủy tinh borosilicate, vốn chịu nhiệt tốt hơn và an toàn hơn rất nhiều.