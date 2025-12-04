Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

7 nhóm thực phẩm được coi là "thuốc nhỏ mắt tự nhiên" có sẵn trên bàn ăn: Tất cả đều dễ tìm ở ngoài chợ

04-12-2025 - 13:18 PM

7 nhóm thực phẩm được coi là "thuốc nhỏ mắt tự nhiên" có sẵn trên bàn ăn: Tất cả đều dễ tìm ở ngoài chợ

Ngày nay, cuộc sống của con người gắn liền với các thiết bị điện tử như điện thoại di động và máy tính. Nhiều người phải sử dụng mắt trong thời gian dài mỗi ngày, khiến mắt phải làm việc quá sức. Khô mắt, mỏi mắt và mỏi mắt là những vấn đề thường gặp.

7 nhóm thực phẩm được coi là "thuốc nhỏ mắt tự nhiên" có sẵn trên bàn ăn: Tất cả đều dễ tìm ở ngoài chợ - Ảnh 1.

Ngoài ra, thói quen ăn uống không lành mạnh có thể khiến tình trạng mắt trở nên tồi tệ hơn, trong khi việc lựa chọn thực phẩm phù hợp có thể "sạc" lại đôi mắt. Vậy những thực phẩm nào là "người bảo vệ" cho đôi mắt?

1. Thực phẩm giàu Lutein

Lutein là một carotenoid tập trung chủ yếu ở điểm vàng của võng mạc, vùng có thị lực sắc nét nhất của mắt. Lutein có thể bảo vệ điểm vàng và võng mạc khỏi ánh sáng xanh có hại bằng cách hình thành một "bộ lọc" ánh sáng xanh trên võng mạc.

Thứ hai, nó cũng có thể loại bỏ một số gốc tự do có hại, do đó bảo vệ các tế bào thần kinh võng mạc và điểm vàng trong mắt.

Tiêu chuẩn dinh dưỡng tham khảo của Trung Quốc (Phiên bản năm 2023) khuyến nghị giá trị khuyến nghị cụ thể đối với lutein để cải thiện chức năng thị giác ở người lớn là 10 mg/ngày ; 60 mg/ngày là mức tiêu thụ lutein tối đa có thể chấp nhận được.

7 nhóm thực phẩm được coi là "thuốc nhỏ mắt tự nhiên" có sẵn trên bàn ăn: Tất cả đều dễ tìm ở ngoài chợ - Ảnh 2.

Nguồn thực phẩm phổ biến: Rau bina, ngô, bí ngô.

2. Nhóm thực phẩm giàu Zeaxanthin

Zeaxanthin là một đồng phân của lutein, cả hai đều thuộc họ carotenoid và có cùng công thức hóa học. Zeaxanthin đôi khi còn được gọi là zeaxanthin.

Lutein và zeaxanthin có khả năng lọc ánh sáng xanh và tia cực tím, đồng thời sở hữu đặc tính chống oxy hóa mạnh, giúp ngăn ngừa tổn thương điểm vàng và võng mạc do ánh sáng xanh, tia cực tím và các gốc tự do gây ra. Nếu kính râm là hàng rào bảo vệ đầu tiên chống lại ánh sáng xanh và tia cực tím, thì lutein và zeaxanthin là hàng rào bảo vệ cuối cùng. Cả hai đều là những dưỡng chất quan trọng giúp bảo vệ điểm vàng.

7 nhóm thực phẩm được coi là "thuốc nhỏ mắt tự nhiên" có sẵn trên bàn ăn: Tất cả đều dễ tìm ở ngoài chợ - Ảnh 3.

Nguồn thực phẩm phổ biến: Rau bina, ngô, bí ngô.

3. Nhóm thực phẩm giàu Anthocyanin

Anthocyanin là một loại flavonoid được biết đến với tác dụng chống oxy hóa và chống viêm, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Nếu cơ thể thiếu anthocyanin, các gốc tự do có thể dễ dàng tích tụ trong mắt, có thể dẫn đến khô mắt, mệt mỏi, giảm thị lực ban đêm, thậm chí thoái hóa điểm vàng theo thời gian.

Nói cách khác, anthocyanin là "lá chắn tự nhiên" bảo vệ mắt.

7 nhóm thực phẩm được coi là "thuốc nhỏ mắt tự nhiên" có sẵn trên bàn ăn: Tất cả đều dễ tìm ở ngoài chợ - Ảnh 4.

Nguồn thực phẩm phổ biến: Nho tím, quả việt quất, quả kỷ tử đen.

4. Nhóm thực phẩm giàu DHA

Việc mắt tiếp xúc lâu dài với ánh sáng và các yếu tố môi trường có thể dễ dàng dẫn đến tình trạng viêm mãn tính và stress oxy hóa. Các phân tử hoạt động được sản sinh sau khi DHA được chuyển hóa trong cơ thể (như enzyme reductase và các chất bảo vệ) đã được chứng minh là có tác dụng điều hòa phản ứng viêm, giúp giảm viêm mãn tính ở mắt.

Đồng thời, DHA cũng có một số đặc tính chống oxy hóa nhất định, có thể giúp trung hòa một số gốc tự do do ánh sáng tạo ra và làm giảm tổn thương oxy hóa của chúng đối với các tế bào thụ cảm ánh sáng ở võng mạc.

7 nhóm thực phẩm được coi là "thuốc nhỏ mắt tự nhiên" có sẵn trên bàn ăn: Tất cả đều dễ tìm ở ngoài chợ - Ảnh 5.

Nguồn thức ăn phổ biến: Cá hồi, cá mú, cá mú vàng nhỏ.

5-6. Nhóm thực phẩm giàu Vitamin A và Caroten

Vitamin A là một vitamin tan trong chất béo có trong thực phẩm động vật như gan và cá, và cũng có thể được chuyển hóa thành vitamin A từ beta-carotene trong thực vật. Đây là một chất dinh dưỡng quan trọng giúp duy trì thị lực, khả năng miễn dịch và sự phát triển của tế bào.

Retinaldehyd, một dẫn xuất của vitamin A, được tìm thấy trong võng mạc và chịu trách nhiệm cảm nhận ánh sáng trong điều kiện ánh sáng yếu. Thiếu hụt vitamin A có thể khiến mắt khó thích nghi với bóng tối, trong trường hợp nghiêm trọng có thể dẫn đến quáng gà hoặc hội chứng khô mắt.

7 nhóm thực phẩm được coi là "thuốc nhỏ mắt tự nhiên" có sẵn trên bàn ăn: Tất cả đều dễ tìm ở ngoài chợ - Ảnh 6.

Nguồn thực phẩm phổ biến: Cà rốt, gan, rau bina.

7. Nhóm thực phẩm giàu Vitamin E

Vitamin E có thể thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào võng mạc và giúp phục hồi mô võng mạc bị tổn thương. Điều này có ý nghĩa to lớn trong việc phòng ngừa và điều trị các bệnh lý võng mạc khác nhau, chẳng hạn như bong võng mạc và thoái hóa điểm vàng.

Vitamin E cũng có thể thúc đẩy lưu thông máu và cải thiện vi tuần hoàn ở mắt. Điều này rất quan trọng để duy trì sức khỏe của mắt và ngăn ngừa các bệnh về mắt. Đồng thời, vitamin E cũng có thể thúc đẩy tiết nước mắt, giữ ẩm cho mắt và ngăn ngừa hội chứng khô mắt.

7 nhóm thực phẩm được coi là "thuốc nhỏ mắt tự nhiên" có sẵn trên bàn ăn: Tất cả đều dễ tìm ở ngoài chợ - Ảnh 7.

Nguồn thực phẩm phổ biến: Hạnh nhân, quả óc chó, dầu ô liu.

