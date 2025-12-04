3 cách hiệu quả nhất để rửa sạch thuốc trừ sâu khỏi rau quả

Nông dân sử dụng thuốc trừ sâu trên trái cây và rau củ để ngăn ngừa mùa màng bị tàn phá bởi bệnh tật, côn trùng và vi khuẩn. Một số loại cây trồng dễ bị tổn thương hơn những loại khác. Trái cây và rau củ có vỏ cứng như bí ngô cần ít thuốc trừ sâu hơn các loại rau quả mềm như dâu tây và rau chân vịt. Điều quan trọng cần lưu ý là dư lượng thuốc trừ sâu thấm vào cây trồng và bám lại trên vỏ. Do đó, bạn cần rửa thật kỹ trái cây và rau củ trước khi ăn.

Theo College of Naturopathic Medicine (Cao đẳng Y học Tự nhiên Anh), có nhiều cách để loại bỏ thuốc trừ sâu trên rau củ và trái cây một cách hiệu quả.

Cách làm sạch rau củ và trái cây một cách tự nhiên

Quy tắc đầu tiên là phải rửa trái cây và rau củ, ngay cả khi chúng là sản phẩm hữu cơ. Số lượng người ăn trái cây và rau củ trực tiếp từ gói hàng hoặc lấy ra từ tủ lạnh mà không rửa dưới vòi nước thật sự đáng báo động. Việc rửa các loại salad đóng gói cũng được khuyến nghị, mặc dù trên bao bì ghi là đã rửa sẵn. Salad đóng gói là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn E. coli và các loại vi khuẩn khác phát triển, nên cần phải rửa lại trước khi ăn.

Theo Cao đẳng Y học Tự nhiên Anh, dưới đây là 3 cách để loại bỏ thuốc trừ sâu khỏi trái cây và rau củ một cách hiệu quả:

1. Ngâm trong nước muối: Sử dụng muối hồng Himalaya hoặc muối biển pha loãng với nước rồi ngâm rau quả trong 20 phút. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng dung dịch nước muối 10% có hiệu quả trong việc loại bỏ các dư lượng thuốc trừ sâu phổ biến. Sau đó rửa lại bằng nước.

2. Sử dụng baking soda: Cho 1 thìa cà phê baking soda vào lượng nước tương đương 2 cốc nước, sau đó ngâm rau củ quả trong 15 phút. Rửa lại bằng nước.

3. Ngâm trong nước giấm pha loãng (bất kỳ loại giấm nào): Bạn cần sử dụng tỷ lệ 1 phần giấm với 4 phần nước, vì vậy 10 ml giấm cần được pha với 40 ml nước. Sau đó, bạn ngâm rau quả trong khoảng 20 phút. Lưu ý là các loại trái cây có cấu trúc xốp như dâu tây có thể bị mềm nhũn nếu ngâm quá lâu.

Nếu bạn quá bận rộn và không thể ngâm rau quả, chúng tôi khuyến nghị rửa trái cây và rau củ dưới vòi nước trong 20 giây. Điều này sẽ giúp loại bỏ một phần dư lượng thuốc trừ sâu, đồng thời rửa trôi vi khuẩn và bụi bẩn (đặc biệt là từ các ngón tay bẩn mà chúng đã tiếp xúc).

Nói tóm lại, rửa trái cây và rau củ trước khi ăn là điều cần thiết, ngay cả khi chỉ rửa dưới vòi nước vài giây. Các hóa chất độc hại được phun lên cây trồng và dư lượng của chúng sẽ bám lên trái cây, rau củ trừ khi chúng được rửa sạch bằng phương pháp phù hợp. Hãy sử dụng muối, baking soda hoặc giấm để ngâm rau quả khoảng 20 phút nhằm loại bỏ thuốc trừ sâu và vi khuẩn. Tránh ăn trái cây và rau củ trực tiếp từ bao bì, ngay cả khi đó là sản phẩm hữu cơ.