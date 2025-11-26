Thêm một loại quả “ngậm nhiều thuốc trừ sâu”, nếu thấy rẻ thì đừng mua

Nho là loại trái cây quen thuộc và có hương vị dễ ăn, đặc biệt được trẻ nhỏ yêu thích. Loại quả này giàu dinh dưỡng, cung cấp nhiều khoáng chất như canxi, kali, phốt pho, sắt, cùng protein và các vitamin nhóm B (B1, B2, B6), vitamin C và nhiều axit amin thiết yếu. Nhờ giá trị dinh dưỡng cao, nho thường được chế biến linh hoạt thành nước ép, nho khô, rượu vang, salad hoặc dùng trực tiếp.

Ngoài ra, nho còn là nguồn bổ sung vitamin K quan trọng, loại vitamin tan trong chất béo hỗ trợ quá trình đông máu và duy trì hệ xương chắc khỏe.

Một số nghiên cứu cũng ghi nhận resveratrol – hợp chất có trong nho – có khả năng giảm viêm, chống oxy hóa và góp phần ức chế sự phát triển của tế bào ung thư. Việc bổ sung khoảng 450g nho mỗi ngày trong hai tuần được cho là giúp giảm một số dấu hiệu nguy cơ liên quan đến ung thư đại tràng. Với người mắc bệnh huyết áp cao hoặc tiểu đường, nho cũng có thể mang lại lợi ích nhất định.

Tuy nhiên, mặt trái của loại quả này là nguy cơ tồn dư thuốc trừ sâu ở mức cao. Vì cây nho dễ bị sâu bệnh tấn công, chúng thường phải sử dụng nhiều loại thuốc bảo vệ thực vật. Nếu thấy nho được bán rẻ bất thường, cần cảnh giác và kiểm tra cẩn trọng về chất lượng.

Nho là loại quả thường nằm trong top "bẩn nhất"

Từ năm 2004, Nhóm Công tác Môi trường (EWG) – một tổ chức phi lợi nhuận hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng môi trường sống – bắt đầu công bố bảng xếp hạng “Dirty Dozen”, liệt kê những loại nông sản không hữu cơ dễ nhiễm thuốc trừ sâu nhất. Danh sách này được tổng hợp dựa trên dữ liệu do Bộ Nông nghiệp Mỹ và Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ thu thập.

EWG cho biết rằng, nho cũng tăng mức cảnh báo: từ vị trí thứ 8 trong danh sách 2023 đã vươn lên thứ 4 vào năm 2024.

Cụ thể, danh sách 12 loại rau quả có lượng thuốc trừ sâu cao nhất trên thị trường Mỹ như sau:

1. Dâu tây

2. Cải bó xôi

3. Cải xoăn, cải rổ và cải xanh

4. Nho

5. Đào

6. Lê

7. Quả xuân đào

8. Táo

9. Ớt chuông

10. Cherry

11. Quả việt quất

12. Đậu xanh

Theo dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), khi phân tích 46 loại trái cây và rau củ, nho nằm trong nhóm thực phẩm phát hiện dư lượng từ hai loại thuốc trừ sâu trở lên.

Tiến sĩ Leonardo Trasande, chuyên gia thuộc NYU Langone (Mỹ), cho biết việc tiếp xúc với thuốc trừ sâu, dù ở liều thấp, vẫn có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe. Các nghiên cứu chỉ ra rằng những hóa chất này có thể tác động lên hệ thần kinh, gây kích ứng da, mắt, làm rối loạn nội tiết và thậm chí tăng nguy cơ ung thư. Trẻ nhỏ là nhóm nhạy cảm nhất, do não bộ đang phát triển rất dễ bị tổn thương. Một nghiên cứu năm 2020 cho thấy tiếp xúc với thuốc trừ sâu phosphat hữu cơ có liên quan đến nguy cơ giảm chỉ số IQ và rối loạn phát triển trí tuệ. Việc phơi nhiễm số lượng lớn thuốc trừ sâu còn có thể làm gián đoạn hệ thống nội tiết từ khi còn trong bụng mẹ, ảnh hưởng tới tăng trưởng, khả năng sinh sản và quá trình trao đổi chất.

Giảm rủi ro hóa chất trên nho bằng cách chọn và sơ chế đúng

1. Chọn nho khi mua

Để hạn chế nguy cơ tồn dư hóa chất, nên ưu tiên những chùm nho còn tươi: quả căng, vỏ không nhăn, màu đều và trên bề mặt còn lớp phấn trắng tự nhiên – lớp phấn này có thể lau đi và là dấu hiệu nho mới hái. Ngược lại, vỏ bóng loáng, mất lớp phấn hoặc cuống đã ngả nâu thường cho thấy nho đã để lâu.

Việc mua nho đúng mùa và từ nguồn hàng uy tín, đảm bảo quy trình chất lượng, có thể giảm nguy cơ phun thuốc bảo quản dài ngày. Với nho nhập khẩu, nên chọn loại có nhãn mác rõ ràng, thông tin xuất xứ đầy đủ, tránh sản phẩm không rõ nguồn gốc.

Nếu thấy nho được bán rẻ bất thường, cần cảnh giác và kiểm tra kỹ về nguồn hàng cũng như chất lượng sản phẩm.

2. Làm sạch nho trước khi sử dụng

Theo Phụ nữ Việt Nam, nếu mua nho về, việc chỉ ngâm nước muối chắc chắn không thể sạch hết thuốc trừ sâu. Mọi người có thể tham khảo cách làm như sau: Đổ một muỗng canh bột mì vào chậu, đổ một lượng nước thích hợp, lượng nước vừa đủ ngập bề mặt nho, sau đó dùng tay khuấy đều bột mì cho đến khi tan.

Dùng kéo cắt quả nho kèm đoạn cuống dài khoảng 1cm. Sau đó ngâm nho trong 10 phút, bột mì và tinh bột có tác dụng hấp phụ có thể hút sạch trứng côn trùng và bụi bẩn bên ngoài vỏ nho. Sau 10 phút, rửa lại nho hai lần dưới vòi nước chảy, để ráo nước rồi cho vào hộp, trữ trong ngăn mát tủ lạnh ăn dần.

