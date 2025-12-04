Người phụ nữ gửi tiết kiệm 3,7 tỷ đồng, 5 năm sau tài khoản còn 0 đồng liền kiện ngân hàng, tòa tuyên bố: 1 bên phải bồi thường 4,4 tỷ đồng

Năm 2009, người phụ nữ họ Tôn đến 1 ngân hàng tại thành phố Tảo Trang, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) để gửi tiết kiệm 1 triệu NDT (khoảng 3,7 tỷ đồng) với lãi suất 5% mỗi năm. Theo thỏa thuận, sau 5 năm bà có thể rút cả gốc lẫn lãi là khoảng 1,2 triệu NDT (hơn 4,4 tỷ đồng).

Tuy nhiên, khi trở lại ngân hàng vào tháng 9/2014 để rút tiền, bà Tôn bàng hoàng khi nhân viên thông báo tài khoản của mình không còn số dư. Dù xuất trình đầy đủ biên lai giao dịch và sổ tiết kiệm, bà vẫn nhận được câu trả lời rằng hệ thống không hề ghi nhận bất kỳ khoản tiền gửi nào trị giá 1 triệu NDT.

Sự mất mát của khoản tiền lớn khiến bà Tôn không thể giữ bình tĩnh. Bà liên tục yêu cầu ngân hàng kiểm tra lại dữ liệu, nhưng nhân viên vẫn khẳng định hệ thống hiển thị con số 0 và không hề tồn tại giao dịch gửi tiền như bà nói. Tranh cãi giữa hai bên nhanh chóng trở nên căng thẳng, và trong lúc bức xúc, phía ngân hàng đã gọi cảnh sát, cáo buộc bà Tôn làm giả giấy tờ nhằm lừa đảo.

Tuy nhiên, kết quả điều tra ban đầu của cảnh sát cho thấy không có bằng chứng nào chứng minh các giấy tờ mà bà Tôn cung cấp là giả mạo. Cơ quan chức năng sau đó đã trả tự do cho bà. Không chấp nhận việc bị mất tiền một cách vô lý, bà Tôn nộp đơn khởi kiện, yêu cầu làm rõ và bảo vệ quyền lợi của mình.

Trong phiên tòa sơ thẩm, phía ngân hàng vẫn khẳng định bà Tôn đã mang giấy tờ giả đến để vu khống. Đại diện ngân hàng cho rằng chữ in trong hai cuốn sổ tiết kiệm không giống nhau, chứng tỏ không được in từ máy của họ; chứng từ gửi tiền cũng bị cho là không trùng khớp với mẫu chuẩn. Hệ thống dữ liệu của ngân hàng thể hiện rõ tài khoản của bà Tôn hoàn toàn không có giao dịch gửi 1 triệu NDT. Vì vậy, họ yêu cầu tòa bác đơn kiện, đồng thời tuyên bố bà Tôn đã làm tổn hại đến uy tín của ngân hàng.

(Ảnh minh họa)

Trước các cáo buộc này, bà Tôn cung cấp thêm nhiều tài liệu liên quan để tòa án giám định. Từ những chứng cứ đó, cùng với quá trình điều tra mở rộng của cảnh sát Tảo Trang, tòa án đã tiến hành thẩm định chuyên sâu và phát hiện sự thật hoàn toàn trái ngược với những gì ngân hàng khẳng định. Theo kết luận của tòa, bà Tôn không hề nói dối và những giấy tờ mà bà xuất trình đều là thật.

Sự thật được xác định là vào thời điểm bà gửi 1 triệu NDT năm 2009, một nhân viên ngân hàng họ Điền đã lợi dụng vị trí của mình để chiếm đoạt số tiền này. Sau khi nhận tiền gửi từ bà Tôn, người này đã làm giả hồ sơ nội bộ, dùng chữ ký giả để rút toàn bộ số tiền khỏi tài khoản của khách. Để tránh bị phát hiện, đối tượng còn lén xóa tất cả lịch sử giao dịch liên quan trong hệ thống, khiến cơ sở dữ liệu của ngân hàng không hiển thị bất kỳ thông tin nào về khoản tiền gửi ban đầu.

Kết quả điều tra cũng hé lộ hành vi chiếm đoạt không chỉ dừng lại ở trường hợp của bà Tôn. Trong thời gian làm việc, nhân viên này đã chiếm đoạt tiền của tổng cộng 10 khách hàng, bao gồm 9 nạn nhân khác với các thủ đoạn tương tự.

Trước sự thật được phơi bày, tòa án thành phố Tảo Trang, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) nhận định rằng ngân hàng đã không thực hiện đúng trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản của khách hàng và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm dân sự đối với thiệt hại của bà Tôn.

Tòa yêu cầu ngân hàng phải trả lại toàn bộ 1 triệu NDT (khoảng 3,7 tỷ đồng) tiền gốc cùng 200.000 NDT (hơn 700 triệu đồng) tiền lãi, tổng cộng là 1,2 triệu NDT (hơn 4,4 tỷ đồng) cho bà Tôn trong vòng 10 ngày kể từ khi bản án có hiệu lực. Nếu ngân hàng không hoàn thành nghĩa vụ trong thời hạn quy định, mức đền bù sẽ bị gia tăng theo quy định pháp luật.

Về phía nhân viên họ Điền, người trực tiếp chiếm đoạt tiền, tòa tuyên phạt mức án 10 năm 6 tháng tù với tội danh lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản.

(Theo Baijiahao)