Bán hết vàng tiết kiệm được 2 tỷ đồng, cụ bà 80 tuổi mang tiền mặt đến ngân hàng BIDV chuyển khoản gấp: Công an yêu cầu dừng giao dịch

04-12-2025 - 09:48 AM | Sống

Cán bộ ngân hàng BIDV Hà Tĩnh phát hiện cụ bà đến phòng giao dịch có dấu hiệu bất thường khi liên tục yêu cầu chuyển khoản số tiền rất lớn.

Ngày 3/12 vừa qua, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp ngân hàng BIDV Hà Tĩnh, Công an phường Thành Sen và Công an xã Thạch Xuân đã kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo qua điện thoại với số tiền hơn 2 tỷ đồng, bảo vệ tài sản cho một cụ bà gần 80 tuổi.

Khi được cán bộ Công an phân tích rõ thủ đoạn của tội phạm cụ bà mới đồng ý dừng giao dịch chuyển khoản. Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh

Cụ thể, vào khoảng 17 giờ cùng ngày, cán bộ ngân hàng BIDV Hà Tĩnh phát hiện cụ bà đến phòng giao dịch có dấu hiệu bất thường khi liên tục yêu cầu chuyển khoản số tiền rất lớn. Qua trao đổi nhanh, nhân viên ngân hàng nhận thấy cụ có biểu hiện hoảng loạn. Cụ bà gần 80 tuổi cho biết vừa nhận cuộc gọi thông báo con trai bị tai nạn giao thông nghiêm trọng và cần tiền gấp để “cấp cứu”.

Bị các đối tượng liên tục đe dọa, thao túng tâm lý, cụ đã bán toàn bộ số vàng tích góp cả đời, gom đủ hơn 2 tỷ đồng để chuyển cho nhóm gọi điện. Dù được nhân viên ngân hàng nhiều lần giải thích dấu hiệu lừa đảo, cụ vẫn kiên quyết yêu cầu giao dịch bằng mọi cách vì tin rằng con mình đang nguy cấp.

Sau khi nhận được tin báo trên, Phòng Cảnh sát Hình sự lập tức cử cán bộ đến phối hợp với ngân hàng BIDV Hà Tĩnh và Công an phường Thành Sen để xác minh, đồng thời trấn an, tác động tâm lý. Khi được cán bộ công an phân tích rõ thủ đoạn của tội phạm và xác minh tình trạng của con trai, cụ mới bình tĩnh trở lại và đồng ý dừng giao dịch.

Lực lượng chức năng xác định đây là thủ đoạn lừa đảo tinh vi, đối tượng giả danh người thân gặp nạn để tạo áp lực tâm lý, buộc nạn nhân chuyển tiền ngay lập tức. Công an đã hướng dẫn cụ bà và gia đình các biện pháp nhận diện tội phạm công nghệ cao, khuyến nghị người dân tuyệt đối cảnh giác trước các cuộc gọi yêu cầu chuyển tiền, đặc biệt trong các tình huống “khẩn cấp”, “đột xuất”.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh

Chuyển khoản 150 triệu đồng vào STK 102882997999 rồi không thể liên lạc với người nhận, người đàn ông Nghệ An vội trình báo công an

Đinh Anh

