Người phụ nữ gửi tiết kiệm hơn 48 tỷ đồng, 4 năm sau đến rút thì được ngân hàng thông báo: “Tài khoản của chị không có đồng nào”

Năm 2018, chị Lý ở Liêu Ninh, Trung Quốc, quyết định gửi 13,1 triệu NDT (hơn 48 tỷ đồng) tiền tích góp vào một ngân hàng địa phương. Với người phụ nữ này, gửi tiết kiệm tại ngân hàng vẫn là cách giữ tiền an toàn và ít rủi ro nhất. Thời điểm đó, lãi suất tiền gửi khá hấp dẫn khiến chị Lý cho rằng khoản tiền lớn của mình sẽ sinh lời đáng kể sau 4 năm.

Năm 2022, chị Lý trở lại ngân hàng với tâm trạng phấn khởi để rút toàn bộ số tiền gốc và khoản lãi tích lũy sau 4 năm gửi tiết kiệm. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra hệ thống, nhân viên ngân hàng bất ngờ thông báo rằng: “Tài khoản của chị không có đồng nào.” Thông tin này khiến chị Lý sững sờ, không tin nổi vào tai mình.

Ảnh minh hoạ: Internet

Ban đầu, chị Lý cho rằng nhân viên chỉ nhầm lẫn khi tra soát dữ liệu. Thế nhưng sau nhiều lần kiểm tra, kết quả vẫn không thay đổi. Hoang mang và bức xúc, chị yêu cầu phía ngân hàng phải đưa ra lời giải thích rõ ràng về sự biến mất bí ẩn của khoản tiền khổng lồ này. Thế nhưng thay vì giải đáp, phía ngân hàng chỉ nói “cần xác minh thêm” và đề nghị chị kiên nhẫn chờ đợi.

Không chấp nhận thái độ thiếu trách nhiệm của đơn vị này, chị Lý quyết định trình báo sự việc với cảnh sát địa phương. Một cuộc điều tra toàn diện được tiến hành ngay sau đó. Chỉ sau 15 ngày, các điều tra viên đã tìm ra manh mối quan trọng và nhanh chóng khoanh vùng nghi phạm.

Người bị bắt giữ là anh Tôn, quản lý của chính ngân hàng nơi chị Lý gửi tiền. Sau khi bị đối chất bằng hàng loạt bằng chứng thuyết phục, người đàn ông này buộc phải cúi đầu thừa nhận tội danh chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Qua điều tra, cảnh sát xác định rằng anh Tôn đã nảy sinh lòng tham ngay khi biết chị Lý gửi tiền với số lượng lớn. Tận dụng quyền truy cập hệ thống nội bộ, anh bí mật chuyển dần toàn bộ khoản tiền sang các tài khoản riêng, tiến hành chiếm đoạt trót lọt mà không để lại dấu vết rõ ràng.

Sau khi có trong tay hơn 13 triệu NDT, cuộc sống của người quản lý ngân hàng này cũng thay đổi chóng mặt. Sự giàu lên bất thường của vị quản lý khiến nhiều nhân viên trong ngân hàng nghi ngờ. Nhưng mỗi lần được hỏi, anh Tôn đều khẳng định rằng mình “đầu tư trúng lớn”. Chỉ đến khi cơ quan chức năng công bố kết quả điều tra, mọi người mới bàng hoàng nhận ra sự thật sau sự xa hoa ấy.

Ảnh minh hoạ: Internet

Dù cảnh sát đã nhanh chóng phá án và bắt được thủ phạm, chị Lý vẫn không lấy lại được tiền vì anh Tôn đã tiêu sạch và không còn khả năng bồi thường. Trong cơn tuyệt vọng, chị Lý quyết định kiện ngân hàng ra tòa vì cho rằng tổ chức tài chính này đã không đảm bảo an toàn cho tài sản của khách hàng.

Trước toà, người phụ nữ này yêu cầu ngân hàng phải bồi thường toàn bộ số tiền gửi của mình. Tuy nhiên, phía ngân hàng khẳng định đây là hành vi phạm pháp của cá nhân quản lý Tôn, không liên quan đến họ.

Cuộc chiến pháp lý giữa hai bên kéo dài dai dẳng. Mặc dù phán quyết cuối cùng không được công bố, song nhiều luật sư khi xem xét vụ việc đều cho rằng trong trường hợp này, ngân hàng không thể phủi bỏ trách nhiệm.

Vụ việc của chị Lý đã gây chấn động dư luận Trung Quốc. Sau vụ việc này, cơ quan chức năng địa phương khuyến cáo người gửi tiền cần thận trọng, thường xuyên kiểm tra biến động tài khoản và lưu trữ đầy đủ giấy tờ giao dịch để bảo vệ mình khi có rủi ro xảy ra.

(Theo Sohu)