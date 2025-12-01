Theo Sohu, trong một phiên đấu giá năm 2020 được tổ chức bởi Tòa án nhân dân huyện Thương Thủy, thành phố Châu Khẩu, chị Trương Yên (tên nhân vật đã được thay đổi) đã bỏ gần 1,5 triệu NDT (khoảng 5,5 tỷ đồng) mua 32 BĐS phát mãi. Tuy nhiên đến nay, chị vẫn chưa được bàn giao nhà. Vụ việc này đang thu hút sự quan tâm của dư luận Trung Quốc.

Chị Trương cho biết, vào tháng 12/2019, chị phát hiện thông tin đấu giá nhà phát mãi trên trang Taobao, gồm 32 BĐS của Công ty Dịch Vận Yên tại khu dân cư Tường Thụy Hoa Viên. Trước khi tham gia, chị đã trực tiếp tới nơi để khảo sát và nhận thấy 19/32 căn là cửa hàng.

Theo báo cáo của Tòa án nhân dân huyện Thương Thủy ngày 15/9/2021, chị Trương là người trả giá cao nhất nên đã trúng đấu giá 32 BĐS nói trên với số tiền gần 1,5 triệu NDT. Ngày 16/1/2020, chị chuyển khoản số tiền này vào tài khoản giám sát thi hành án của tòa án địa phương.

Ảnh: Sohu

“Lúc đó đến xem, các cửa hàng hầu như đóng cửa, tôi nghĩ đấu giá công khai, chắc sẽ không có vấn đề gì,” chị Trương nói. Chị cũng cung cấp “Giấy xác nhận trúng đấu giá” có dấu của Tòa án nhân dân huyện Thương Thủy. Tuy nhiên, quá trình bàn giao sau đó đã bị chậm trễ vì lý do khách quan.

Cụ thể, ngày 24/3 và 24/8/2020, tòa án địa phương đã 2 lần dán thông báo yêu cầu các hộ dân chiếm giữ và người phải thi hành án rời khỏi những BĐS này. Tuy nhiên, có 9 người từ chối, viện lý do đã ký hợp đồng mua bán và thanh toán. Tòa án nhiều lần vận động nhưng vẫn không thành công nên đã lập phương án thi hành và dự kiến sẽ thực hiện cưỡng chế để bàn giao cho người trúng đấu giá.

Dẫu vậy 5 năm sau đó, việc bàn giao nhà vẫn không tiến triển. Lý do tòa án đưa ra vẫn không thay đổi: có nhiều hộ dân đang chiếm giữ tài sản, khiến công tác giải tỏa không thể thực hiện.

Chị Trương cho biết, khi đấu giá, khu vực này còn khá hoang vắng, nhưng sau 5 năm, khu phố đã được mở rộng, cây xanh được trồng, nhiều khu dân cư đi vào hoạt động và cả bệnh viện cũng được xây dựng. Giá trị các cửa hàng tại đây đã tăng gấp đôi.

Năm 2024, chị Trương từng thương lượng với tòa án, đề xuất nếu không thể bàn giao cửa hàng, tòa án có thể hoàn trả tiền và bồi thường. Hai bên cũng đã đạt được thỏa thuận bằng lời, nhưng đến nay chưa có bước xử lý tiếp theo.

Ảnh minh họa: Internet

Ngày 28/11/2025, một cán bộ thuộc Tòa án nhân dân huyện Thương Thủy cho biết, các căn nhà chưa thể bàn giao vì đang có nhiều hộ dân chiếm giữ. Họ đều không chịu rời đi và vấn đề liên quan đến vụ việc khá phức tạp.

“Chị ấy mua nhà nhưng chưa nhận được, đầu tư bị thiệt hại, nên cần bồi thường một phần,” vị này nói. Ông cũng cho biết, tòa án đã thảo luận phương án bồi thường với chị Trương, nhưng nguồn kinh phí chưa có, sẽ đẩy nhanh tiến trình xử lý trong thời gian tới.

Sự việc trên cũng là bài học quý giá đối với những ai có ý định mua bất động sản phát mãi. Bất động sản phát mãi được hiểu là tài sản thế chấp vay vốn của cá nhân, tổ chức nhưng không đủ năng lực trả nợ các khoản vay.

Nhiều người thường chọn mua bất động sản phát mãi bởi đây là cơ hội để họ có thể sở hữu tài sản với mức giá khá hấp dẫn so với thị trường, với giấy tờ pháp lý đã được thẩm định kỹ càng và nguồn tài chính đảm bảo với các gói vay tài chính từ ngân hàng phát mãi tài sản.

Tuy vậy, việc mua loại bất động sản này sẽ tiềm ẩn một số rủi ro mà họ không lường trước được. Do đó, người mua cần tính tới chi phí thời gian, chi phí pháp lý, nguy cơ tranh chấp kéo dài – có thể nhiều năm như trường hợp trên. Trước khi mua nhà phát mãi, mọi người nên cẩn trọng và nhớ tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng nhất có thể để tránh tình huống tương tự như trên xảy ra.

(Theo Sohu)