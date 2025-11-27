Năm 2001, người phụ nữ họ Lý mua cửa hàng mặt tiền ở một khu thương mại sầm uất tại thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) để đầu tư cho thuê lại. Cửa hàng có diện tích 287m2, giá mua và chi phí cải tạo khoảng 1,1 triệu NDT (hơn 4 tỷ đồng theo tỷ giá hiện nay). Người phụ nữ đã được ký hợp đồng cho thuê dài hạn với giá 600.000 NDT/năm (2,2 tỷ đồng).

Giá cho thuê vẫn tăng theo từng năm, bà Lý thu về lợi nhuận lớn nhờ cửa hàng này. Vợ chồng bà còn dư dả để cho con trai đi du học, cải tạo nhà cho bố mẹ ở quê và đầu tư vào công ty em trai. Người quen khen bà Lý có con mắt tinh tường, tìm được một bất động sản đầu tư có lãi.

10 năm sau, thành phố lên kế hoạch xây dựng hệ thống tàu điện ngầm trong đó có nhà ga sẽ đi qua khu vực cửa hàng của bà Lý. Cửa hàng nằm ở vị trí đắc địa, tiền cho thuê là nguồn thu chính của cả gia đình nên người phụ nữ muốn nhận về khoản bồi thường cao nhất có thể.

Người phụ nữ họ Lý muốn được bồi thường mức giá cao cho bất động sản thương mại đắc địa của mình

Bà Lý bắt đầu tìm hiểu các điều khoản liên quan đến bồi thường di dời. Sau khi tham khảo các cửa hàng từng được đền bù ở vị trí tương tự, người phụ nữ mong muốn nhận được 30 triệu NDT tiền bồi thường (110 tỷ đồng).

Thế nhưng khi có thông báo thu hồi các cửa hàng, bất động sản của bà Lý được thẩm định với mức giá 15 triệu NDT (55 tỷ đồng). Người phụ nữ bất bình từ chối khoản đền bù: “Tại sao chúng tôi không thể nhận 30 triệu NDT?”. Người phụ trách dự án giải thích đã căn cứ vào thời hạn sử dụng, giá thuê hàng tháng và chi phí cải tạo để đưa ra mức tiền này.

Bà Lý phản đối vì cho rằng phía thẩm định không dùng giá bán nhà làm cơ sở mà lại dựa trên giá cho thuê cửa hàng, điều này làm giảm đáng kể tiền bồi thường. Dù bà Lý cung cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu cửa hàng có thời hạn 70 năm, người phụ trách khẳng định đã có sai sót trong quá trình soạn thảo hợp đồng. Đó là bởi theo luật pháp Trung Quốc hiện hành, quyền sử dụng đất cho mục đích thương mại giới hạn trong 40 năm.

Vì hai bên không thể thống nhất mức giá bồi thường, tiến độ thi công của hệ thống tàu điện ngầm khu vực này bị trì hoãn. Vụ việc gây ra tranh cãi trên mạng xã hội đất nước tỷ dân, bà Lý nhận về chỉ trích nhưng vẫn khẳng định: “Tôi hoàn toàn ủng hộ dự án xây tàu điện ngầm, tôi chỉ muốn mức bồi thường hợp lý mà thôi”.

Phía phụ trách dự án đã nhiều lần đưa ra thoả thuận đền bù nhưng bà Lý không đồng ý

Sau đó, tất cả các cửa hàng tại khu vực này rời đi, chỉ còn lại cửa hàng cho thuê của bà Lý. Khu vực xung quanh có công trường thi công nên lượng người đi bộ giảm dần, làm người thuê không muốn tiếp tục ký hợp đồng với bà Lý. Phía người phụ trách dự án lúc này tiếp tục đưa ra thỏa thuận bồi thường 2 cửa hàng trị giá 12 triệu NDT và 3 triệu NDT tiền mặt.

Thế nhưng bà Lý lại cho rằng một cửa hàng ở nơi có mật độ giao thông thấp, một nơi lại quá xa trung tâm. Dù chính quyền địa phương và phía dự án đã nhiều lần hẹn người phụ nữ để thảo luận nhưng bà Lý lại “biến mất”. Cuối cùng, quận Giang Hán, thành phố Vũ Hán phải áp dụng các biện pháp cưỡng chế, dán thông báo để thu hồi nhà. Trong vòng 20 ngày, bà Lý có thể nộp đơn phản đối, nếu không chính quyền có thể tiến hành phá dỡ.

Hơn 20 ngày trôi qua, người phụ nữ không có động thái nào. Thế nhưng khi đội công nhân chuẩn bị thi công, bà Lý lại tức giận nộp đơn khiếu nại, khẳng định bản thân không nhận được thông báo thu hồi nhà.

Ảnh minh hoạ

Tuy vậy, hai đơn của người phụ nữ đều bị bác bỏ do đã quá thời hạn thỏa thuận. Cửa hàng của bà Lý vẫn bị phá dỡ, số tiền bồi thường cuối cùng người phụ nữ này nhận không được tiết lộ. Nhiều người dự đoán con số sẽ thấp hơn mức 15 triệu NDT ban đầu do người phụ nữ đã bỏ qua giai đoạn đàm phán trước khi dự án chính thức xây dựng.