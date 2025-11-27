Xem người miền Tây quét sân, cả nước "tiền đình, hoa mắt"

Nhà cửa và sân vườn miền Tây vốn rộng thênh thang, một hình ảnh chẳng còn xa lạ với nhiều người. Với đặc trưng nhà cao, cửa rộng, việc dọn dẹp ở đây thường có thể kéo dài từ sáng tới chiều và vô tình trở thành "content" thu hút cộng đồng mạng. Chỉ riêng việc quét sân thôi cũng đủ khiến người ngoài choáng ngợp bởi không gian bao la. Nhiều gia chủ miền Tây còn thích ghi lại quá trình này, và những clip "múa chổi" giữa sân nhà rộng mênh mông, quét mãi chưa xong luôn hút cả trăm nghìn lượt xem vì vừa thực tế vừa hài hước.

Chỉ riêng việc quét sân cũng có thể trở thành "content ê hề" cho người miền Tây. Do diện tích sân rộng rãi nên luôn có cảm giác dọn dẹp mãi chưa xong: người quét thì tiền đình - người xem thì... hoa mắt

Ở miền Tây, 1 cái sân có tới 3 người cùng quét cũng là chuyện thường tình. Đẳng cấp đất rộng thênh thang vùng sông nước quả thật khó nơi nào sánh kịp. Không chỉ vậy, người miền Tây còn nổi tiếng siêng năng, nắng mưa đều chăm chỉ quét sân để giữ cho không gian luôn sạch sẽ, gọn gàng

Trên MXH, những clip quét sân dọn nhà ở miền Tây luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của dân tình. Phần bình luận sẽ luôn ngập tràn những ý kiến hài hước như: "quét sân mà muốn chóng mặt", "dọn nhà tiện thể khoe sân rộng, một công đôi việc", "nhìn nhà to là biết ngay ở miền Tây"... Quả thực, lối sống giản dị, gần gũi cùng sự siêng năng của người miền Tây chính là điểm hấp dẫn, khiến những khoảnh khắc tưởng chừng đơn giản cũng trở nên sinh động, thú vị và cuốn hút lạ thường.

Tổng hợp