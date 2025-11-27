Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Loài ếch kỳ dị xuất hiện tại một khu rừng ở Thanh Hóa

27-11-2025 - 17:01 PM | Sống

Nhiều loạt sinh vật "bí ẩn", trong đó có loài ếch có thân hình kì dị được phát hiện tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông - Thanh Hóa

Ngày 27-11, ông Lê Đình Phương, Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa, cho biết kết quả khảo sát thực địa từ 2016 - 2024, các nhà khoa học đã ghi nhận tại khu bảo tồn có hệ sinh thái vô cùng đa dạng, với hàng trăm loài loài lưỡng cư và bò sát.

Loài ếch kỳ dị xuất hiện tại một khu rừng ở Thanh Hóa- Ảnh 1.

Loài ếch có thân hình kỳ dị được ghi nhận tại Pù Luông

Theo ông Phương, các nhà khoa học đã ghi nhận có tổng cộng 103 loài, bao gồm 40 loài lưỡng cư thuộc 8 họ, 25 giống và 63 loài bò sát thuộc 14 họ, 43 giống. Trong đó, có 4 loài chưa từng xuất hiện ở Thanh Hóa.

Cụ thể, 4 loài được ghi nhận lần đầu tiên ở tỉnh Thanh Hóa gồm: Ếch bầu Lĩnh Nam (Occidozyga lingnanica); nhái lùn Orlov (Vietnamophryne orlovi); ếch cây Denny (Zhangixalus dennysi) và rồng đất đuôi ngắn (Pseudocalotes brevipes.

Nổi bật là ếch bầu Lĩnh Nam, loài ếch thân tròn, da mịn, phát ra âm thanh lạ; nhái lùn Orlov, nhỏ chỉ bằng đầu ngón tay nhưng có màu sắc ngụy trang rất độc đáo; ếch cây Denny thường ẩn mình trên các tầng lá cao, mắt sáng nổi bật vào ban đêm; và đặc biệt là rồng đất đuôi ngắn, sinh vật có hình hài kỳ lạ, dáng giống "thằn lằn cổ xưa".

Loài ếch kỳ dị xuất hiện tại một khu rừng ở Thanh Hóa- Ảnh 2.

Rồng đất đuôi ngắn lần đầu được ghi nhận ở Thanh Hóa

Ngoài những loài lần đầu được ghi nhận tại Thanh Hóa, thì Pù Luông cũng ghi thêm 30 loài lần đầu tìm thấy trong khu bảo tồn như: Cóc mày Nam Đông, cá cóc hoa văn Pasmans, trăn đất, rắn hổ chúa, rùa đầu to, rùa núi viền…

Các loài được tìm thấy chủ yếu trong các khu rừng thứ sinh ít bị tác động, nơi còn giữ được độ ẩm, thảm lá và môi trường sống phù hợp.

Loài ếch kỳ dị xuất hiện tại một khu rừng ở Thanh Hóa- Ảnh 3.

Rùa đầu to, loài động vật đặc hữu ở Pù Luông

Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông có tổng diện tích 16.986 ha, nằm trên địa bàn 5 xã vùng cao của tỉnh Thanh Hóa gồm: Pù Luông, Cổ Lũng, Hồi Xuân, Phú Xuân và Phú Lệ. Pù Luông sở hữu giá trị bảo tồn rất cao, thể hiện qua việc là nơi cư trú của nhiều loài nguy cấp, quý hiếm với 20 loài được liệt kê trong sách đỏ Việt Nam (2024), trong đó có 4 loài cực kỳ nguy cấp (CR) và 4 loài nguy cấp (EN), 13 loài trong danh lục đỏ (IUCN -2024), 9 loài trong công ước CITES (2023)... với các đại diện tiêu biểu như rùa đầu to (CR), rùa hộp trán vàng (CR), rắn hổ chúa (CR) và cá cóc hoa văn Pasmans (EN).

Tuy nhiên, quần thể các loài này đang phải đối mặt với nhiều mối đe dọa như chăn thả gia súc trong rừng và nạn săn bắt để lấy thịt, làm thuốc và buôn bán động vật cảnh. Các nhà khoa học cảnh báo nếu không siết chặt bảo vệ, nhiều loài chỉ vừa được phát hiện có thể lại nhanh chóng biến mất.

Phát hiện "phượng hoàng" ẩn nấp sau nhà dân, chuyên gia nói: Đây là loài vật quý giá được quốc gia bảo vệ

Theo Ngọc Minh

Người Lao động

Từ Khóa:
Loài vật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bão số 15 dự báo đổi hướng liên tục, luẩn quẩn nhiều ngày trên biển

Bão số 15 dự báo đổi hướng liên tục, luẩn quẩn nhiều ngày trên biển Nổi bật

Đi tìm tri thức để viết lại số phận của chính mình

Đi tìm tri thức để viết lại số phận của chính mình Nổi bật

Sự thật giá rau "đắt hơn thịt" ở Hà Nội

Sự thật giá rau "đắt hơn thịt" ở Hà Nội

16:35 , 27/11/2025
Đi làm muốn sếp quý, sớm lên chức: Nhớ 3 “không chạm”, 3 “không làm”, 3 “không nói”, 3 “không quản”

Đi làm muốn sếp quý, sớm lên chức: Nhớ 3 “không chạm”, 3 “không làm”, 3 “không nói”, 3 “không quản”

16:29 , 27/11/2025
Cuộc gọi sinh tử tạo ra phép màu trong vụ cháy gần 20 tiếng ở Hong Kong (Trung Quốc)

Cuộc gọi sinh tử tạo ra phép màu trong vụ cháy gần 20 tiếng ở Hong Kong (Trung Quốc)

16:22 , 27/11/2025
Sau khi chuyển khoản thành công 440 triệu đồng cho chủ tài khoản “Vong Phi Hung”, người phụ nữ Đà Nẵng lập tức trình báo công an

Sau khi chuyển khoản thành công 440 triệu đồng cho chủ tài khoản “Vong Phi Hung”, người phụ nữ Đà Nẵng lập tức trình báo công an

16:18 , 27/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên