Chính thức mở cổng bình chọn "Ngân hàng Kim Chủ của năm" và "Cổ phiếu ngân hàng được nhà đầu tư yêu thích của năm"

FChoice 2025 đã trở lại với nhiều đổi mới đáng chú ý. Bên cạnh các hạng mục truyền thống, năm nay chương trình bổ sung Hạng mục Tương tác, trao quyền nhiều hơn cho độc giả trong việc bình chọn những đại diện nổi bật của ngành ngân hàng.

Hai hạng mục quan trọng: "Ngân hàng Kim Chủ của năm" và "Cổ phiếu ngân hàng được nhà đầu tư yêu thích của năm" – sẽ chính thức mở bình chọn từ ngày 28/11 đến 13/12/2025.

Điểm nhấn của hai hạng mục bình chọn

Ngân hàng Kim Chủ của năm: Hạng mục dành để vinh danh ngân hàng dẫn đầu trong việc tài trợ các sự kiện giải trí lớn, tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ, tăng tương tác và doanh thu, đồng thời thúc đẩy giá trị cộng đồng thông qua hoạt động văn hóa-giải trí.

Cổ phiếu ngân hàng được nhà đầu tư yêu thích của năm: Hạng mục dành cho cổ phiếu ngân hàng có tăng trưởng tốt về giá và vốn hóa, thanh khoản cao trong năm 2025, minh bạch thông tin và có chiến lược dài hạn cho cổ đông.

Thời gian bình chọn sẽ diễn ra từ 00h00 ngày 28/11/2025 đến 23h59 ngày 13/12/2025. Độc giả xác minh tài khoản và đăng nhập bằng Facebook/Google. Với mỗi đề cử độc giả được BÌNH CHỌN TỐI ĐA 24 LẦN/NGÀY (Mỗi lần cách nhau 1 tiếng). Một tài khoản có thể bình chọn cho nhiều đề cử khác nhau tại các hạng mục khác nhau. ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ & CÔNG BỐ KẾT QUẢ (1/12 - 15/12/2025): Hội đồng thẩm định đánh giá hồ sơ, chấm điểm đến hết ngày 14/12/2025. Các kết quả cuối cùng, bao gồm 2 hạng mục do độc giả bình chọn sẽ được công bố vào ngày 15/12/2025. Với hạng mục "Cổ phiếu ngân hàng được nhà đầu tư yêu thích của năm": Kết quả được lựa chọn trên cơ sở kết quả bình chọn và đánh giá của Hội đồng thẩm định với trọng số 50/50. Với hạng mục "Ngân hàng Kim chủ của năm", kết quả đến từ toàn bộ bình chọn của độc giả.

Ngân hàng Kim Chủ của năm

Không còn là những chiến dịch quảng bá thuần túy về sản phẩm, dịch vụ tài chính, ngân hàng đang xuất hiện ngày càng nhiều trong các đại nhạc hội, show giải trí, concert của nghệ sĩ lớn – những sân khấu có khả năng lan tỏa thương hiệu nhanh và sâu nhất tới công chúng trẻ trong năm 2025.

Techcombank là một trong những cái tên tạo tiếng vang lớn khi trở thành nhà tài trợ của chương trình "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai".

VIB lại ghi dấu qua chương trình "Anh Trai 'Say Hi'", mang màu sắc trẻ trung và giàu năng lượng.

VPBank cũng tạo ra những cú nổ truyền thông lớn với Đại nhạc hội K Spark Star và 2 đêm Concert của G-Dragon tại Hà Nội cháy vé trong thời gian ngắn.

MB tạo dấu ấn riêng khi đồng hành cùng chương trình truyền hình thực tế "Sao Nhập Ngũ".

Cũng không thể không nhắc đến TPBank với "Em Xinh 'Say Hi'" và SeABank lại chọn một hướng tiếp cận khác khi trở thành Nhà tài trợ độc quyền "Live Concert 2025 - See The Light" của ca sĩ Mỹ Tâm.

Các ngân hàng lớn khác như VietinBank, Agribank,… cũng tích cực xuất hiện tại các sự kiện lớn, hoạt động cộng đồng và chương trình giải trí mang tính biểu tượng. Hạng mục "Ngân hàng Kim Chủ của năm" vì vậy trở thành nơi phản chiếu sinh động của xu hướng xây dựng thương hiệu ngân hàng bằng trải nghiệm cảm xúc.

Cổ phiếu ngân hàng được nhà đầu tư yêu thích của năm

Trong bức tranh chung của thị trường chứng khoán, nhóm cổ phiếu ngân hàng – thường được gọi là "cổ phiếu vua" tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt quan trọng. Chính nhóm này đã đóng góp đáng kể vào việc đưa VN-Index vượt đỉnh lịch sử, mở ra kỳ vọng mới về quy mô thị trường.

Thống kê cho thấy từ đầu năm đến nay, không có cổ phiếu ngân hàng nào giảm giá, hàng loạt mã tăng trên 50%, thậm chí trên 100%, cho thấy dòng tiền và niềm tin của thị trường duy trì ở mức rất cao. Nhiều cổ phiếu như SHB, MBB, VPB, TCB… đã xác lập đỉnh mới trong năm qua với thanh khoản sôi động.

Một yếu tố quan trọng khiến nhóm ngân hàng trở thành tâm điểm chính là chính sách cổ tức ổn định, kế hoạch tăng vốn được triển khai bài bản và nhiều thương vụ phát hành cho nhà đầu tư ngoại được ấp ủ. Bên cạnh đó, câu chuyện kinh doanh, mở rộng hệ sinh thái tài chính, đẩy mạnh ngân hàng số hay đột phá trong quản trị rủi ro đều được cộng đồng đầu tư theo dõi sát sao.

Sự sôi động của cổ phiếu ngân hàng còn thể hiện rõ qua mùa Đại hội cổ đông 2025. Hàng nghìn người tham dự các đại hội của MB, SHB, VPBank… tạo nên bầu không khí thảo luận sôi nổi. Từ các cổ đông lớn cho đến nhà đầu tư nhỏ lẻ đều đặt câu hỏi về tăng trưởng tín dụng, chiến lược kinh doanh, quản trị rủi ro và các kế hoạch dài hạn. Những khán phòng kín chỗ, những lượt livestream đạt hàng trăm nghìn lượt xem đã trở thành minh chứng trực quan cho sức nóng của nhóm ngân hàng trên thị trường.

Trong bối cảnh đó, hạng mục "Cổ phiếu ngân hàng được nhà đầu tư yêu thích của năm" mang ý nghĩa đặc biệt. Kết quả bình chọn không chỉ phản ánh nền tảng tài chính và chiến lược của ngân hàng, mà còn cho thấy mức độ tin tưởng, kỳ vọng và sự đồng hành của nhà đầu tư trên thị trường. Đây là góc nhìn bổ sung quan trọng bên cạnh các chỉ số tài chính, giúp phác họa trọn vẹn hơn sức hấp dẫn của cổ phiếu trong năm 2025.

FChoice là bảng bình chọn thường niên do CafeF tổ chức, ra đời từ năm 2021. Đây không chỉ là một cuộc bình chọn thông thường mà là "bản đồ thành tựu" phản ánh những câu chuyện đột phá, có tác động quan trọng đến nền kinh tế quốc gia, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính. Năm 2025, FChoice đã chính thức quay trở lại với thông điệp "Việt Nam vươn mình" với 4 nhóm hạng mục lớn. Ngay từ bây giờ, hãy theo dõi / bình chọn cho những câu chuyện đột phá, những minh chứng sống động cho sự kiên cường, nỗ lực đổi mới và niềm tự hào dân tộc trong giai đoạn phát triển mới TẠI ĐÂY. Mọi thắc mắc về chương trình, vui lòng liên hệ qua Email về địa chỉ của Ban tổ chức FChoice: info@cafef.vn



