Dấu ấn Doanh nhân 2025

Năm 2025, thế giới đối mặt với bão táp địa chính trị, trong khi Việt Nam, dù chịu thiệt hại đáng kể từ thiên tai, vẫn ghi nhận GDP 9 tháng tăng trưởng 7,85%. Giữa bức tranh này, bản lĩnh của các doanh nhân kiến quốc được thể hiện rõ nét hơn bao giờ hết.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Nguyễn Thị Phương Thảo, Trương Gia Bình: Những cuộc chơi lớn mang tầm vóc quốc tế

Với tỷ phú Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup, năm 2025 là năm thắng lợi của VinFast. Lũy kế từ đầu năm đến hết quý 3/2025, VinFast đã bán ra thị trường hơn 110.362 xe - con số chưa từng có trong lịch sử thị trường ô tô Việt Nam, trong đó hơn 10.000 xe được bán tại các thị trường quốc tế như Bắc Mỹ, Ấn Độ, châu Âu, Đông Nam Á, Trung Đông và châu Phi.

Đảm nhiệm vai trò CEO VinFast từ đầu năm 2024 và khẳng định "không có kế hoạch B", ông Vượng đã tài trợ 28.000 tỷ đồng từ tài sản cá nhân để tài trợ cho VinFast. Không chỉ vậy, để đẩy nhanh tiến độ và kiểm soát chất lượng, ông Vượng đã áp dụng cách tiếp cận riêng, được mô tả bao gồm việc đơn giản hóa các quy trình kỹ thuật phức tạp để cả công nhân có thể nắm bắt, đồng thời tận dụng dữ liệu vận hành từ đội xe Xanh SM để liên tục cải tiến phần mềm.

Mục tiêu năm 2025 của VinFast là bán 200.000 xe trên 50 quốc gia, gấp đôi sản lượng 2024; đưa nhà máy thứ hai tại Hà Tĩnh vào hoạt động và đẩy mạnh xây dựng các nhà máy quốc tế.

Cuối tháng 10/2025, Vingroup bất ngờ khi công bố kế hoạch nghiên cứu đại đô thị tại Congo, đánh dấu bước đầu tìm hiểu thị trường châu Phi và mở rộng mảng bất động sản xanh ra thị trường quốc tế.

Dù có những bước đi nhìn thấy rõ ở nước ngoài, cho đến hiện tại, thị trường nội địa vẫn giữ vai trò là nền tảng trọng yếu cung cấp nguồn lực tài chính.

Vingroup liên tục cho ra mắt các dự án bất động sản quy mô lớn như Vinhomes Hạ Long Xanh (Quảng Ninh, 18 tỷ USD), Vinhomes Cần Giờ (10-11 tỷ USD), Vinhomes Dương Kinh (Hải Phòng), Vinhomes Phước Vĩnh Tây (Long An) và 7 dự án Nhà ở xã hội Happy Home trên cả nước.

Đặc biệt, Vingroup đã khánh thành Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, có vị thế là công trình biểu tượng cấp quốc gia và khu vực, là một trong 10 trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới, đóng vai trò đầu mối tổ chức các sự kiện thương mại, văn hóa mang tầm vóc quốc tế.

Vượt ra ngoài những lĩnh vực quen thuộc gồm bất động sản và xe điện, tỷ phú Phạm Nhật Vượng liên tục công bố bước chân vào những lĩnh vực “khó nhằn”.

Tháng 8/2025, Vingroup công bố hai trụ cột kinh doanh mới: Hạ tầng và Năng lượng. Thông qua công ty con VinSpeed, tập đoàn này đã đề xuất đầu tư vào các dự án đường sắt lớn như dự án đường sắt Bắc - Nam (61,35 tỷ USD), Hà Nội - Quảng Ninh (5,3 tỷ USD), cũng như tuyến metro TP.HCM - Cần Giờ (4 tỷ USD).

Vingroup cũng đề xuất Chính phủ bổ sung quy hoạch các dự án điện tái tạo và điện khí LNG quy mô lớn, tổng vốn đầu tư ước tính 25-30 tỷ USD giai đoạn 2025-2030, trong đó đã khởi công nhà máy LNG Hải Phòng vốn đầu tư 7,7 tỷ đồng, có quy mô lớn nhất Việt Nam.

Sau đó, ông Phạm Nhật Vượng lại tiếp tục những kế hoạch “thần tốc” với mảng thép bằng Vinmetal, mảng giải trí với V-Film, V-Spirit, V-Talents. “Sốc” hơn cả là VinSpace – doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất máy bay, tàu vũ trụ. Trong khi đó, Vin New Horizon cũng ra đời, phát triển mô hình đô thị và dịch vụ cho người cao tuổi.

Song song với thành quả từ kết quả kinh doanh, cổ phiếu VIC đã trải qua một năm 2025 tăng trưởng bứt phá, với giá tăng hơn 5 lần (khoảng 560%) kể từ đầu năm. Tổng tài sản của Tập đoàn vào tháng 9 đã lần đầu tiên vượt 1 triệu tỷ đồng, trở thành doanh nghiệp tư nhân phi tài chính đầu tiên có tổng tài sản đạt cột mốc này.

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch Sovico Group và Vietjet , cũng thể hiện chiến lược mở rộng tham vọng. Với sự khởi sắc của ngành hàng không sau đại dịch, tầm nhìn "hãng hàng không đa quốc gia" được thúc đẩy qua việc tăng cường mạng bay quốc tế tới Ấn Độ, Trung Quốc, Úc, Nga, và kế hoạch bay tới châu Âu, Bắc Mỹ.

Đáng chú ý hơn cả là việc Vietjet đã ký kết các MOU và các đơn hàng trị giá hàng chục tỷ USD trong năm 2025, bao gồm hợp đồng ước tính 25 tỷ USD cho 100 máy bay A321neo và thêm 20 máy bay A330neo với Airbus.

Đồng thời, hãng tiếp tục thực hiện đơn hàng 32 tỷ USD cho 200 máy bay 737 MAX với Boeing, cùng hợp đồng động cơ Rolls-Royce trị giá 3,8 tỷ USD. Những thỏa thuận quy mô lớn này không chỉ mở rộng đội bay mà còn có khả năng góp phần cân bằng cán cân thương mại giữa Việt Nam và các đối tác quốc tế.

Dù hoạt động kinh doanh cho thấy hiệu quả, việc đầu tư mạnh cho đội bay và mạng lưới đòi hỏi nguồn vốn lớn, buộc Vietjet phải tiếp tục huy động thêm vốn. Chiến lược hệ sinh thái đa ngành của bà Thảo cũng được đẩy mạnh. HDBank đóng vai trò trung tâm tài chính, thúc đẩy tín dụng xanh. Sovico Group tham gia hạ tầng logistics tại Sân bay Long Thành, nơi Vietjet xây dựng trung tâm bảo dưỡng MRO, đây là lần đầu tiên doanh nghiệp tư nhân đặt chân vào lĩnh vực này.

Đáng chú ý là việc thành lập sàn giao dịch tài sản mã hóa HDEX vào tháng 9/2025, cùng kế hoạch tăng vốn lớn cho thấy sự chủ động tham gia vào lĩnh vực fintech và tài sản số từ khá sớm.

Trong năm vừa qua, tài sản của tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, từ 2,8 tỷ USD lên mức kỷ lục 48.200 đồng (tính đến tháng 12/2025). Sự gia tăng tài sản này chủ yếu đến từ đà tăng vọt của cổ phiếu VJC (Vietjet Air) và HDB (HDBank) trên thị trường chứng khoán.

Chủ tịch HĐQT FPT Trương Gia Bình tập trung vào hoạt động kinh doanh lõi là công nghệ, tận dụng thời cơ từ cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số trên quy mô toàn cầu. Với nền tảng sẵn có, FPT nhanh chóng nắm bắt cơ hội này qua các hợp đồng lớn tại châu Á (256 triệu USD) và Mỹ (100 triệu USD).

Tham vọng công nghệ cao thể hiện qua việc khai trương Trung tâm Ươm tạo Bán dẫn (VSIC), sở hữu chip AI H200 của NVIDIA, mục tiêu xây dựng 5 "nhà máy AI", và tiếp tục M&A chiến lược. Chiến lược phát triển nguồn nhân lực với mục tiêu đào tạo 50.000 kỹ sư bán dẫn cũng là một điểm nhấn.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, FPT đạt kết quả tài chính khả quan với doanh thu gần 49.900 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 9.540 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 10% và 18% so với cùng kỳ. Mặc dù công ty đã điều chỉnh giảm mục tiêu cả năm, mảng công nghệ thông tin nước ngoài vẫn duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt tại thị trường Nhật Bản.

Kết quả kinh doanh tích cực này đã tạo động lực cho cổ phiếu FPT "tái sinh" sau chuỗi ngày giảm sâu. Cổ phiếu tăng trưởng lên mức trên 100.000 đồng/cổ phiếu, cùng với tín hiệu mua ròng trở lại từ khối ngoại, mang đến kỳ vọng phục hồi sau khi đã giảm 35% từ đỉnh trước đó.

Một điểm mới với FPT, đó là phần vốn nhà nước tại FPT Telecom (50,17%) đã chính thức được chuyển giao từ SCIC về cho Bộ Công an quản lý, nhằm mục đích đảm bảo an ninh quốc gia và an toàn dữ liệu.

Có thể thấy, điểm chung của ba doanh nhân nói trên là khát vọng vươn ra toàn cầu và làm chủ công nghệ mới. Nhưng cách thức thực thi lại cho thấy khẩu vị rủi ro và nền tảng tài chính rất khác biệt.

Nếu ông Vượng đang dùng 'thành trì' bất động sản để chấp nhận áp lực tài chính lớn cho 'sứ mệnh' công nghiệp (VinFast), thì FPT của ông Bình lại theo đuổi 'sứ mệnh' công nghệ (AI, Chip) từ một vị thế tài chính tài chính ổn định. Trong khi đó, bà Thảo xây dựng một hệ sinh thái đa ngành (Hàng không - Tài chính - Hạ tầng), nơi các trụ cột được kỳ vọng phải 'cộng hưởng' và hỗ trợ lẫn nhau, một mô hình đòi hỏi khả năng điều phối vốn phức tạp.

Tỷ phú Trần Đình Long, Nguyễn Đăng Quang, Nguyễn Đức Tài, Đỗ Quang Hiển: “Chung thủy” củng cố nền tảng, tối ưu nội lực

Tập trung sâu vào thế mạnh lõi, một nhóm doanh nhân lớn như ông Nguyễn Đăng Quang, Trần Đình Long… tối ưu hóa hiệu quả vận hành và mở rộng một cách có chọn lọc.

Chủ tịch HĐQT Masan Group Nguyễn Đăng Quang, sau khi xây dựng nền tảng vững chắc ở thị trường nội địa với hệ sinh thái "Point of Life", đang bắt đầu những bước đi "Go Global" có chọn lọc, tập trung vào các thị trường tương đồng về văn hóa ẩm thực như Hàn Quốc, Nhật Bản.

Các trụ cột vận hành cho thấy những điểm sáng chiến lược. WinCommerce (WCM) ghi nhận kết quả tích cực với doanh thu 9 tháng tăng 2,1% (tăng trưởng trên cùng cửa hàng cũ đạt 5,6%), cho thấy chiến lược "đánh chiếm" thị trường nông thôn đang phát huy hiệu quả lớn.

Trong khi đó, Masan Consumer (MCH) ghi nhận lợi nhuận quý 3 giảm 19% (còn 1.900 tỷ đồng). Bị ảnh hưởng khi hệ thống phân phối truyền thống (GT) thay đổi bởi chính sách thuế mới với hộ kinh doanh cá thể, Masan Consumer đã thực hiện cuộc “đại phẫu” mang tên Direct Coverage (Phân phối trực tiếp). Nói đơn giản, đây là cuộc chuyển dịch từ phụ thuộc vào các nhà bán sỉ sang làm chủ mối quan hệ trực tiếp với 345.000 điểm bán lẻ.

Chiến lược này bước đầu cho thấy kết quả. Nếu như doanh thu quý 2 của Masan Consumer giảm 15,1% so với cùng kỳ, thì quý 3 thu hẹp đà giảm còn 5,9% so với cùng kỳ và tăng 20% so với quý trước.

Cùng lúc, Phúc Long cũng chấp nhận doanh thu 9 tháng giảm 9,5% để thay đổi mô hình, đóng 44 kiosk nhằm tập trung nguồn lực xây dựng các cửa hàng flagship mới.

Việc ưu tiên trả nợ gốc cũng cho thấy nỗ lực giảm đòn bẩy tài chính. Ông Quang cũng xác định dữ liệu và AI là trọng tâm để tối ưu hóa hoạt động, phục vụ hiệu quả hơn cho thị trường nội địa.

Tỷ phú Trần Đình Long - Chủ tịch Hòa Phát (HPG), nhất quán với việc củng cố và mở rộng sức mạnh công nghiệp nặng. Lũy kế 9 tháng 2025, HPG lãi 11.626 tỷ đồng, hoàn thành 78% kế hoạch năm.

Năm 2025 là năm Hòa Phát dồn lực và đã hoàn thành "siêu dự án" Khu liên hợp gang thép Dung Quất 2 (vốn 88.400 tỷ đồng) vào tháng 9/2025. Dự án sẽ nâng tổng công suất thép thô của Hòa Phát lên 16 triệu tấn/năm từ 2026, tập trung vào HRC chất lượng cao. Tham vọng công nghiệp tiếp tục được nối dài với việc động tổ hợp Khu công nghiệp - cảng biển 120.000 tỷ đồng tại Phú Yên – nơi mà ông Long nói rằng, là mảnh đất đẹp cuối cùng ở Việt Nam để làm thép.

Ủng hộ phát triển hạ tầng giao thông với siêu dự án đường sắt cao tốc Bắc – Nam và ngành công nghiệp đường sắt quốc gia, chưa có bất kỳ cơ chế hay đơn hàng nào, Hòa Phát đã xây dựng Nhà máy thép hình tại Dung Quất để sản xuất thanh ray đường sắt cao tốc với vốn đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng.

Mảng nông nghiệp (HPA) mới đây cũng chính thức nộp hồ sơ IPO lên HoSE (mã HPA), dự kiến niêm yết tháng 12/2025) trong bối cảnh doanh thu 9 tháng đầu năm đạt 6.258 tỷ đồng và 1.412 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Về mảng bất động sản, Tập đoàn Hòa Phát tập trung vào việc phát triển hạ tầng các khu công nghiệp mới như KCN Hòa Tâm (Phú Yên - 491,87 ha), KCN Yên Mỹ II mở rộng (Hưng Yên - 216 ha) và khởi công các dự án nhà ở xã hội quy mô lớn (31 ha tại Yên Mỹ II). Các KCN hiện hữu như Phố Nối A (688 ha) vẫn duy trì tỷ lệ lấp đầy cao và mang lại nguồn thu ổn định cho tập đoàn.

Nổi bật trong nhóm tập trung tái cấu trúc và củng cố nội lực là ông Nguyễn Đức Tài và Tập đoàn Thế Giới Di Động (MWG). Chiến lược "giảm lượng, tăng chất" đã cho kết quả rõ rệt khi MWG báo lãi kỷ lục 1.784 tỷ đồng trong quý 3/2025. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận sau thuế đạt 4.989 tỷ đồng, tăng 73% so với cùng kỳ và đã vượt 3% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Thành công này đến từ việc tập trung vào hiệu quả. Hai chuỗi TGDĐ/ĐMX ghi nhận doanh thu 9 tháng tăng 15% bất chấp thị trường chung chậm và số cửa hàng giảm, minh chứng cho chiến lược tập trung vào dịch vụ và "chất".

Về Bách Hóa Xanh (BHX), sau khi giao nhiệm vụ điều hành BHX cho CEO Nguyễn Văn Trọng, chuỗi bán lẻ thực phẩm này hoàn thành tái cấu trúc và chính thức đạt lợi nhuận sau thuế toàn công ty trong năm 2025, vượt mục tiêu đề ra.

Thành công này, cùng với việc hoàn tất bán 5% cổ phần cho CDH Investments đầu năm, đã tạo tiền đề vững chắc cho kế hoạch "Bắc tiến" đầy tham vọng. Hiện chuỗi đã bắt đầu tuyển dụng rầm rộ tại Hưng Yên, sau khi mở những cửa hàng đầu tiên tại Ninh Bình, chuẩn bị cho đợt mở rộng quy mô lớn chính thức từ 2026 (với mục tiêu 1.000 cửa hàng/năm) và tầm nhìn IPO vào 2028.

Song song đó, các điểm sáng quốc tế cũng ghi nhận kết quả vượt trội. Liên doanh điện máy EraBlue tại Indonesia vừa cán mốc 150 cửa hàng trong tháng 10/2025, đồng thời chính thức vượt kế hoạch lợi nhuận 18 tỷ Rupiah (gần 29 tỷ đồng) đặt ra cho cả năm. Cùng với AvaKids cũng đã đạt lợi nhuận cấp công ty, chiến lược củng cố toàn diện các mảng kinh doanh cốt lõi của MWG đang đi đúng hướng.

Cổ phiếu MWG đã duy trì đà tăng trưởng ấn tượng trong suốt năm qua, tăng mạnh từ vùng giá 50.000-55.000 đồng lên trên 80.000 đồng/cổ phiếu.

Một hướng đi khác, tập trung vào các đại dự án hạ tầng và củng cố trụ cột tài chính, được thể hiện qua chiến lược của ông Đỗ Quang Hiển (Bầu Hiển) với T&T Group và SHB.

Năm 2025 đánh dấu việc T&T dồn lực đầu tư vào dự án hàng không và dự án trọng điểm tại miền Trung, đặc biệt là Quảng Trị với tổng vốn đăng ký/đề xuất lên đến hơn 87.000 tỷ đồng.

Cụ thể, T&T Group thực hiện bước đi chiến lược khi đầu tư cho Vietravel Airlines. Đến tháng 4/2025, ông Đỗ Vinh Quang (con trai ông Hiển) chính thức giữ vị trí Chủ tịch HĐQT hãng bay này, xác định đây là mắt xích logistics - hàng không quan trọng. Hệ sinh thái này được kỳ vọng kết nối với các dự án hạ tầng T&T tham gia đầu tư như Cảng hàng không Quảng Trị, và các tổ hợp bất động sản - du lịch nghỉ dưỡng quy mô lớn.

Mảng hạ tầng giao thông cũng ghi nhận bước tiến lớn khi liên danh có T&T Group đã khởi công Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương (Lâm Đồng) theo hình thức PPP trong tháng 6/2025, với tổng vốn giai đoạn 1 hơn 17.700 tỷ đồng. Về bất động sản, bên cạnh đại dự án T&T Millennia (267ha tại Tây Ninh), T&T cũng liên tục đề xuất các tổ hợp đô thị - du lịch - sân golf quy mô lớn tại nhiều địa phương.

Về năng lượng, T&T Group vừa hoàn thành đường dây truyền tải 220kV từ Nhà máy điện gió Savan 1 (Lào) về biên giới Việt Nam vào tháng 9/2025. Đây là điểm sáng bên cạnh một dự án lớn khác tại Quảng Trị là Điện khí LNG Hải Lăng (2,3 tỷ USD).

Trụ cột tài chính cũng được củng cố mạnh mẽ qua việc hoàn tất thoái vốn 100% SHB Finance cho Krungsri (Thái Lan) trong năm 2025, đàm phán bán 20% vốn SHB cho đối tác ngoại, và tăng vốn cho Chứng khoán SHS.

Diễn biến này phản ánh rõ nét lên thị trường: cổ phiếu SHB ghi nhận mức tăng hơn gấp đôi từ đầu năm, trong khi SHS cũng bùng nổ với nhịp tăng hơn 100% chỉ riêng trong quý 3.

Ông Bùi Thành Nhơn, Đoàn Nguyên Đức: Nỗ lực đưa doanh nghiệp “hồi sinh”

Bức tranh doanh nhân Việt Nam 2025 còn ghi nhận một nỗ lực ở thái cực khác: hành trình 'tái sinh' từ tâm bão của những tập đoàn đã trải qua giai đoạn khó khăn.

Trọng tâm hành động của ông Bùi Thành Nhơn ở vai trò Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL) không phải là mở rộng hay đón sóng công nghệ, mà là quá trình "hồi sinh" doanh nghiệp.

9 tháng đầu năm 2025, Novaland ghi nhận tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 5.398 tỷ đồng từ bán hàng và cung cấp dịch vụ. Trong đó, doanh thu thuần từ bán hàng đạt gần 4.956 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái, được ghi nhận từ việc bàn giao tại các dự án như: NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, Aqua City, Sunrise Riverside, Palm City...

Dù vậy, công ty vẫn lỗ 1.820 tỷ đồng.

Vào cuối tháng 6/2025, cơ quan chức năng đã phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/500 cho các dự án thành phần của Aqua City, đánh dấu việc hoàn tất tháo gỡ toàn bộ vướng mắc pháp lý của dự án. Đây là bước ngoặt lớn giúp dự án tái khởi động toàn diện.

Tháng 8/2025, ĐHĐCĐ bất thường đã thông qua các phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ và vay chuyển đổi, nhằm củng cố tài chính và tỷ lệ sở hữu. Song song đó, các vướng mắc pháp lý dần được tháo gỡ, giúp tái khởi động các dự án trọng điểm như NovaWorld Phan Thiet, Aqua City và The Grand Manhattan.

Ngày 15/11, Tổng giám đốc Novaland cho biết, các ngân hàng và tổ chức tài chính đã giải ngân và cam kết cấp thêm hơn 18.000 tỷ đồng để chủ đầu tư có dòng tiền tiếp tục triển khai dự án. Hơn 1.000 căn nhà phố và biệt thự đã được bàn giao cho khách hàng; gần 2.400 bất động sản tại dự án đã được phép ký hợp đồng mua bán.

Với ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức) và Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), năm 2025 đánh dấu cột mốc HAGL chính thức xóa toàn bộ lỗ lũy kế trên BCTC hợp nhất quý 3, với lợi nhuận lũy kế sau thuế đạt dương 824,6 tỷ đồng. Kết quả này đến từ việc kiên trì theo đuổi trục nông nghiệp, với cây chuối tạo dòng tiền và sầu riêng trở thành "át chủ bài" mới.

Ngược lại, mảng chăn nuôi heo tiếp tục thu hẹp, với doanh thu chỉ còn gần 40 tỷ đồng trong quý 3, giảm 83% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp 9 tháng tăng 39% so với cùng kỳ.

Về tài chính, nhờ vào việc Eximbank miễn giảm lãi và việc hoàn tất phát hành 210 triệu cổ phiếu để hoán đổi 2.520 tỷ đồng nợ trong quý 3, giúp cho tình hình tài chính HAGL cải thiện. Cổ phiếu HAG cũng được cấp margin trở lại sau nhiều năm. Dù có triển khai một dự án nhà ở nhỏ trên quỹ đất cũ, Bầu Đức khẳng định HAGL sẽ chỉ tập trung vào nông nghiệp.