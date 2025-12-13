Câu chuyện từ Phú Tài: Chuyển đổi số không còn là lựa chọn, đó là sự sống còn

Khởi động với dự án Cloud ERP để xây dựng mô hình vận hành số hiện đại – nơi mọi quyết định được đưa ra trên dữ liệu thời gian thực – Phú Tài tiếp tục mạnh mẽ mở rộng mô hình tại Phutai Quatz Stone ra toàn bộ 7 đơn vị ngành đá và gỗ. Đây không chỉ là bước tiến công nghệ, mà là minh chứng rõ ràng: chỉ cần dám bắt đầu và kiên định với hành trình số hóa, công nghệ sẽ trở thành lợi thế cạnh tranh bền vững, giúp doanh nghiệp Việt tự tin bước vào đường đua toàn cầu.

Ngành sản xuất vật liệu nói chung và sản xuất đá thạch anh, gỗ – một phân ngành đặc thù trong sản xuất vật liệu xây dựng – luôn vận hành trên dây chuyền tự động liên tục, đòi hỏi độ chính xác gần như tuyệt đối, tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt và chi phí đầu tư rất lớn. Chính vì vậy, chuyển đổi số trong lĩnh vực này luôn được xem là "bài toán khó".

Ông Nguyễn Sỹ Hòe - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phú Tài chia sẻ, Phú Tài là một công ty với bề dày hơn 30 năm phát triển trên nhiều ngành nghề, bắt đầu từ gỗ, đá, viên nén, đầu tư rừng, cho tới các hệ thống mỏ để cung cấp các nguyên liệu cho ngành đá, và cho tới các ngành dịch vụ khác như bất động sản.

"Do đó, để đáp ứng quy mô phát triển ngày càng to lớn và bền vững hơn, Phú Tài xác định chuyển đổi số là cơ sở để công ty phát triển và bứt phá mạnh mẽ trong tương lai và phát triển trong năm 2026. Đặc biệt trong yêu cầu đáp ứng vận hành với quy mô đa ngành nghề và mục tiêu đảm bảo minh bạch trong hệ thống quản trị các công ty con và công ty mẹ, nâng cao năng suất sản xuất và sẵn sàng cho giai đoạn mở rộng quy mô toàn cầu. Ngay lúc này, chuyển đổi số là yếu tố sống còn" - ông Hoè khẳng định.

Trong khi đó, ngành sản xuất vật liệu – đặc biệt là đá thạch anh – chuyển đổi số luôn bắt đầu thách thức: dữ liệu phân tán, thiếu chuẩn hóa và phần lớn vẫn nằm ngoài hệ thống. Nhiều doanh nghiệp vận hành trong trạng thái "mù dữ liệu" khi năng suất máy móc, định mức hao hụt ở các công đoạn như nghiền – trộn – ép – mài không được ghi nhận đầy đủ. Thiết bị cũ không thể kết nối hoặc thu thập dữ liệu theo thời gian thực, khiến việc kiểm soát chất lượng và tối ưu chi phí tiếp tục dựa vào kinh nghiệm thủ công — vừa chậm, vừa thiếu nhất quán.

Thách thức tiếp theo đến từ chính đặc thù của sản xuất đá thạch anh: quy trình phức tạp, nhiều biến số và phụ thuộc lớn vào tay nghề. Nguyên liệu đầu vào như bột, hạt, keo… biến động liên tục, nhưng thiếu một nền tảng dữ liệu đủ sâu để đánh giá, dự báo và đưa ra quyết định. Điều này khiến việc tối ưu công thức, kiểm soát chi phí hay đảm bảo chất lượng trở thành bài toán "đánh giá sau sự vụ" thay vì ra quyết định chủ động.

Và cuối cùng – nhưng ảnh hưởng mạnh mẽ nhất là yếu tố con người và tổ chức. Nhiều doanh nghiệp thiếu đội ngũ am hiểu song song công nghệ và kỹ thuật sản xuất, trong khi tâm lý ngại thay đổi khiến các sáng kiến chuyển đổi số dễ rơi vào "điểm nghẽn". Nếu không có sự đồng thuận và một cấu trúc tổ chức đủ sẵn sàng, mọi nỗ lực công nghệ đều khó tạo ra giá trị thực sự.

Chính trong bối cảnh đó, Phú Tài đứng trước lựa chọn: hoặc tiếp tục vận hành theo mô hình truyền thống đầy rủi ro, hoặc bước vào một hành trình táo bạo để hiện đại hóa toàn bộ "DNA vận hành" bằng công nghệ. Công ty lựa chọn bắt đầu từ việc áp dụng triển khai cho một đơn vị điển hình là Phutai Quartz Stone.

Ngày 07/02/2025,Phutai Quartz Stone cùng FPT khởi động triển khai SAP S/4HANA Cloud Public Edition. Chỉ sau 5 tháng, hệ thống chính thức đưa vào vận hành - một tốc độ ấn tượng trong ngành sản xuất vật liệu xây dựng.

Trong dự án này, doanh nghiệp đặt ra những tiêu chí rõ ràng: đối tác phải am hiểu sâu ngành sản xuất – đặc biệt vật liệu xây dựng, có kinh nghiệm triển khai ERP cho doanh nghiệp lớn, sở hữu đội ngũ chuyên gia mạnh, cam kết đồng hành dài hạn và đảm bảo tiến độ – chất lượng – bảo mật ở mức cao nhất.

Với những yêu cầu đó, SAP S/4HANA Cloud Public Edition trở thành lựa chọn tối ưu nhờ chuẩn quản trị toàn cầu, khả năng mở rộng linh hoạt, nâng cấp tự động và quản trị real-time. FPT được tin tưởng đồng hành bởi năng lực triển khai ERP hàng đầu trong hơn 20 năm, sự am hiểu ngành, hệ sinh thái giải pháp số toàn diện và đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm.

Theo đó, dự án triển khai trên các phân hệ trọng yếu như tài chính kế toán, bán hàng, mua hàng, quản lý kho, sản xuất, quản lý chất lượng và tích hợp hóa đơn điện tử. Phạm vi bao phủ toàn bộ quy trình từ tài chính, mua nguyên liệu thạch anh, sản xuất slab, kiểm soát chất lượng, quản lý kho đến bán hàng và xuất khẩu.

Hành trình này được dẫn dắt bởi hai lộ trình chiến lược rõ ràng. Lộ trình đầu tiên tập trung xây dựng nền tảng quản trị, triển khai các module chuẩn hóa toàn bộ quy trình sản xuất và vận hành trên SAP, giúp doanh nghiệp chuyển từ mô hình vận hành rời rạc sang một hệ thống tích hợp chặt chẽ. Lộ trình thứ hai hướng đến tối ưu vận hành, nâng cao năng suất và kiểm soát kế hoạch sản xuất – kinh doanh theo thời gian thực, từng bước hình thành văn hóa ra quyết định dựa trên dữ liệu thay vì kinh nghiệm cảm tính.

Song song với đó, FPT phối hợp chặt chẽ thiết kế các cấu hình và giải pháp phù hợp với thực tế sản xuất – kinh doanh của Phutai Quatz Stone, xây dựng bộ quy trình riêng cho từng phòng ban từ mua hàng, sản xuất, kho vận đến tài chính và kinh doanh, đảm bảo toàn bộ chuỗi vận hành được chuẩn hóa và kết nối xuyên suốt. Đặc biệt, FPT chuẩn hóa các định mức và công thức nguyên vật liệu như bột, hạt, keo, đồng thời kiểm soát chặt cả những vật tư vốn không có định mức – một bài toán khó trong sản xuất đá thạch anh.

Để đảm bảo sự thay đổi diễn ra trơn tru, FPT tổ chức đào tạo tổng quan theo từng phân hệ, xây dựng các kịch bản demo sát với thực tế vận hành của từng đơn vị, giúp đội ngũ nội bộ nắm bắt nhanh và ứng dụng hiệu quả. Trong suốt quá trình triển khai và vận hành, FPT luôn duy trì sự đồng hành liên tục, phản hồi và tháo gỡ kịp thời các vướng mắc. .

Ông Võ Quốc Phương – Phó Giám đốc Sản xuất FPT IS, Tập đoàn FPT - Giám đốc dự án đánh giá: "Hiệu quả khi triển khai thành công Cloud ERP cho Phutai Quatz Stone chính là việc chuyển hóa dữ liệu danh mục, các mẫu biểu và các quy trình nghiệp vụ theo chuẩn quốc tế. Cùng với đó là việc liên kết các bộ phận phòng ban lại với nhau trên một hệ thống quản trị tập trung, dữ liệu được kế thừa từ phòng ban này sang phòng ban khác và công nghệ cao có thể truy xuất dữ liệu một cách dễ dàng".

Chia sẻ về hiệu quả dự án, ông Đồng Văn Phước, Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh Phutai Quatz Stone: "Sau khi triển khai, cách thức làm việc của chúng tôi thay đổi hoàn toàn. Từ mô hình vận hành thủ công, phụ thuộc nhiều vào Excel và các phần mềm rời rạc, toàn bộ quy trình đã được tự động hóa và chuẩn hóa trên một hệ thống duy nhất. Các nghiệp vụ từ mua hàng, sản xuất đến bán hàng đều tuân theo quy trình chuẩn, giúp dữ liệu liền mạch và nhất quán".

Nếu trước đây các quyết định phần lớn dựa trên kinh nghiệm hoặc cảm tính, thì nay mọi quyết định đều được đưa ra dựa trên dữ liệu real-time. Ban lãnh đạo có thể theo dõi ngay lập tức tiến độ sản xuất, mức tồn kho hay tình trạng vận hành theo thời gian thực, không phải chờ các báo cáo tổng hợp từ nhiều bộ phận.

Điều quan trọng hơn, Phutai Quatz Stone chuyển từ việc vận hành theo quy trình phân tán sang một quy trình chuẩn duy nhất cho toàn công ty. Từ văn phòng đến nhà máy, tất cả các bộ phận đều làm việc trên cùng một luồng thông tin; dữ liệu không còn bị đứt gãy, không còn tình trạng chờ đợi báo cáo hay đối chiếu thủ công giữa các phòng ban.

Về mặt vận hành, hệ thống mới giúp doanh nghiệp chuẩn hóa một quy trình xuyên suốt từ đầu vào, kho bãi, sản xuất cho tới kinh doanh và tài chính. Chuỗi giá trị được kết nối đầu – cuối, cho phép kiểm soát chặt chẽ từng công đoạn. Trước đây, chất lượng chỉ được đánh giá khi sản phẩm đã thành phẩm; còn hiện nay, doanh nghiệp có thể theo dõi từng bước trong dây chuyền, phát hiện lỗi sớm và điều chỉnh kịp thời. Nhờ đó, tỷ lệ sản phẩm lỗi giảm từ 6% xuống còn 3%.

Khả năng điều độ sản xuất cũng được cải thiện rõ rệt, hạn chế tối đa tình trạng đứt gãy nguyên liệu và đảm bảo dây chuyền luôn vận hành liên tục.

Về hiệu quả sản xuất, hệ thống giúp tạo ra những kết quả rất rõ ràng. Thời gian chờ trong sản xuất được rút ngắn; hao hụt trong định mức giảm một nửa, từ 10% xuống còn 5%; vòng quay hàng tồn kho được cải thiện; chi phí sản xuất được tối ưu; và toàn bộ nền tảng vận hành trở nên linh hoạt hơn, giúp doanh nghiệp dễ dàng mở rộng quy mô.

Từ những kết quả rõ rệt tại Phutai Quatz Stone, ngày 2/12/2025, Phú Tài đã quyết định bắt tay với FPT nhân rộng mô hình chuyển đổi số sang toàn bộ 7 đơn vị thuộc ngành đá và gỗ.

Trong đó, 05 đơn vị ngành đá gồm: Công ty TNHH MTV Đá Thạch Anh Phú Tài Bình Định, Công ty TNHH MTV Khoáng sản Tuấn Đạt, Xí nghiệp 380, Nhà máy Chế biến đá ốp lát Bình Định và Xí nghiệp SX VLXD Nhơn Hòa sẽ được triển khai đồng loạt trong thời gian 04 tháng, kế thừa toàn bộ mô hình, bộ quy trình, biểu mẫu và phương pháp vận hành đã được tối ưu tại Phutai Quartz. Với 02 đơn vị ngành gỗ gồm Công ty TNHH MTV Gỗ Phú Tài Bình Định và Xí nghiệp Thắng Lợi, hệ thống sẽ được triển khai mới hoàn toàn, tinh chỉnh theo đặc thù chuỗi sản xuất ngành gỗ, nhưng vẫn tuân thủ nguyên tắc quản trị thống nhất công ty.

Ông Nguyễn Sỹ Hòe cho rằng, thành công tại Phutai Quatz Stone cũng mang lại một bài học lớn về bản chất của chuyển đổi số. Theo ông, chuyển đổi số nói chung và ERP nói riêng là một cuộc cách mạng thực sự. Chính vì vậy, điều quan trọng nhất là sự cam kết tuyệt đối của lãnh đạo, coi ERP không phải là một phần mềm, mà là nền tảng cho tương lai của doanh nghiệp.

Khi ban lãnh đạo đặt tâm thế "đầu tư dài hạn" và đội ngũ vận hành ở tất cả các cấp cùng tham gia với tinh thần chủ động, quyết tâm, cuộc chuyển đổi sẽ diễn ra nhanh hơn, sâu hơn và mang lại giá trị lớn hơn.

"Đến hôm nay, tôi tin rằng hành trình triển khai Cloud ERP của Phú Tài chính là minh chứng rõ ràng nhất cho ba giá trị cốt lõi mà chúng tôi theo đuổi: sáng tạo trong tư duy, tốc độ trong triển khai và bền vững trong phát triển. Và với nền tảng này, chúng tôi tự tin bước vào giai đoạn tăng trưởng mới – hiện đại hơn, đồng bộ hơn và sẵn sàng cạnh tranh ở tầm cao hơn trong ngành đá và gỗ Việt Nam", Tổng giám đốc này khẳng định.

Ông Đặng Trường Thạch - Phó Chủ tịch Điều hành kiêm Phó Tổng Giám đốc FPT IS, Tập đoàn FPT nhận định, trong chuyển đổi số, mọi quy trình đều phải vận hành trên nền tảng số - giống như di chuyển trên đường cao tốc: muốn đi nhanh phải di chuyển đảm bảo theo kỷ luật, và không thể tùy tiện dừng lại giữa chừng.

Với Cloud ERP cũng tương tự, cần được xây dựng dựa trên những quy trình chuẩn hóa theo thông lệ quốc tế và phù hợp thực tiễn Việt Nam.

"Với hơn 20 năm kinh nghiệm triển khai ERP cho các doanh nghiệp chủ lực trong nước, FPT cam kết cùng Phú Tài và SAP Việt Nam đưa dự án về đích đúng hạn, nâng chuẩn quản trị và biến công nghệ thành lợi thế cạnh tranh mới" - ông Thạch nhấn mạnh cam kết.

Hiện nay, FPT đúc kết và đưa ra mô hình triển khai giải pháp Cloud ERP kiểu mới mang tên "The Next-gen ERP" giúp các doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận nền tảng quản trị chuẩn quốc tế của SAP chỉ trong thời gian từ 3 tháng và chi phí tối ưu. Mô hình triển khai của Phú Tài là bài học điển hình cho thấy sự quyết tâm, tầm nhìn của một doanh nghiệp sản xuất Việt Nam trong định hướng chuyển đổi số và khả năng song hành của công nghệ, với cách tiếp cận mới mang lại các giá trị thiết thực.

"Tôi tin rằng giải pháp sẽ đáp ứng 3 kỳ vọng trong quá trình triển khai chuyển đổi số nói chung và Cloud ERP nói riêng. Thứ nhất là triển khai nhanh, đúng hạn và dự án thành công. Thứ hai là tối ưu chi phí, giảm chi phí trong quá trình triển khai. Thứ ba là hiệu quả quản trị cao, chuẩn quốc tế" - ông Thạch cho biết thêm.

Hành trình chuyển đổi của Phú Tài không chỉ đánh dấu bước tiến mới trong mô hình quản trị của chính doanh nghiệp, mà còn trở thành bài học thực tiễn cho hàng ngàn doanh nghiệp sản xuất Việt Nam: muốn đứng vững trong đường đua kinh doanh toàn cầu, đầu tư vào công nghệ và ERP Cloud không còn là lựa chọn – đó là chiến lược sống còn.

Thành công từ những hình mẫu dám thay đổi để bứt phá như Phú Tài kỳ vọng sẽ truyền cảm hứng để các doanh nghiệp chủ động ứng dụng công nghệ, đóng góp các mục tiêu chung của Chính phủ, quốc gia theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW và nâng sức cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường quốc tế.