EVF hướng tới mục tiêu lợi nhuận 960 tỷ đồng năm 2025 sau tái định vị

Trước thềm kết thúc năm tài khóa 2025, các chỉ số tài chính tích cực cho thấy EVF đang củng cố vững chắc nền tảng tài chính, qua đó tạo đà tăng tốc cho những tháng cuối năm.

Kết quả kinh doanh thể hiện tín hiệu tăng trưởng rõ nét – Hiệu quả từ quản trị vận hành

Theo báo cáo tài chính quý III/2025, EVF ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận đáng chú ý so với cùng kỳ. Hệ số chi phí hoạt động tiếp tục được tối ưu nhờ quá trình số hóa và tinh gọn mô hình vận hành. Hiệu quả quản trị danh mục cho vay cũng được cải thiện đáng kể khi tỷ lệ nợ xấu giữ ở mức kiểm soát, đồng thời biên lợi nhuận tăng lên nhờ danh mục khách hàng chất lượng hơn.

Đại diện EVF cho biết, 3 quý đầu năm 2025 đánh dấu sự ổn định trở lại của hoạt động kinh doanh, phản ánh tác động tích cực từ chiến lược chuyển đổi và tái cơ cấu toàn diện được triển khai trong hơn một năm qua. "Những chỉ số tài chính tích cực là cơ sở quan trọng giúp EVF tự tin bám sát và tiến gần hơn mục tiêu 960 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong năm 2025", vị này nhấn mạnh.

Từ đầu năm, EVF đã tiến hành tái định vị thương hiệu với định hướng trẻ trung, hiện đại hơn nhằm hướng tới tệp khách hàng năng động của thị trường tài chính tiêu dùng. Tuy nhiên, theo doanh nghiệp, thay đổi lớn nhất không nằm ở diện mạo mà ở phương thức và tư duy quản trị vận hành.

EVF cho biết công ty đã triển khai nâng cấp hệ thống quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro theo chuẩn ngành, đồng thời tổ chức lại quy trình kiểm soát nội bộ. Việc củng cố nền tảng quản trị giúp hoạt động kinh doanh tăng trưởng an toàn, bền vững trong bối cảnh thị trường tín dụng tiêu dùng có nhiều biến động.

Một điểm nhấn khác là quá trình số hóa mạnh mẽ trong phê duyệt khoản vay, chăm sóc khách hàng và thu hồi nợ. Việc đẩy mạnh công nghệ không chỉ giúp rút ngắn thời gian xử lý, giảm chi phí vận hành mà còn tăng độ chính xác và minh bạch trong hoạt động.

EVF chủ động tái thiết danh mục theo hướng tối ưu chất lượng. Mảng cho vay hướng vào nhóm khách hàng có lịch sử tín dụng tốt, giảm rủi ro và nâng cao hiệu quả biên lợi nhuận. Doanh nghiệp cho biết chiến lược "chất lượng trước – tăng trưởng sau" đã phát huy hiệu quả rõ rệt trong ba quý vừa qua.

Nền tảng tài chính cải thiện – Động lực tăng tốc cuối năm

Những cải thiện về tài chính được xem là yếu tố quan trọng để EVF tiếp tục mở rộng quy mô trong thời gian tới. Trên thực tế, thanh khoản của EVF luôn được đảm bảo ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu giải ngân và hoạt động thường xuyên. Trong khi đó, chi phí vốn và chi phí vận hành được tối ưu giúp biên lợi nhuận cải thiện. Danh mục cho vay, sau khi tái cấu trúc, cho thấy chất lượng tín dụng vững hơn và nhiều dư địa tăng trưởng trong quý IV/2025.

EVF thúc đẩy sản phẩm tài chính, kết quả kinh doanh khả quan trong năm 2025

Giới phân tích đánh giá EVF đang sở hữu "điểm rơi" tăng trưởng tích cực khi thị trường tài chính tiêu dùng có dấu hiệu phục hồi, nhu cầu vay tiêu dùng tăng trở lại và những doanh nghiệp có nền tảng tài chính tốt sẽ có lợi thế tránh biến động rủi ro.

Từ nay đến cuối năm, EVF dự kiến tiếp tục đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng đi kèm kiểm soát rủi ro; tối ưu chi phí thông qua số hóa; hoàn thiện trải nghiệm khách hàng; và mở rộng hệ sinh thái hợp tác. Các giải pháp này được kỳ vọng giúp doanh nghiệp tiệm cận mục tiêu lợi nhuận 960 tỷ đồng – con số được đánh giá là thách thức nhưng khả thi dựa trên kết quả 9 tháng.

Trải qua gần hai thập kỷ hoạt động, EVF được đánh giá là một trong những doanh nghiệp tài chính tiêu dùng có nền tảng ổn định và chiến lược rõ ràng. Giai đoạn tái định vị năm 2025 không chỉ giúp doanh nghiệp bước vào quỹ đạo phát triển mới, mà còn tạo ra động lực củng cố sức mạnh tài chính, phục vụ cho kế hoạch dài hạn trong những năm tới.

Với kết quả kinh doanh khả quan và nền tảng được củng cố, EVF được kỳ vọng tiếp tục bứt phá trong quý IV và tạo tiền đề cho một chu kỳ tăng trưởng mới từ năm 2026.