Đằng sau biến động lớn của Quốc Cường Gia Lai

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (QCG) ghi nhận chuỗi 3 phiên tăng hết biên độ liên tiếp vào các ngày 10, 11 và 12/12. Kết thúc phiên giao dịch ngày 12/12, thị giá đạt 17.600 đồng/cổ phiếu, tăng 21,7% so với mức giá đóng cửa phiên ngày 9/12.

Thanh khoản phiên 12/12 đạt 5,1 triệu đơn vị, mức cao nhất trong vòng 2 tháng qua. Tổng khối lượng khớp lệnh trong 3 phiên tăng trần đạt khoảng 10 triệu cổ phiếu.

Đà tăng của cổ phiếu được thúc đẩy bởi hai thông tin chính. Thứ nhất, Hội đồng quản trị đã thông qua kế hoạch phát hành hơn 27,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 (tỷ lệ 10:1), dự kiến thực hiện trong quý I/2026.

Thứ hai, doanh nghiệp đang lấy ý kiến cổ đông về việc chuyển nhượng vốn tại các công ty con và liên kết ngay trong năm 2025 với giá không thấp hơn giá vốn. Mục tiêu là huy động tiền mặt để thanh toán khoản nợ với Sunny Island nhằm giải quyết dứt điểm các vướng mắc pháp lý tại dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển.

Sức hấp dẫn của dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển

Dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển có quy mô 91,6ha. Tại thời điểm 30/9/2025, giá trị chi phí xây dựng cơ bản dở dang của dự án này ghi nhận 5.402 tỷ đồng, chiếm 61,7% tổng tài sản hợp nhất của Quốc Cường Gia Lai.

Dự án Phước Kiển là một khu ốc đảo của huyện Nhà Bè, nằm tiếp giáp với quận 7, cách trung tâm quận 1 khoảng 4 km. ﻿

Dự án nằm trên đại lộ Nguyễn Văn Linh, cách Phú Mỹ Hưng khoảng 1 km về hướng tây, gần đó có trường học, bệnh viện Pháp Việt. Nơi đây được Quốc Cường Gia Lai kỳ vọng sẽ xây dựng thành khu thương mại, hành chính y tế, khu biệt thự nhà vườn, nhà liền kề và chung cư cao tầng.﻿

Đây là dự án từng được bà Nguyễn Thị Như Loan, cựu Chủ tịch HĐQT QCG (miễn nhiệm ngày 30/7/2024), kỳ vọng đem lại doanh thu trên 12.000 tỷ đồng và lợi nhuận 7.000 tỷ đồng (giai đoạn 2011-2016).

Tuy nhiên, dự án hiện đang bị giữ hồ sơ đền bù giải phóng mặt bằng để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án. Doanh nghiệp cần hoàn trả 2.882 tỷ đồng cho đối tác Sunny Island để nhận lại các hồ sơ này.

Ngay cả khi hoàn tất nghĩa vụ tài chính để nhận lại hồ sơ, doanh nghiệp vẫn cần tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý đầu tư và huy động nguồn vốn lớn để triển khai xây dựng hạ tầng.﻿

Tác động của việc chuyển nhượng tài sản lên hiệu quả kinh doanh

Theo kế hoạch, QCG có thể sẽ chuyển nhượng vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thủy điện Quốc Cường và Công ty Cổ phần Bến du thuyền Đà Nẵng.

Chia sẻ tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, Tổng Giám đốc Nguyễn Quốc Cường cho biết trong cơ cấu doanh thu kế hoạch 2.000 tỷ đồng, có 900 tỷ đồng dự kiến đến từ việc xử lý và thoái vốn các dự án thủy điện; 700 tỷ đồng từ giai đoạn 1 dự án Marina Đà Nẵng và 400 tỷ đồng từ xử lý hàng tồn kho.

Số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2025 cho thấy vai trò của mảng thủy điện trong cơ cấu lợi nhuận hiện tại. Cụ thể, doanh thu bán điện trong quý đạt 50,7 tỷ đồng, chiếm 45,5% tổng doanh thu và cao hơn doanh thu mảng bất động sản (44,8 tỷ đồng).

Lợi nhuận gộp từ bán điện đạt 27,3 tỷ đồng, đóng góp 59,6% tổng lợi nhuận gộp. Việc chuyển nhượng các tài sản này sẽ thay đổi cơ cấu lợi nhuận của công ty trong các kỳ kế toán tới, chuyển sự phụ thuộc sang tính thanh khoản của các dự án bất động sản.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Quốc Cường Gia Lai ghi nhận doanh thu thuần 354 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 34 tỷ đồng. Tại ngày 30/9/2025, tiền và các khoản tương đương tiền là 154 tỷ đồng, trong khi tổng nợ ngắn hạn là 3.882 tỷ đồng.

Về cơ cấu nợ, khoản phải trả cho Sunny Island giảm 900 tỷ đồng so với đầu năm, còn 1.982,8 tỷ đồng. Sự sụt giảm này được bù đắp bằng việc gia tăng huy động vốn nội bộ. Cụ thể, tổng nợ vay và nợ phải trả các bên liên quan đã tăng lên mức xấp xỉ 1.200 tỷ đồng.

Trong đó, các chủ nợ lớn nhất là những cá nhân thân thiết trong gia đình ban lãnh đạo: bà Lại Thị Hoàng Yến (con gái Chủ tịch HĐQT) cho vay 507 tỷ đồng và ông Lầu Đức Duy (em rể Tổng Giám đốc) cho vay 527,5 tỷ đồng. Ngược lại, dư nợ vay ngân hàng chỉ ở mức 361,7 tỷ đồng (chiếm 4,1% tổng nguồn vốn), phản ánh sự phụ thuộc lớn vào nguồn vốn cá nhân thay vì tín dụng thương mại.