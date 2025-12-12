Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Điện Máy Xanh của Thế Giới Di Động sắp lên sàn

12-12-2025 - 22:35 PM | Doanh nghiệp

Thế Giới Di Động công bố thông tin bất thường đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.

Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (mã chứng khoán MWG) vừa có công bố trích yếu nội dung phải công bố thông tin bất thường của Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13/NQ/HĐ QT-2025 ngày 12-12-2025.

Theo nghị quyết này, Thế Giới Di Động phê duyệt chủ trương để Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh thực hiện kế hoạch chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng, cùng với đăng ký niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán (kế hoạch IPO và niêm yết), dựa trên các bối cảnh tái cấu trúc và chuyên biệt hóa hoạt động kinh doanh.

Trước đó, trong tháng 11-2025, HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động đã thông qua chủ trương tái cấu trúc các công ty con theo hướng chuyên biệt hóa hoạt động kinh doanh.

Theo đó, mảng bán lẻ điện thoại và điện tử - điện máy (thegioididong, TopZone), Điện Máy Xanh, liên doanh Erablue), mảng dược phẩm (An Khang) và mảng sản phẩm mẹ & bé (AVAKids) được tổ chức, quản lý và vận hành bởi các pháp nhân độc lập, nhằm nâng cao tính tập trung, tính tự chủ và hiệu quả điều hành.

Theo nhà bán lẻ này, ý nghĩa chiến lược của IPO và niêm yết Điện Máy Xanh, được HĐQT Thế Giới Di Động nghiên cứu và cân nhắc kỹ lưỡng, dự kiến triển khai trong năm 2026.

Điện Máy Xanh của Thế Giới Di Động sắp lên sàn- Ảnh 1.

Cửa hàng Điện máy Xanh hiện diện khắp các tỉnh thành

Theo HĐQT Thế Giới Di Động, IPO là bước chuyển chiến lược, mở ra một giai đoạn tăng trưởng mới với kỳ vọng duy trì tăng trưởng lợi nhuận hai con số thông qua tăng trưởng bằng chất.

Điện Máy Xanh trở thành công ty niêm yết độc lập sẽ làm đa dạng sự lựa chọn cho các nhà đầu tư tìm kiếm doanh nghiệp có thương hiệu mạnh, hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thiết yếu, có tiềm năng sinh lời hấp dẫn và phát triển bền vững.

Việc Điện Máy Xanh trở thành công ty đại chúng độc lập mang lại nhiều lợi ích dài hạn cho Thế Giới Di Động về chiến lược, tài chính và quản trị, đồng thời mở rộng không gian tăng trưởng cho toàn hệ sinh thái.

Theo Nguyễn Hải

Người Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một doanh nghiệp nhà nước giải thể 11 đơn vị và công ty con

Một doanh nghiệp nhà nước giải thể 11 đơn vị và công ty con Nổi bật

Vừa chi 900 tỷ ôm trọn lô, 6 đại gia "tạm lỗ" gần 100 tỷ khi cổ phiếu bất ngờ giảm sàn

Vừa chi 900 tỷ ôm trọn lô, 6 đại gia "tạm lỗ" gần 100 tỷ khi cổ phiếu bất ngờ giảm sàn Nổi bật

Hoàn tất chia cổ phiếu thưởng, Vingroup tăng vốn lên mức 77.335 tỷ đồng

Hoàn tất chia cổ phiếu thưởng, Vingroup tăng vốn lên mức 77.335 tỷ đồng

21:41 , 12/12/2025
CT Group bắt tay với trường đại học hàng đầu Anh Quốc về khoa học công nghệ

CT Group bắt tay với trường đại học hàng đầu Anh Quốc về khoa học công nghệ

21:30 , 12/12/2025
Thuế TP.HCM thông báo nóng

Thuế TP.HCM thông báo nóng

19:18 , 12/12/2025
Hãng bay của Sun Group làm ăn ra sao trong tháng đầu tiên gia nhập thị trường?

Hãng bay của Sun Group làm ăn ra sao trong tháng đầu tiên gia nhập thị trường?

16:38 , 12/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên