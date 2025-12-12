Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Một doanh nghiệp nhà nước giải thể 11 đơn vị và công ty con

12-12-2025 - 18:12 PM | Doanh nghiệp

Theo đề án tái cơ cấu, công ty sẽ giải thể 3 đơn vị hạch toán phụ thuộc và 8 công ty con.

Ngày 10/12, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành quyết định phê duyệt Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến Sào Khánh Hòa giai đoạn đến hết năm 2025.

Cụ thể, theo đề án về phương án cổ phần hóa, thoái vốn, sắp xếp lại doanh nghiệp, vẫn tiếp tục duy trì Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa là Công ty TNHH do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo Quyết định số 1479/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022-2025.

Phương án sắp xếp đối với các phòng, đơn vị hạch toán phụ thuộc﻿

﻿Đối với các phòng, đơn vị hạch toán phụ thuộc, tiếp tục duy trì hoạt động 5 phòng: Phòng Tổng hợp; Phòng Kế hoạch Tài vụ; Phòng Khoa học Công nghệ; Phòng Kỹ thuật; Phòng Quản lý bảo vệ. Phòng Kinh doanh Xuất nhập khẩu chuyển đổi mô hình hoạt động thành Trung tâm Kinh doanh Yến sào Khánh Hòa.

Tiếp tục duy trì 15 đơn vị hạch toán phụ thuộc: Nhà máy Chế biến Nguyên liệu Yến sào; Nhà máy Thực phẩm cao cấp Sanest Foods; Ban Quản lý Cụm công nghiệp Sông Cầu; Trung tâm Kỹ thuật Công nghệ nuôi chim yến Sanatech; Trung tâm Nghiên cứu Khoa học; Trung tâm Dịch vụ Khách hàng; Trung tâm dịch vụ Phố đi bộ; Chi nhánh Hà Nội; Chi nhánh Đà Nẵng; Chi nhánh Hồ Chí Minh; Thị trường Tây Nguyên; Thị trường Cần Thơ; Thị trường Hải Phòng; Thị trường Đông Nam Bộ; Thị trường Khánh Hòa.﻿

Giải thể 3 đơn vị hạch toán phụ thuộc: Ban Quản lý Dự án (sáp nhập vào phòng Tổng hợp của Công ty); Xưởng Chế biến nguyên liệu Yến sào (sáp nhập vào Nhà máy Chế biến Nguyên liệu Yến sào); Nhà khách Khánh Hòa (giải thể trong tháng 6/2025).﻿

Phương án sắp xếp lại đối với các Công ty con có phần vốn của Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa

Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa tiếp tục duy trì nắm giữ phần vốn góp chiếm trên 50% vốn điều lệ tại 3 Công ty cổ phần, gồm: Công ty cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa; Công ty cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa; Công ty cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa.﻿

Phần vốn góp của Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa tại Công ty cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa chiếm 51% vốn điều lệ, tại Công ty cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa chiếm 51,06% vốn điều lệ và tại Công ty cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa chiếm 51% vốn điều lệ.﻿

Giải thể toàn bộ 8 công ty con do Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa đầu tư 100% vốn điều lệ, bao gồm: Công ty TNHH MTV Dịch vụ Tuyến Bắc Nam; Công ty TNHH MTV Nông trường Dừa Cam Thịnh; Công ty TNHH MTV Quảng bá sản phẩm và Nhà hàng Yến sào Khánh Hòa; Công ty TNHH MTV Dịch vụ du lịch và Nhà hàng Yến sào Khánh Hòa Lâm Đồng; Công ty TNHH MTV Nhà hàng Yến sào Khánh Hòa; Công ty TNHH MTV Nuôi trồng Thủy sản Fishsan; Công ty TNHH MTV Thiết kế xây dựng Sanatech Land; Công ty TNHH MTV Du lịch Sanest Tourist.﻿

Lộ trình giải thể 8 Công ty con trong quý 4/2025. Đến hết năm 2025, bộ máy tổ chức được tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp.﻿

Theo Báo Khánh Hòa, Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa được thành lập theo Quyết định số 1352 của UBND tỉnh Khánh Hòa vào ngày 9/11/1990, thực hiện nhiệm vụ quản lý, khai thác sản phẩm yến sào và kinh doanh xuất khẩu thu ngoại tệ. Đây là mô hình công ty do UBND tỉnh trực tiếp quản lý đầu tiên trong cả nước.

Trong chặng đường 35 năm, công ty đã bảo tồn, phát triển và khai thác hiệu quả 173 hang yến, 33 đảo yến trong vùng biển Khánh Hòa.

Tổng số lao động toàn hệ thống của công ty hơn 4.000 người, trở thành một trong những doanh nghiệp có doanh thu lớn hàng đầu của tỉnh. 9 tháng năm 2025, công ty đạt doanh thu gần 2.167 tỷ đồng, đạt 106% kế hoạch năm.

Đến nay, công ty đã phát triển hơn 60 dòng sản phẩm cao cấp, tiêu thụ khắp 34 tỉnh, thành trong cả nước, với hơn 500.000 điểm bán và 1.000 nhà phân phối.

Ngọc Điệp

Nhịp sống thị trường

