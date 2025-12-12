Becamex Group ‘hút’ thêm 900 tỷ đồng từ kênh trái phiếu

Tập đoàn Đầu tư và Phát triển công nghiệp - CTCP (Becamex Group, MCK: BCM, sàn HoSE) vừa có văn bản công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE).

Theo đó, ngày 8/12/2025 vừa qua, Becamex Group đã phát hành thành công lô trái phiếu mã BCM12504 gồm 9.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 900 tỷ đồng. Với kỳ hạn 3 năm, lô trái phiếu dự kiến đáo hạn vào ngày 8/12/2028.

Cùng chiều diễn biến, trong khoảng thời gian từ ngày 10/11-11/11/2025, Becamex Group đã hoàn tất phát hành 6.600 trái phiếu mã BCM12503 ra thị trường trong nước.

Với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 660 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 10/11/2028.

Trước đó, Becamex Group đã công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt phương án phát hành và sử dụng số tiền thu được từ các đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ lần 2 năm 2025.

Becamex Group lên kế hoạch phát hành tối đa 20.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó huy động số tiền 2.000 tỷ đồng.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được bảo đảm bằng tài sản, phát hành tại thị trường trong nước.

Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ, tối đa 5 đợt. Kỳ hạn mỗi đợt từ 3-5 năm. Thời gian dự kiến phát hành từ tháng tháng 10/2025 đến tháng 12/2025.

Mục đích phát hành trái phiếu là cơ cấu lại nợ của công ty và thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của doanh nghiệp tại nhiều thời điểm khác trong năm 2025.

Cụ thể, Becamex Group dự kiến sử dụng số tiền thu được từ các đợt phát hành trái phiếu để thanh toán các khoản gốc, lãi của các khoản nợ sau:

Ngoài ra, doanh nghiệp còn dự kiến sử dụng số tiền thu được cho mục đích thực hiện chương trình, dự án đầu tư của công ty, cụ thể là góp vốn đầu tư vào các công ty liên kết để tăng vốn điều lệ nhằm thực hiện đầu tư các dự án do các công ty này làm chủ đầu tư. Thông tin về các công ty nhận vốn góp như sau:

