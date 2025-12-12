Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Becamex Group ‘hút’ thêm 900 tỷ đồng từ kênh trái phiếu

12-12-2025 - 12:43 PM | Doanh nghiệp

Becamex Group vừa huy động thành công 900 tỷ đồng thông qua phát hành lô trái phiếu mã BCM12504, kỳ hạn 3 năm.

Tập đoàn Đầu tư và Phát triển công nghiệp - CTCP (Becamex Group, MCK: BCM, sàn HoSE) vừa có văn bản công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE).

Theo đó, ngày 8/12/2025 vừa qua, Becamex Group đã phát hành thành công lô trái phiếu mã BCM12504 gồm 9.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 900 tỷ đồng. Với kỳ hạn 3 năm, lô trái phiếu dự kiến đáo hạn vào ngày 8/12/2028.

Becamex Group ‘hút’ thêm 900 tỷ đồng từ kênh trái phiếu- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Cùng chiều diễn biến, trong khoảng thời gian từ ngày 10/11-11/11/2025, Becamex Group đã hoàn tất phát hành 6.600 trái phiếu mã BCM12503 ra thị trường trong nước.

Với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 660 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 10/11/2028.

Trước đó, Becamex Group đã công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt phương án phát hành và sử dụng số tiền thu được từ các đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ lần 2 năm 2025.

Becamex Group lên kế hoạch phát hành tối đa 20.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó huy động số tiền 2.000 tỷ đồng.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được bảo đảm bằng tài sản, phát hành tại thị trường trong nước.

Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ, tối đa 5 đợt. Kỳ hạn mỗi đợt từ 3-5 năm. Thời gian dự kiến phát hành từ tháng tháng 10/2025 đến tháng 12/2025.

Mục đích phát hành trái phiếu là cơ cấu lại nợ của công ty và thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của doanh nghiệp tại nhiều thời điểm khác trong năm 2025.

Cụ thể, Becamex Group dự kiến sử dụng số tiền thu được từ các đợt phát hành trái phiếu để thanh toán các khoản gốc, lãi của các khoản nợ sau:

Becamex Group ‘hút’ thêm 900 tỷ đồng từ kênh trái phiếu- Ảnh 2.

Nguồn: BCM

Ngoài ra, doanh nghiệp còn dự kiến sử dụng số tiền thu được cho mục đích thực hiện chương trình, dự án đầu tư của công ty, cụ thể là góp vốn đầu tư vào các công ty liên kết để tăng vốn điều lệ nhằm thực hiện đầu tư các dự án do các công ty này làm chủ đầu tư. Thông tin về các công ty nhận vốn góp như sau:

Becamex Group ‘hút’ thêm 900 tỷ đồng từ kênh trái phiếu- Ảnh 3.

Becamex Group ‘hút’ thêm 900 tỷ đồng từ kênh trái phiếu- Ảnh 4.

Nguồn: BCM


Theo PV

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Metro Cần Giờ 100.000 tỷ khởi công ngày 19/12: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng và kỷ lục duyệt dự án nhanh nhất lịch sử

Metro Cần Giờ 100.000 tỷ khởi công ngày 19/12: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng và kỷ lục duyệt dự án nhanh nhất lịch sử Nổi bật

Vừa chi 900 tỷ ôm trọn lô, 6 đại gia "tạm lỗ" gần 100 tỷ khi cổ phiếu bất ngờ giảm sàn

Vừa chi 900 tỷ ôm trọn lô, 6 đại gia "tạm lỗ" gần 100 tỷ khi cổ phiếu bất ngờ giảm sàn Nổi bật

Một 'đại gia' ngành hàng không chốt ngày chi trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 25%

Một 'đại gia' ngành hàng không chốt ngày chi trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 25%

10:53 , 12/12/2025
Hương Trần Kiều Dung - Nữ phó tướng của ông Trịnh Văn Quyết tại FLC tái xuất

Hương Trần Kiều Dung - Nữ phó tướng của ông Trịnh Văn Quyết tại FLC tái xuất

09:32 , 12/12/2025
Thủ tướng điện đàm với Tổng Giám đốc Rosatom thúc đẩy hợp tác năng lượng nguyên tử

Thủ tướng điện đàm với Tổng Giám đốc Rosatom thúc đẩy hợp tác năng lượng nguyên tử

08:12 , 12/12/2025
Thanh tra Chính phủ chuyển hồ sơ Nhà máy xi măng Quang Sơn thua lỗ hàng ngàn tỉ đồng sang Bộ Công an

Thanh tra Chính phủ chuyển hồ sơ Nhà máy xi măng Quang Sơn thua lỗ hàng ngàn tỉ đồng sang Bộ Công an

07:34 , 12/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên