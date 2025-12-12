Hương Trần Kiều Dung - Nữ phó tướng của ông Trịnh Văn Quyết tại FLC tái xuất

Đầu tháng 12, tại Hà Nội, Tập đoàn FLC đã tổ chức buổi gặp gỡ và làm việc với Hội đồng Doanh nhân Ả Rập. Phía đoàn Ả Rập đại diện bởi ông Bassam Tabajah – Chủ tịch Hội đồng, cùng sự tham dự của MHGroup, đơn vị đóng vai trò kết nối chiến lược.

Tại buổi làm việc, ông Bassam Tabajah đánh giá Việt Nam là một trong những thị trường có sức hấp dẫn đặc biệt với dòng vốn Trung Đông nhờ sở hữu lợi thế tự nhiên hiếm có, quỹ đất ven biển rộng lớn và tiềm năng hình thành các điểm đến quốc tế. Ông cho rằng sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng du lịch Việt Nam trong những năm gần đây đang khiến khu vực này trở thành đối tác đầu tư mới của các quỹ tài chính Ả Rập.

Trong buổi thảo luận, FLC đã giới thiệu hệ thống quần thể du lịch nghỉ dưỡng quy mô lớn như FLC Quy Nhơn, FLC Hạ Long, FLC Quảng Trị…. Đây đều là những dự án sở hữu quỹ đất rộng, vị trí chiến lược ven biển và mô hình đa tiện ích từ khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng đến sân golf, trung tâm hội nghị và hệ thống giải trí. Các quần thể này không chỉ đóng góp vào thúc đẩy du lịch địa phương, mà còn mang lại giá trị kinh tế bền vững thông qua khả năng khai thác dài hạn.

Cũng tại buổi làm việc, bà Hương Trần Kiều Dung, Phó Chủ tịch thường trực nhấn mạnh: “FLC luôn xác định hợp tác quốc tế là một trong những trụ cột chiến lược trong giai đoạn phát triển mới. Chúng tôi đặc biệt coi trọng cơ hội kết nối với cộng đồng doanh nhân Ả Rập – khu vực sở hữu nguồn lực tài chính lớn, tư duy đầu tư dài hạn và kinh nghiệm quốc tế sâu rộng. FLC sẵn sàng đồng hành cùng các đối tác trên tinh thần minh bạch, bền vững và cùng gia tăng giá trị tại thị trường Việt Nam.”

Theo kế hoạch, sau buổi làm việc, các bên sẽ tiếp tục tổ chức khảo sát thực địa tại Quy Nhơn, Quảng Trị và Hạ Long để đánh giá cơ hội đầu tư cụ thể.

Nhiều chuyên gia nhận định, nếu hợp tác được triển khai, nguồn vốn Trung Đông có thể tạo cú hích mới cho ngành du lịch nghỉ dưỡng Việt Nam, mở ra cơ hội hình thành các điểm đến tiêu chuẩn quốc tế tương tự Dubai hay Abu Dhabi. Điều này không chỉ mang lại nguồn lực tài chính và hoàn thiện hạ tầng du lịch, mà còn góp phần thay đổi cách Việt Nam thu hút dòng khách quốc tế, hướng tới phân khúc cao cấp giàu khả năng chi tiêu.

Tại vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Thao túng thị trường chứng khoán" xảy ra tại Tập đoàn FLC, phiên tòa sơ thẩm tháng 8/2024 đã tuyên án 8 năm 6 tháng tù với bà Hương Trần Kiều Dung.

Tới tháng 6/2025,﻿ phiên tòa phúc thẩm tuyên án với bà là 3 năm 6 tháng tù và phạt 2 tỷ đồng.